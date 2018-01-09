حرب الشائعات على العراق (3) – جاسم محمد شبيب العيسى

على سبيل المثال نذكر هنا بعض الأمثلة في أوقات مختلفة على استخدام تنظيم داعش الارهابي الشائعات في حربه الإرهابية في العراق :

شائعات امداد القوات الامريكية لمقاتلي داعش بالمؤن المختلفة فقد قال الجنرال كورت كريزر المسؤول عن العمليات الأميركية الخاصة في العراق ان حملة واشنطن لجمع المعلومات في الشرق الأوسط غير كافية لدرجة ان الكثير من الجنود العراقيين يعتقدون ان القوات الأميركية توفر الإمدادات لداعش مما يثير احتمال تعرّض القوات الأميركية الى هجمات انتقامية من حلفائها الاسميين، وان الولايات المتحدة تستغرق وقتا طويلا لمواجهة الشائعات المعادية للأمريكان في الشرق الأوسط وبهذا تتخلى عن ساحة معركة المعلومات لأعدائها (1) وأضاف الجنرال كريزر أن “خصومنا يسبقوننا دائما بخطوة في مجال المعلومات”. ويعني ذلك ان مسلحي داعش يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال المعلومات.

الشائعة الكبرى التي اطلقها التنظيم كانت قبل العاشر من حزيران 2014م ( قبل سقوط الموصل ) فقد أطلق شائعته لإحداث انهيارات نفسية في صفوف الجيش العراقي مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف الضباط والجنود التي استولى عليها بعد هروب اعداد منهم وتفيد هذه الشائعة بذبح كل من يعترض تقدم قواته من القوات المسلحة العراقية في الموصل وغيرها من مناطق العراق وأن من سيخلع ملابسه العسكرية ويرتدي ملابس مدنية سينجو من الذبح، وهو ما جعل منتسبي الجيش هناك ينهارون قبل ساعة الصدام المسلح فيخلعون ملابسهم العسكرية ويهربون بسرعة من مدن كبرى كالموصل وتكريت نزولاً إلى محيط بغداد (2).

كانت الأنبار هدفا للكثير من الشائعات التي جعلت البعض داخليا وعربيا وعالميا يصطف مع محاولات “داعش” للتأثير على الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية لإضعاف معنوياتها أولا وللتأثير على أبناء الأنبار ثانيا ولخلط الأوراق ثالثا لدرجة ان المواطن العراقي المتابع وجد نفسه بين أكداس كبيرة ومتباينة من الأخبار كلها كانت تندرج في حقل (الشائعات) التي تستخدم في الحروب بشكل كبير جدا وعندما تكون هزائم “داعش” كثيرة جعلتها تلجأ لهذا الأسلوب في التقليل من انتصارات الجيش العراقي ومحاولة إيهام الناس بانتصاراتها الوهمية في مناطق وصفت بأنها (هشة) وهي محاولة مكشوفة لرفع معنويات الإرهابيين ليس إلا (3).• اطلاق شائعات بان قوات الحشد الشعبي التي شاركت في عمليات تحرير الفلوجة والانبار وصلاح الدين وفيما بعد الموصل والحويجة ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان هناك من قبيل قصف وتخريب البيوت ودور العبادة، وقتل المدنيين الابرياء، ومصادرة ممتلكاتهم (4) في حين تقلل وتهون من اثر جرائم تنظيم داعش التي تمثلت باحتجاز الاف الناس كدروع بشرية وهدم البيوت على رؤوس ابنائها وسلب ونهب الممتلكات وسبي النساء .

استعراض شائعات

وبعد هذا الاستعراض للشائعات في العراق بعد عام 2003م والى يومنا هذا، نجد من الضروري تثبيت الأمور الاتية :

11- ان المتتبع لماكنة الشائعات التي اغرقت الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بإنتاجها يدرك بما لا يقبل الشك ان هناك فرقاً متخصصة ومتعاونة و تكمن مصالحها وأهدافها في مجال صناعة الشائعات وبثها واستخدام اكثر وسائل التواصل الاجتماعي انتشارا وتأثيرا وكذلك نوعية تلك الشائعات ودرجة اشتدادها مع الاحداث المهمة التي تقع في العراق وفي المجالات كافة.

22- ان عدم التصدي الحكومي للشائعات ( لأن الحكومة لها الصلاحيات والقدرات القانونية والادارية والشرعية ) التي تبث عن طريق وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية او مواقع التواصل الاجتماعي جعل من المفسدين والسيئين وأصحاب المصالح الخاصة يجولون براحتهم دون رقيب أو حسيب ولكن في الوقت نفسه أُشر حالات إيجابية لوقوف المواطن العراقي ضد إرهاب الشائعات ونشير هنا وفقا لنشطاء عراقيين عادة ما ينشر داعش الشائعات على الانترنت قبل هجومه على مدينة أو بلدة في العراق مدعيا أنه قد استولى بالفعل عليها إذ يعتمد على الترهيب والخوف لإضعاف الروح المعنوية العراقية ، فعن طريق حسابات الفيس بوك وتويتر نشر داعش المئات من الصور ومقاطع الفيديو التي تبين الموت والدمار زاعما أنها وقعت في بلدة يقررون مداهمتها وعندما وصلت الشائعات الى بغداد في أواخر أيلول عام 2014م بأن متشددي داعش حاصروا العاصمة أطلقت مجموعة من الناشطين العراقيين الشباب حملة وقائية على وسائل الاعلام الاجتماعية تطلب من الناس في بغداد نشر صورهم من أحيائهم باستخدام حملة عنوانها باللغة العربية “بغداد_بخير والانجليزية Baghdad_Okay” لمكافحة انتشار الخوف والتضليل ، لقد قوبلت الحملة بترحيب واسع النطاق من السكان المحليين في بغداد ونشرت أشرطة الفيديو والصـــــــــــور على الانترنت تظهر العراقيين في العاصمة في أثناء ذهابهم إلى أعمالهم اليومية.

فشل اعلامي

33- بعد فشل الإعلام الحكومي في العراق خلال الأعوام الماضية بالتصدّي للشائعات نجد هناك من يتحدث في العراق عن ان المدن العراقيّة سقطت في يد تنظيم “داعش” إعلاميا قبل أن تسقط عسكريا ، ونتيجة لمخاوف عديدة منها احتمال أن يخسر المعركة الإعلامية سعت الدولة في خطوة يراها الباحث ممتازة ومهنية جدا عن طريق تشكيل ما يسمّى بتحالف الإعلام الوطني وهذا التحالف يضمّ مجموعة من المؤسسّات الإعلاميّة العراقيّة وترأسه قناة “العراقيّة” وقامت الحكومة العراقيّة بتشكيل لجنة خاصّة تحت إشراف خليّة الإعلام الحربيّ وعدد من الصحفيّين المستقلّين ومن دون الحصول على موافقة تلك اللّجنة لا يمكن لجهة إعلاميّة تغطية المعارك ميدانيا .

وضع حد

44- في خطوة يرى فيها كاتب المقال إنها كانت يجب ان تكون خلال السنوات الماضية في وضع حد لكل وسائل الاتصال والاعلام التي تسيئ للعراق شعبا وحضارة ودولة لاحظنا وفي اجراء خلال معركة قادمون يا نينوى وبتاريخ 2/11/2016م طردت قيادة العمليات المشتركة مراسل صحيفة الشرق الأوسط السعودية وقالت قيادة العمليّات المشتركة في بيان صحفيّ بشأن المذكور: “بناء على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط السعوديّة من افتراءات وأكاذيب وإساءة إلى قيم وأعراف الشعب العراقيّ ، تقرّر طرد كلّ مراسل تابع إلى هذه الصحيفة المريضة ومنعه من التحرك في قواطع العمليّات كافّة، وفي 28/10/2016م طردت السلطات الأمنيّة العراقيّة مراسل قناة “العربيّة الحدث” أحمد الحمداني، الذي كان يغطّي معركة تحرير الموصل، “وأضرّ بها”، بحسب قيادة العمليّات المشتركة في العراق، وذكرت خليّة الإعلام الحربيّ في بيان صحفيّ أنّ “قيادة العمليّات المشتركة أمرت بطرد مراسل قناة العربيّة الحدث من أرض المعركة فوراً بسبب تغطيته التي أضرّت بالعمليّات العسكريّة بعد نشره أكاذيب وأخبار ملفّقة عن الرطبة والموصل” .

55- في ظل المعارك الالكترونية في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص تبرز الحاجة الى جيش الكتروني يساند الجيش والقوات الأمنية ومن ورائهم الشعب العراقي الكريم ، ويقوم بمهمة دحض الشائعات وإبراز الانتصارات وكذلك الهجوم الالكتروني على الصفحات المعادية في مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد بدائل للصفحات أو المواقع التي يتم غلقها بسبب البلاغات التي يقوم بها الأعداء ، فكما ان الحرب الحالية والقادمة تعتمد على المعلومات الا ان الغلبة ستكون لمن يتسيد الجانب الالكتروني ويكون له ثقله في مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأقرب اليوم الى الافراد والمؤسسات وتتابع باهتمام من الدول والجهات الأمنية والمخابرات ويستقى منها معلومات كثيرة فيما يخص الاحداث والقضايا التي تحــــدث في المجتمعات وكذلك معرفة الاتجـــاهات والراي العام بشأنها.

المراجع

( 1) تقرير نشرته مجلة فورن بوليسي الامريكية وترجم ونشر من قبل صحيفة المدى العراقية بعددها المرقم 33688 في 25/5/2015

(2) فارس الخطاب، إدارة حرب الشائعات بين داعش وبغداد، مقال واراء منشور في العربي الجديد ، 28/12/2014 للمزيد انظر

http://www.alaraby.co.uk/opinion

(3) عروبة النجار، شائعات داعش ، صحيفة المستقبل العراقي ، العدد1221 التاريخ 3/5/2015

(4) الموقع الرسمي لقناة الجزيرة، انسحاب جزئي للحشد العشائري في الفلوجة، تاريخ النشر 27/5/.2016