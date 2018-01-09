أبيض .. أسود – مازن صاحب

تصاعد صخب الحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد ولا نرى طحينا له ، ما بين مؤتمر واخر ، يذهب وفد ويأتي غيره ، والمعضلة ما زالت باقية ، حتى تحولت هذه المؤتمرات الى مناسبات للترفيه بسفر الذوات المسؤولين الى مختلف دول العالم لحضورها ، فيما تستحضر كلمات (عزيز علي) ان المشكلة فينا وليست في مجتمع اخر ، حين وافق المجتمع على محاكاة النهب باسم الفرهود من يهود العراق ومن بعدهم من الكويت ومن ثم ظهر المصطلح الأبرز عن الحواسم عام 2003 ومن ثم مفاسد المحاصصة، وتصاعدت فقاعة طبقة اجتماعية تذعن لشهوات النفس الامارة بالسوء ، ولا تتوقف عند ثوابت ( راشد يزرع ) فلا الأرض سقيت وزرعت على الرغم من المبادرة الزراعية ، ولا التعليم جرى تحديثه على الرغم من المبادرة التعليمية ، فانتهى طلاب المدراس الى متخرجين لا يفقهون من ثقافة الذوق العام الا الأغاني الهابطة ، ومن علوم الحاسوب الا البحث عن مواقع الاثارة وغرائب حياة الغرب ، ليقلدوها من دون فهم بمظاهر مخجلة للذوق العراقي المعروف .

كل ذلك يطرح السؤال : ما الفرق بين (راشد يرزع ) وفقاعة المؤتمرات والاستراتيجيات المتعددة للإصلاح ؟؟

في حديث مع احد الأصدقاء، اوجز اجابته على هذا التساؤل بالقول، ان زمن ( راشد يرزع) كان لإنتاج ثقافة مجتمعية تتقبل نوع النظام السياسي في وقته ، لكن ناتجه العرضي جعل العراق من الدول التي تغادرها الامية وفقا لتقارير دولية معترف بها ، اليوم تتصاعد ثقافة جديدة مثل الفقاعات الغازية، او تلك التي يتلاعب بها الأطفال ، فلا يبقى لها اثر بعد لحظات من تصاعدها لتنفجر من دون أي صوت .

هكذا هي ثقافة مجتمع اليوم، لا الدولة قادرة على تحديث ثقافته ، ولا منظمات المجتمع المدني، وفي الاغلب هي واجهات لاحزاب سياسية ، ترغب بتدوير عجلة التحديث في الذائقة المجتمعية ، فالدولة في الاغلب الاعم خلال عقد ونيف مضى انتهى فيها القول ان الرجل المناسب في المكان المناسب واستبدل بمفاسد المحاصصة لمن يقدم لحزبه الفائدة الأكبر ، وطبق ذلك في اغلب مفاصل الدولة ، حتى ان دورات التدريب المخصصة لحوكمة الأداء الوظيفي وتكوين البنية التحتية للحكومة الالكترونية ، انتهت الى استخدام الحاسوب كالة طابعة لا غير !!

هل ثمة برمجة لتدمير الانسان العراقي في اطناب مفاسد المحاصصة؟؟

لست ممن ينظرون الى نصف الكأس الفارغ ، فجميع التصريحات الحكومية تتصاعد عن محاربة الفساد ، لكنها مثل الفقاعة التي تنفجر مرة بقلة الأدلة ، وأخرى بشمول المفسدين بقانون العفو العام الصادر عن ممثلي الشعب في مجلس النواب ، وثالثة عن جاهلية القرن الحادي والعشرين الثقافية ، مقابل الكثير من المساعي لتحويل قيم النزاهة الى تقاليد مجتمعية تستحضر فضيلة ( راشد يزرع) للقضاء على الامية والجهل ، وهناك الكثير من القوانين التي بحاجة الى تفعيل مثل قانون التوقيع الالكتروني ، الذي ما زال يمتلك البنية التحتية ، بسبب جهل كبار مسؤولي الدولة بالتعامل مع الحاسوب او تعاليهم البيروقراطي عنه ، وعشرات الخطط الاستراتيجية التي تغرق في فجوة السياسات الحكومة العامة التي لا تفعل سيادة القانون وتلزم الموظف العمومي بتنفيذها ، مما يجعل أي حديث عن رؤية استراتيجية مجرد فقاعة !!