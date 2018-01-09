المنافذ الحدودية خارج السيطرة – سامي الزبيدي

من المعيب أن تكون المنافذ الحدودية للعراق مع دول الجوار خارج سيطرة الدولة وتتقاسم الهيمنة عليها والنفوذ أحزاب وكتل سياسية متنفذة وحتى الموانئ العراقية تخضع لسيطرة هذه الأحزاب , وليست المنافذ الحدودية في شمال الوطن كما تقول مصادر حكومية تتقاسم إيراداتها الأحزاب الكردية المهيمنة على السلطة في إقليم كردستان بل كل المنافذ الحدودية في العراق تتقاسم إيراداتها أحزاب السلطة المتنفذة وما يصل الى الدولة من إيرادات هذه المنافذ لا يتعدى الربع وثلاثة أرباع الإيرادات هي للأحزاب المتنفذة وميليشياتها المسلحة وشخصيات سياسية متنفذة, وكل منفذ في الوسط والجنوب يخضع لسيطرة حزب أو كتلة وأبرز هذه المنافذ الحدودية ذات الإيرادات الضخمة التي تذهب لسياسيين متنفذين وأحزابهم وعناصرهم المسلحة هي منفذ الشلامجة في البصرة ومنفذ الشيب في ميسان ومنفذ زرباطية في الكوت ومنفذ قصر شيرين ومندلي في ديالى بالإضافة الى منافذ أخرى أقل شأناً لا تخضع لأية رقابة حكومية ومعها منافذ مماثلة في إقليم كردستان .

عجز الدولة

ورب سائل يسأل هل عجزت الدولة بوزاراتها وقواتها المسلحة وقواتها الأمنية عن وضع خطط للسيطرة على هذه المنافذ ومنع الأحزاب والكتل السياسية من الهيمنة عليها ؟ مع العلم ان كل منفذ حدودي من المنافذ أعلاه لا تقل إيراداته اليومية اوكد اليومية عن مليار دينار فكم هي إيراداته الشهرية ؟ وكم تصبح إيرادات جميع المنافذ والموانئ في الشهر؟ أليست إيراداتها مقاربه لإيرادات تصدير النفط , ولو سيطرت الدولة على هذه المنافذ ألم تسهم إيراداتها الهائلة في حل الأزمة المالية التي يعانيها العراق وتغني العراق عن القروض الخارجية التي تنهك الاقتصاد العراقي وتغني عن استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين ؟ أسئلة نتوجه بها الى السيد رئيس الوزراء والى الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن . وما دام السيد العبادي قد أعلن بدأ حملته لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة فان خططاً وإجراءات بسيطة وفي متناول يد الحكومة والدولة تمكنها من بسط هيمنها على كل المنافذ الحدودية والموانئ بشكل كامل وتمنع عمليات الفساد الكبرى التي تحصل في هذه المنافذ كل يوم وعلى مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والرقابية التي تشارك هي الأخرى في عمليات الفساد الكبرى في هذه المنافذ ومن بينها الإجراءات التالية :

الغاء عقود

1. إلغاء العقود والتصريحات التي تخول بعض الشركات والأشخاص من تولي عمليات إدخال البضائع من هذه المنافذ وعمليات وزن العجلات وفرض الجباية عليها وإناطة هذه المهمة بموظفي الكمارك العراقية حصراً . ربط كل المنافذ الحدودية والموانئ بشبكة اتصالات حديثة وأجهزة مراقبة وتصوير وشبكة انترنيت خاصة بها وترتبط جميعها بمركز قيادة مركزي في بغداد وهذه العملية تغني عن آلاف الموظفين والشركات الأهلية التي تتولى عمليات إدخال البضائع والعجلات عبر المنافذ الحدودية وتسهل السيطرة عليها . يتم فحص وتدقيق حمولة كل عجلة من قبل موظفي الكمارك والرقابة الصحية حصراً ما عدا العجلات التي يشك في أنها تحمل مواد محظورة أمنياً أو مخدرات فتتولى الجهات المختصة بذلك تفتيشها. 4. تنظم استمارة الكترونية لكل عجلة داخلة تذكر فيها رقم العجلة ونوعها واسم سائقها وحمولتها ويتم تصوير العجلة وبعد وصول هذه المعلومات وصورة العجلة وحمولتها وخلال ثواني الى مركز القيادة المركزي وهو المخول الوحيد الذي يعطي الإذن بدخول العجلة بعد تحديد مبلغ الكمرك والرسوم مركزياً ووفق ضوابط معدة سلفاً لكل نوع من العجلات المواد الداخلة ولكل وزن ( مواد بناء _ مواد غذاية _ ملابس _فواكه _أدوية وغيرها ) .

5.ينشأ مصرف مركزي خاص بالمنافذ الحدودية في المقر المسيطر وله أمين صندوق في كل منفذ حدودي وميناء لاستلام مبالغ الكمرك والرسوم من أصحاب العجلات والحمولات وإعطاء إيصال بذلك الى صاحب العجلة ويعتبر هذا الإيصال وحده ورقة الإذن بخروج العجلة من المنفذ _الميناء وورقة مرور لكافة نقاط السيطرة أيضاً .

تحمل مسؤولية

6.يتحمل موظفي الكمارك والرقابة الصحية مسؤولية كل عجلة فيما إذا كانت تحمل مواد ممنوعة أو منتهية الصلاحية ويتعرض من يفعل أو يساعد في إدخال مثل هذه المواد الى عقوبة تصل حد الإعدام .

7. تتولى أجهزة أمنية من خارج المحافظة التي يقع فيها المنفذ تأمين الحماية والأمن للمنفذ والعاملين فيه ومن المفضل أن يكون الموظفين والعاملين في المنفذ من غير سكان المحافظة التي يقع فيها.

8.لا يسمح للأجهزة الأمنية وقادتها التدخل في أعمال المنفذ وتنحصر واجباتها في بسط الأمن والحماية فقط .