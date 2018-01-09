متى من طول نومك تستفيق – قاسم حمزة

ايها الحاكم والمتسلط على رقاب الشعب في العالم الاسلامي والوطن العربي هل تحرك نبض او رفت لديك شعرة اوخجلت امام اطفالك وزوجتك عندما اعلن ترامب وحكومته بانه سيقطع المساعدات عن الدول التي توافق على رفض قراره بجعل القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي متحديا قرارات الامم المتحدة ورفض اكثر دول العالم فهل ولو للحظة شعرتم بالذلة والمهانة وان ما يعطيه لكم ترامب ليس بمساعدة وبمنظور انساني وانما ثمن لركوعكم واجر لتبعيتكم وتنفيذ ما يامر به والغريب انكم جميعا تدعون انكم مسلمون والقضية تخص احـــــــدى اقدس مقدسات المسلمين اولى القبلتـــــــــين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الاعظم.

بماذا ستواجهون شعوبكم وماذا ستبررون لهم اما في اليوم الاخر فلا رقم لكم في محشر المسلمين قطعا اهكذا وصل الامر بكم ايتها الدمى التي تحركها ايدي الاعداء اطعتم اوامر اعداء الانسان والاسلام وتركتم اطاعة الخالق وحفظ دينه ايتها الشعوب الاسلامية والامة العربية انها فرصة ثمينة لتعيدوا كرامة وقوة واقتدار اممكم وموقعها وتاثيرها وسماع صوتها وتاثيره بصنع القرارات العالمية والانسانية وان تستعملوا كل الاساليب التي من شأنها ان تجعل الحكام يرضخون لارادتكم او كنسهم من مواقع القرار فانتم بيدكم مصير العالم اقتصاديا وبشرا وعلماء وممرات مائية او جوية او بريه وبيدكم حركة المال التي تسير اقتصاديات العالم وبلا منازع وعليكم استعمال ذلك عقابا لعدوكم وثوابا لمن وقف معكم هددوا بسحب الاموال ومشاريع الاستثمار واستعملوا النفط والثروات الاخرى في مـــــــــعركتكم واغلقوا القواعد العسكرية ولديكم القدرة المالية والبشرية لاستخدامها وطنيا وافتحوا اسواق الاستيراد مع الدول الصناعية الصـــــــــديقة والمؤيدة لقضــــــــــاياكم ثم ادعموا كافة الدول التي ايدت مشروعكم وقضيتكم من استثمار او قروض او مساعدات وفي كافة المجالات حتى تتوسع مساحة الــــــــقدرات وتضعف مناهج الغطرسة العدوانية والتاكيد على بنا ء احلاف واسواق مشتركة وتفعيل عمل السوق العربية المشتركة وتوسيعها الى السوق الاسلامية او الاسييوية.

وكما هو في اوربا فان التكامل الاقتصادي لاسيا والدول الاسلامية الان لا يكفي المنطقة فقط وانما يغزوا جميع الاسواق العالمية لجـــــــــودته ورخص اسعاره ووضع خطة طويلة الامد للمساعدات للشعوب الفقـــــــــيرة سواء من صناديق الزكاة اوتقليص الهدر في المناسبات والدعوات ونسبة من ارباح الاموال المستثمره في الخارج ان الظرف الان يتطلب استثماره وباعلى الدرجات ودعوة الدول السانده حالا للتشاور ومعرفة نوع وطبيعة المساعدات السريعة قبل ان يظهر مردود الفعل الامريكي على وضع بلدانهم.