مجلس البصرة يكشف لـ (الزمان) عن عمليات إبتزاز عشائرية لتجار وشركات

تحذيرات من العودة إلى عصر ما قبل الدولة بسبب النزاعات المسلّحة

بغداد -محمد الصالحي – شيماء عادل كشف مجلس محافظة البصرة عن قيام بعض الزعامات العشائرية بعمليات ابتزاز لمقاولين وشركات في المدينة , داعيا الحكومة الاتحادية الى نشر قوات خاصة لمنع انتشار السلاح بيدها, فيما حذر خبراء في مجال الامن من تداعيات تفاقم الخلافات المسلحة العشائرية في المحافظات الجنوبية على الاقتصاد العراقي مؤكدين ان استمرار الازمة سيعيد البلاد الى مرحلة ما قبل الدولة.

وقال عضو المجلس احمد السليطي لـ(الزمان) امس ان ( النزاعات العشائرية والانفلات الامني في بعض المناطق اثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في المحافظة وعلى جميع المشاريع في المحافظة) واضاف السليطي ان (هناك حالات أبتزاز عشائرية حدثت لمقاولين او شركات لمطالبتهم ومنحهم حصة في المشروع او تشغيل عمال في المشروع من تلك العشيرة وفي حال اعتراض المقاول او المستثمر لا تسمح تلك الزعمات العشائرية بانجاز المشروع ما اثر على الواقع الخدمي و التنموي في المحافظة).

مشيرا الى ان (اهم الحوادث التي جرت قبل اشهر حيث قامت العشائر بمنع انشاء مشروع ماء البصرة والذي يقع في قاطع الهارثة حيث ابلغ المقاول او الشركات بتعرضهم لحالة ابتزاز ومساومة بمشاركتهم في المشروع او الغاء المشروع بشكل كلي الا ان تدخل الحكومة وانزال قوات خاصة منعتهم من ابتزاز المقاول). داعيا الحكومة (بضرورة اعادة نشر الفرقة 14 الى المحافظة بعد استقرار الامن وتحرير المحافظات المحتلة للقضاء على النزاعات العشائرية).

شرطة محلية

واوضح السليطي ان (الشرطة المحلية في المحافظة غير قادرة على منع النزاعات العشائرية بسبب عدم امتلاكها اسلحة ثقيلة او عجلات مصفحة او مركبات قتالية مخصصة وفي حال ارسال قوات خاصة ستتمكن من فض الاشتباكات كونها تمتلك القدرة القتالية والعديدة لتلك المواقف).

وقال الخبير الامني علي الربيعي لـ (الزمان) امس ان (الخلافات العشائرية والاجتماعية دليل على ضعف القانون وعدم امكانية الحكومة على فرض القانون والامن في تلك المناطق).

واضاف ان (استمرار النزاعات العشائرية يؤدي الى تخوف المستثمرين الاجانب والمحليين من استثمار اموالهم في تلك المحافظات رغم خلوها من العصابات الارهابية ما سبب ضياع فرص العمل للعاطلين وتأخير تقديم الخدمات وتنمية المحافظة كما هو الحال في محافظات الشمال).

وتابع الربيعي ان (ترك الحكومة تلك الظاهرة دون محاسبة سيعيد الوضع الى عصر ما قبل الدولة وينشر شريعة الغاب في جميع ارجاء العراق بسبب الانتشار الواسع للسلاح). داعيا (الحكومة الى تنفيذ استراتيجية وطنية لكسب ولاءات الزعامات العشائرية لتمكنها من تنفيذ خطتها من نزع السلاح الثقيل والمتوسط من العشائر او الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون).

قوات ضاربة

ودعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة الحكومة الى الاسراع بإرسال قوات ضاربة الى المحافظة لتتولى فرض القانون ومكافحة النزاعات العشائرية المسلحة التي تصاعدت حدتها مع مطلع العام الجديد.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح امس ان (الحكومة الاتحادية إذا كانت تريد تحقيق الانتعاش الاقتصادي وبسط الأمن وفرض النظام في البصرة فعليها إرسال قوات مدججة بالأسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية الى المحافظة).

مبيناً (بعد تحرير المناطق التي كان يحتلها تنظيم (داعش) الإرهابي فإن الفرصة متاحة حالياً أمام الحكومة للقيام بهذه الخطوة الضرورية).ولفت الى أن (بعض التصريحات الإعلامية السابقة التي تحدثت عن قرب وصول قوات اتحادية الى المحافظة يبدو أن غايتها التخويف، ولكنها لم تعد مؤثرة، ولذلك من الضروري القيام فعلياً بإرسال قوات قبل فوات الأوان).

من جانبها أعلنت قيادة عمليات البصرة عن تنفيذ حملة دهم وتفتيش في مناطق تقع شمال المحافظة على خلفية تكرار النزاعات العشائرية المسلحة فيها، وذكرت القيادة في بيان امس ان (قوات من قيادة العمليات نفذت حملة دهم وتفتيش في مناطق تقع شمال المحافظة لنزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة).

نزاعات عشائرية

واضاف أن (الحملة تركزت في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية التي تشكل خطراً على حياة المواطنين).

ونقل البيان عن قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري قوله إن (الحملة تضمنت القاء القبض على مطلوبين متهمين بالقتل العمد، ومصادرة مجموعة من الأسلحة) مضيفاً أن (الأيام المقبلة سوف تشهد تنفيذ عمليات مماثلة بالتنسيق مع خلية الصقور وطيران الجيش والوكالات الأمنية الأخرى، كما أصدرنا أوامر الى جميع الوحدات باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعلومات الكاملة عن المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون).