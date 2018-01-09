المالكي ينفي سعيه لتأجيل الإنتخابات وإقصاء العبادي من رئاسة الوزراء

علاوي : تشكيل تحالف وطني غير قومي أو طائفي الحل الأمثل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ضرورة تشكيل تحالف وطني بمنأى عن أي توجه قومي أو طائفي ، لافتاً الى ان مثل هذا التحالف هو الحل الأمثل لتصحيح أخطاء الماضي وتحقيق تطلعات الشعب, فيما نفى نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صحة ماتردد عن سعيه الى تأجيل الانتخابات وإبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي عبر حكومة طوارئ.

ونقل بيان تلقته(الزمان) عن علاوي قوله خلال استقباله رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ان (تشكيل تحالف وطني بعيد عن أي توجه قومي أو طائفي هو الحل الأمثل لتصحيح أخطاء الماضي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي, مؤكداً أن (خطاب السلم والاعتدال يجب ان يطغى على ما دونه من خطابات).

وشدد علاوي على (أهمية أن يكون للوقف السني دور أساس في إعلاء الخطاب الوطني وترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتعزيز أواصر الأخوة المشتركة).

اجواء مناسبة

مضيفا ( لن نقبل بديلا عن الخطاب الوطني والمشروع الوطني الذي حملنا رايته وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق أهدافه من دون الالتفات لأي مشروع قومي أو طائفي).

وبحث اللقاء (مجمل الأوضاع على الساحة المحلية, والسبل الكفيلة بتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات خصوصا ما يتعلق بملف إعادة النازحين ودعمهم). وبحسب البيان فقد ثمن (علاوي الجهود التي يبذلها الوقف السني في هذا المجال).

من جهة اخرى، بحث علاوي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاوضاع الامنية والسياسية ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل التطورات الجارية.

وبحسب بيان لمكتب الجبوري فإن اللقاء الذي جرى في مكتب الثاني(تناول البحث ايضاً سبل بلورة رؤى مشتركة لمواجهة المشاكل والازمات وايجاد حلول ترمي الى تصحيح المسار السياسي وتعزز ركائز العملية الديمقراطية).

تحسين اوضاع

وأتفق الجانبان على (ضرورة التركيز على دعم الجوانب الاقتصادية وتحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين وتهيأة كافة ظروف الاستقرار الدائم وخصوصا إعادة النازحين وإعمار البنى التحتية للمدن المحررة). وفي الشأن الانتخابي، صادقت المفوضية العليا للانتخابات على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده او الدخول بتحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضين وعضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي في بيان إن (مجلس المفوضين صادق على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده او الدخول بتحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الاستحقاقات الانتخابية لعام 2018 وفقا للقوانين والتعليمات النافذة).

موضحاً ان (هذه الاجراءات ستكون مشابهة لاجراءات التحالف والائتلافات المقرة سابقا التي استخدمتها المفوضية في العمليات الانتخابية السابقة ولايوجد اي تغيير في هذا الشأن لكون قوانين الانتخابات التي تنظم العملية الانتخابية مازالت سارية ولم يتم تعديلها).

الى ذلك، نفى المالكي صحة ماتردد عن سعيه الى تأجيل الانتخابات وإبعاد العبادي عن رئاسة الوزراء عبر حكومة طوارئ. وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان الاثنين (أعتدنا على الخطاب التحريضي والغوغائي الذي تتبناه قناة العربية ومحاولات تضليل الرأي العام عبر تسويق الاكاذيب والأخبار المفبركة)، على حد قوله.

وأضاف (بهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الاخبار التي تروج لها- القناة – بشأن رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارىء بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي).

وتابع البيان ان (مواقف المالكي مع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وكل ما ينشر هو عكس ذلك، وهدفه خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية) مؤكداً ان (رئيس ائتلاف دولة القانون ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية).

ودعا البيان وسائل الاعلام الى (إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة)، بحسب تعبيره.