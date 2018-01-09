مسلسل أكشن.. هندي تركي – صباح الخالدي

احزاب بمسميات مختلفة ولكن تفاؤلية تشكلت حديثا من نفس المشاركين بالعملية السياسية سواء في دورات البرلمان او الحكومة وهذه التسميات للاحزاب التي تستعد لخوض الانتخابات المقبلة التي لم يحسم حتى الان تحديدها بين معارضين لها ومؤيدين لاجرائها ..القصد تلك الاحزاب هي ضمن مصطلحات (حب الوطن وامل الشعب والتضحية والتقـــــــدم والتحابب والتفاهم والود والخير والازدهار الوحدة والمسقبل (البمبي) والحرية والديقراطية و..و .. وكلهم (سبحان الله)!!

يدعون ومن خلال زيارات مكوكية متواصلة في مناطق لم يصلوها منذ تسلمهم المهام البرلمانية والرسمية …والجميع متفقون ولاول مرة انهم !!مع الفقراء والمساكين والنازحين والمعدمين ويسعون لايجاد فرص عمل لمئات الالاف من الطاقات الشابة ومعظمهم من خريجي الكليات لعشرات السنوات يبحثون عن اي فرصة عمل حتى وان كانت خدمية مهما كان بسيطا لانقاذهم من الحاجة والجوع وفي اي مرفق من مؤسسات الدولة ولكن كانوا يصطدمون بان عليهم دفع كذا دفتر دولاري!! للوسطاء الفاسدين لغرض التعيين !!

كل هذه المشاهد السينمائية غدت قديمــــــــــة وقد خبرها العراقيون منذ 2003 والى الان ببساطة كل تلك التشكيلات التحالفية الحزبية تقريبا او نسبة كبيرة منها مشاركة ضمن كتل برلمانية ورسمية لدورات سابقة ولاحقة للدولة والبرلمان يعني ليس شيئا جديدا يريدون الوصول اليه من خلال المؤتمرات والتصريحات والزيارات والمقابلات والوعود بالعمل كذا وكذا وغيرها انها امور اصبحت عند العراقيين اشبه بالمسلسلات التركية والهندية ذات المئة حلقة ويزيد ..

ان ما مطلوب حقا خاصة والبلد يمر في مرحلة مهمة بعد طرد داعش وارتفاع اعداد النازحين وتدمير البنى التحتية لتلك المدن من قبل داعش لابد ان يتكاتف جميع أبنائه في تجسيد روح المواطنة تلك العلاقة التي تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها القانون والدستور وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات فى تلك الدولة ويندرج تحت هذا المفهوم الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وواجبات وهى أيضا المشاركة الواعية الفاعلة لكل مواطن دون إستثناء في بناء الإطار الإجتماعى والسياسي والثقافي للدولة فالإخلاص للوطن هو البعد عن كل مايثير الفتن وإستشعار ما للوطن من أفضال سابقة ولاحقة عليه يعد مواطنة والحفاظ على ثرواته ومؤسساته وأجهزته ومشروعاته التى وفرتها الدولة لخدمة المواطنين وغرس حب الإنتماء الإيجابي للوطن وتوضيح معنى ذلك الحب وتربية الابناء على تقويم خيرات الوطن ومعطياته والمحافظة على مرافقه ومكتسباته التى من حق الجميع أن ينعم وأن يتـــــمتع بها مواطنه ترى لو (الشرطية) هذه كانت متوفرة عند البعض من الذين أنحرفوا عن جادة الصواب لمغريات مادية أو وجاهيه أو سلطوية لما كان الاحوال لمجالات الحيادة المختلفة بهذه الصور التي نــــشاهدها يوميا في نشرات المنابر الاعلامية وعلى الهواء مباشرة وحتى ما كنــــا بحاجة الى هذه الدولة أو تلك المنظمة الدولية تتدخل لحل المعضلات وفق اجنداتها وما تريد تحقيقه على الارض في العراق..

ونحن على اعتاب المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي المقبل وفى ضوء المشهد السياسي المطلوب لمرحلة مهمة مقبلة حبلى باحداثها ولابد ان يتمتع المرشح بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، أن تكون سمعته نظيفة وعدم التورط في الفساد، عدم السعي لتحقيق مصالحه الشخصية، وتكون مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه دائما يمتلك المرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ذا شعبية كبيرة، ، متابعاً جيداً للأحداث السياسية والمجتمعية، نائب يؤدي دورا تشــــريعيا رقابيا وليس دورا خدميا، وأن يكون النائب ذا كفاءة عالية، ومتفهماً للواقع السياسي خاصة وان الجميع بحاجة الى الدولة المدنية العراقية والى حركة انقاذ وطنية تشكل حالة مشرقة لعبور الطائفية والمذهبية والمناطقية ويكون التعامل واحدا انسانيا مع العراقيين ليس بالشعارات خاصة وان غالبية المواطنين ومن خلال التظاهرات التي تنطلق في بغداد والمحافظات للمطالبة بالاصلاح والخدمات فقدوا الثقة بموضوع الانتخابات بانواعها لانهم تعبوا من الانتظار !!ا و (دك ..عيني ..دك ).