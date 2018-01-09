شركة الحبوب تباشر بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بالطحين

ذي قار تدعو مسوّقي الحنطة لتسلّم مستحقاتهم المالية

ذي قار -باسم الركابي

بغداد – قصي منذر

دعت محافظة ذي قار مسوقي الحنطة الى استلام مستحفاتهم المالية من الشركة العامة لتسويق الحبوب . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي جدد دعوته الى مسوّقي الحنطــــــــة في المحافظة للتوجه الى الشـــركة العامة لتسويق الحبوب في سايلوي الناصرية والرفاعي لاستلام مستحقاتهم المالية لعام 2015و 2016). واضاف ان (عملية توزيع المستحقات بين مسوّقي الحنطة في المحافظة مستمرة وعلى المزارعين الذين لم يستلموا مستحقاتهم التوجه بأسرع صورة ممكنة لاستـــــــــــلامها كون الفترة الزمنية المحـــــددة لآخر موعد الاستلام هو ال 20 من شهر كانون الثاني). واوضح الدخيلي ان (المحافظة استلمت من وزارة التجارة اكثر من 28 مليار دينار الى فلاحي ومزارعي المحافظة عن قيمة مبالغ تسويق محصول الحنطة للعامين 2015 و2016 والمجهزة الى الشركة العامة لتسويق الحبوب في المحافظة).

واوضح الدخيلي ان (مبالغ عام 2015 بلغت قرابة ال12 مليار فيما بلغت مبالغ عام 2016 نحو 16 مليار دينار).

فيما اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة عن المباشرة بعملية قطع قوائم تجهيز وكلاء الطحين لحصة شهر كانون الثاني , في وقت جهزت الشركة العامة للمواد الغذائية مادتي السكر وزيت الطعام في محافظة البصرة.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة طه ياسين عباس القول انه (صدر توجيه لقسم التسويق ولكافة فروع الشركة للمباشرة بقطع قوائم الوكلاء لتجهيز حصة شهر كانون الثاني من مادة الطحين ضمن الحصة التموينية), واضاف انه (تم مفاتحة الشركة العامة لتجارة الحبوب لاطلاق تجهيز المطاحن بالحبوب اللازمة لانتاج الكمية المقررة حسب خطة الانتاج والتوزيع).

لجان رقابية

مشيرا الى ان (الشركة تتابع عملية الانتاج والتوزيع من خلال اللجان الرقابية التي تنفذ جولات تفتيشية بشكل يومي على المطاحن العاملة ووكلاء الطحين حيث تقوم بسحب نماذج من الحبوب والطحين المنتج لاغراض الفحص المختبري وتأشير المخالفات ان وجدت).

وعلى صعيد متصل جهزت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مادتي السكر وزيت الطعام على الوكلاء في محافظة البصرة ضمن البطاقة التموينية وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور ان (فرع الشركة في المحافظة جهز وكلاء الغذائية في المحافظة بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن الحصة التموينية ولحصة شهر تشرين الاول حيث بلغت نسبة تجهيز مادة السكر 100بالمئة كما بلغت نــــــــسبة تجهيز مادة زيت الطعام للوكلاء 100 بالمئة ).

وتابع ان (الفرع لازال مستمرا باستلام المواد الغذائية من اجل تجهيزها للمواطنين ضمن الحصة التموينية حيث تم استلام 6240 طنا من مادة السكر), مشيرا الى ان (مراكز البيع والمجمعات والفروع التابعة للشركة في بغداد والمحافظات لازالت مستمرة بعملية استلام وتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام ضمن الحصة التموينية).

واضاف ان (فروع الشركة في المحافظات لازالت مستمرة بالانشطة والفعاليات والاعمال التطوعية لغرض مواكبة العمل والتحدي للظروف الاقتصادية حيث شملت تنظيف الساحات المحيطة بمنى الفروع وتشجير الساحات والحدائق وصيانة الاثاث).