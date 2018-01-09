هيئات مستلقة ودوائر تتلاعب بمشاعر العاطلين – حاكم الربيعي

الحكومات بوصفها عنصرا اساساي من مقومات قيام الدولة , تحتل اهمية كبرى في حياة شعوبها لا سيما اذا كانت هذه الحكومات راشدة في قراراتها وحكيمة في سياساتها تجاه شعبها , وبالتالي هي مسؤولة عن ادارة مرافق الدولة العامة بمختلف نشاطاتها وتخصصاتها من حيث الادارة الكفؤة والسير وفق القوانين والتعليمات الصادرة بموجبها في تعاملاتها سواء على صعيد نشاطها من اجل تحقيق الاهداف التي تسعى لتحقيقها, ام في تعاملها مع المواطنين ومن اجل تسهيل تحقق الاهداف تبحث الحكومات بل وتعمل على اختيار الكفو ئين من ابنائها وتعاملهم وفق اسس سليمة وصحيحة ووفقا للقوانين والتعليمات دون تحيز لفئة او طائفة او قومية عن اخرى, او معتقد عن اخر او حزب معين عن حزب اخر و هذا ما فعلة اخرون في مجتمعات اخرى ونجحوا في بناء مجتمعات متأخية , في حين لدينا من تبنوا هذه السياسات وما زالت وهي سياسات عنصرية مقيته, ربما كانت موجودة بشكل غير محسوس او ملموس لكنها اليوم تمارس بطرق واضحة وجلية دون اهتمام لراي الاخر بل امعان في النهج يوحي للأخر انه تعامل ثأري وكثيرا ما يتأثر البعض بسلوكيات هذا النوع من النفر الذي ينهج نهج ثأري تجاه جماعة معينة حسب عليها شخص ما هو لم يستفد لا ممن حسب عليهم ولا ممن جاءوا بعدهم ويتعامل البعض معه حاليا بطريقة ثأرية .

وعلى وفق نهج طائفي وربما قومي او ديني وكان البلاد ملك هذا الطرف لا ذلك ويتم التعامل بطريقة مليئة بالكراهية والاذلال وهذا يحصل حتى مع اناس من ذات المذهب او القومية او الحزب او الكتلة السياسية …الخ , مع اني لست مع المذهبية لان الاسلاف لم يصنفوا على هذا الاساس وما كان هي مدارس فقهية لا ترقى الى المذهبية او المعتقد , هذا نتاج ديمقراطية الاحتلال الامريكي المقيت , وعلى مدى الفترة التي اعقبت عام الاحتلال عام 2003 يتم التعامل مع الناس بهذه الطريقة وفي مختلف المجالات ومن المجالات الاكثر حساسية في نفوس الناس هو مجال التعيينات , فالبلد فيه اكثر من ثلاثين جامعة ومعهد اضافة الى الجامعات والكليات الاهلية التي زاد عددها على 55 بين جامعة وكلية واغلب مؤسسيها من احزاب باطار ديني , ازدياد الكليات الاهلية ليس ظاهرة صحية , المهم النوع فهل يعتقد قادة التعليم ان الرصانة العلمية متوفرة وهل ان اختيار القيادات الجامعية على وفق مبادئ القيادة السليمة من حيث الكفاءة والرصانة العلمية , هذا موضوع اخر له مجاله والاشارة اليه في مقالات اخرى , لكن ما يدعو للاستغراب ان تقوم دوائر ومؤسسات الدولة بالإعلان عن درجات شاغرة وتنشر على مواقعها الشروط المطلوبة وطريقة التقديم وبناء على ذلك يبدأ الشباب الخريجون من كليات حكومية واهلية بملء استمارات التقديم على النت على اساس ان ذلك ضمان للحيادية ولا وجود للمحسوبية من اي نوع , ولكن الحقيقة المرة انه ضحك على ذقون هذا العدد الكثير من الخريجين الشباب العاطلين, وتحدد مواعيد للمقابلات منها في بغداد ,كما حصل في هيئة ……

حضور مقابلة

ويترتب على حضور المقابلة من قبل الشباب المتقدم الحضور الى بغداد في المكان المخصص للمقابلة وبالتالي على الشخص المتقدم , اما ان يسافر قبل يوم من موعد المقابلة ويختار فندقا يسكن فيه للحضور في الوقت المحدد او يذهب بنفس يوم موعد المقابلة فيترتب على ذلك تأجير سيارة بمبلغ لا يقل عن 150 الف دينار اضافة الى ما يتطلب من طعام ونفقات اخرى اضافة الى تهيئة المستمسكا ت المطلوبة لتقديمها الى الدائرة المحترمة صاحبة الفضل في الاعلان عن الدرجات الشاغرة , ولا تكتفي بمقابلة واحدة حيث تقوم بفرز الاسماء وتطلب اعادة المقابلة لبعضهم على اساس هم الاكثر حظا وبنفس الطريقة خسائر ومخاطرة للحضور في الوقت المحدد وفي النهاية لا شيء , العدد المطلوب تم تعيينه وهؤلاء المتقدمون الحريصون على حضور المقابلة ولمرتين لا يعلمون بما خلف الكواليس ليفاجئهم البعض ويقول لهم ” عمي ليش اتعبون ارواحكم المطلوبين جاي يداومون ” اما ما يجري فهو نوع من ايهام الاخرين بان اجراءات التعيينات جارية بشكل سليم , وصحيح ما قيل انه تلاعب بمشاعر اصحاب الحاجة المؤهلين لا شغال الوظائف والتي يجري استبعادهم, اما الهيئة الثانية وعلى نفس المنوال اعلنت وبنفس الطريقة لكن الفرق كانت مقابلتها في بعض المحافظات وكان لدى الشباب حرص على التقديم والحضور للمقابلة وجرت المقابلة الصورية فبل شهرين من الان, وعند الاستفسار من احدهم وبطريقة ذا يعرف ذا ولذا خاطر عند ذا اتصل احدهم بالهيئة وللمعرفة التي بينهم اجاب من سئل ” الحقيقة كل اللي قابلناهم ما قبلنا احد منهم لان الناس اللي نريدهم معينيهم و هذا كدام الناس ” هكذا هي الدولة الديمقراطية التي ارادها بوش الابن الا حقر في البشرية كلها وابوه الذي يواجــه مصيره المحتوم على فراش الموت وعذاب المرض انها غيض من فيض من عذابات العراقيين التي سببها الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق.

شباب عاطل

وسيبقى الشباب العاطلين يبحثون عن العمل ويستمرون في التقديم على هذه الشواغر التي تعلن رغم ما لديهم من تصورات عما يجري في عملية التعيينات وكيف تدار وبالتالي هو تلاعب بمشاعر الشباب العاطلين لانهم بحاجة الى التعيين ولان صاحب الحاجة لا يرى الا حاجته الا يجدر بالحكومة العمل على تشريع قانون مجلس الخدمة العامة بدل الاستمرار في تقاسم الدرجات الوظيفية بين الاحزاب المتسلطة لعل في تشريعه وطهوره الى الوجود متنفس للأعداد المتزايدة من العاطلين, كما ستبقى المعاناة في بلد اخر قراراته يمنع استيراد اللهانه و الشلغم والشونذر والقرنابيط والخس, بالتأكيد اعتبر منجز لوزارة الزراعة, بدل ان يدعم القطاع الزراعي لا نتاج المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب ( الحنطة والشعير والرز والذرة ) اضافة الى البقوليات ومعروف عن العراق انه بلد زراعي قبل ان يكون نفطي اصبح سوق لدول الجوار وفق اجندات معدة مسبقا ,كما ان العراق شهد نهضة صناعية سابقة بحاجة الان الى اعادة تأهيل القطاع الصناعي وتشغيل كافة الموارد الاقتصادية لدعم الموازنة العامة واقتصاد البلد بدل ان يبقى احادي المورد ودعم المزارعين بمنع استيراد ما يمكن انتاجه ودعم القطاع الصناعي العام والخاص والصناعات الخفيفة , فهي تشغل اعداد كبيرة من العاطلين وتساهم في الانتاج القومي .

عند ذاك يمكن توفير فرص عمل للعاطلين بدل بقائهم تحت رحمة من لا رحمة لديه بل يستخف بمشاعر الشباب العاطلين . المواطن ليس لديه امكانية لفعل شيء سوى الادلاء بصوته وهنا يحتاج ان يكون الناس بمستوى الوعي في اختيار الانسب في الانتخابات القادمة .