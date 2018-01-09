الإخفاق المبرمج ومردوداته – كريم السلطاني

ليس بمقدور اي شعب من الشعوب النهوض أذا لم تتكامل الأمور التي من شأنها تؤهل ذلك النهوض ،وكل شعب من تلك الشعوب يقاس بما لدية من الأمكانيات وأقصد هنا هي التلاؤم مع طبيعة بيئاته وما تفرزه والوعي الذي يحمله هذا الشعب او ذاك.

فالوعي والادراك اهم الامور لبناء المجتمعات ولوصولها الى الرقي والتقدم والازدهار الفكري والروحي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيرهما، مانراه اليوم من احداث جمة وتسبب من خلال ذلك وما طرح وما قد يطرح هو نتاج ماذكرته الان الشعب الذي يفكر ويستلهم الامور ولدية بديهية المراجعات والنظر اي الرؤى وما يرى من خلال رؤاه وما قد ينتج من خلال ذلك مامكن ان يعرف سبل مستقبله وتقدمه والوقوف على اهم اسباب الفشل الانحراف في جميع الاصعدة المهمة في حياته، ولكن هناك مؤثرات جمة على الفكر والعقل الفردي ضمن خارطة معينة ،وتلك المؤثرات لها نتائجها على الترويض والاستقبال والرضوخ والرضا بما لم يكن يفكر به من قبل.

فهناك مؤثرات طبيعية تفرضها الطبيعة والفترات الزمنية والبيئة المهيأة لهذا.وهناك مؤثرات مجتمعية تجعل الفكر والعقل الانساني بيئة ناضجة لتقبل مايمكن زراعته فيها وهذه تريد من هذا العقل هو الرضوخ والايمان بامور ورفض امور اخرى لغرض الوصول الى ماخطط له ومايراد من ذلك،

ففكرة التحزب والاحزاب هي نوذج لذلك فعندما ينخرط الفرد في حزب اي انتمائه اليه يرى كل الافكار الاخرى افكار ضالة وهي تحمل نفس افكار والرؤى لكن لانها من غير تلك الدائرة وذلك المستنقع، لذلك مايقوم به البعض من الذين يريدون الوصول الى مايخططون له أن كان على مستوى مؤسسات او مرجعيات او احزاب ترى الكل يتضارب مع الكل ،والمحصلة النهائية هي محصلة نفعية وليست نفعية عامة تخص خيراتها ومميزاتها مجموعة محدودة فقط اي لاتشمل الجميع.

لذلك نرى توسع دائرة الخلاف وليس الاختلاف ومن هذا ينتج التناحر وقد يأخذ مأخذه فتنشب الحرب ويحلل القتل وهذا مارأيناه في الاعوام المنصرمة حتى اصبح القتل والترويع على الاسم او الهوية او اللقب وغير ذلك.

وهذا يدلل على ان كافة تلك الحركات والاحزاب والمرجعيات هي وجدت من اجل امور نفعية خاصة بها تحول ترويض الانسان لصالحها واستخدامه فيما تفكر والى مبتغاها وبالتالي يفتقر المجتمع الى وصلة التماسك والتلاحم وهذا يضعفه ويجعله مجتمعا متفككا لايقوى على فقل شيء من اجل وكنه وحقوقه بل يبقى متأرجحا بين هذا وذاك.والدليل الملموس هنا ان من اتنفعوا من تلك الاحداث وصلوا الى ما يبتغوه ولازال المجتمع يعاني الأمرين ولازالت الامور تتدهور وتتجه الى الاسوء والكل يعلم بذلك ويعرف ماينقص الفرد وما يجب ان يحصل عليه لذلك على الانسان ان يعي جيدا وان يستخدم العقل الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى له وكرمه على باقي المخلوقات ومعرفة الله هي معرفة عقلية وليست معرفة عاطفية او شعورية حتى يكون الانسان في مكانه الحقيقي وممارسة عمله كأنسان وليس كألة تحركها اياد خفية لايعرف لها مكان ولامستقر. وكلما يتقرب الفرد من ربه يعرف ذلك اكثر لان الله هو من جعل الانسان خليفة في الارض ليس ألة بيد غيره.

لذلك نرى اغلب المؤسسات بما فيها الدينة لم تراعي حقوق الفرد او المجتمع بل تنغمس بكل مالديها من قوة في سبيل ان تصل الى ماتريد ولاتنظر ولاتشعر بالمعاناة التي يعانيها الفرد او المجتمع بل تراها احيانا تسلط الضوء هامشيا على بعض المفاصل حتى توهم الفرد بانها تراع وتطالب بحقوقة وصيانة وجودة وشعوره بانها تقف الى جانبه.

لذلك كل الحكومات جاءت من اجل مصالح خاصة وتثير امور لمصالحها ايضا بل تستخدم الانسان في تحقيق طوحاتها بعيد عن مايحتاجه المواطن وعدم مراعاة حقوقه حتى باستخدامه طوعيا او كرها ، لان الاوراق اختلطت فما عاد الانسان يميز بين الحكام الحكومية او الدينية فالتلابس فيما بعضها اضاع الانسان في دوامة لانهاية لها.