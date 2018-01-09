الزراعة تراجع الواقع الإروائي لمنظومات الري بالرش

البيطرة تحقّق نتائج إيجابية في مجال التقنيات العلمية

بغداد – داليا احمد

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، نتائج استراتيجيتها التي نفذتها في السنوات السبع الماضية 2010 – 2017.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) امس انه (وضمن منهاج دائرة البيطرة في تطوير العمل البيطري من الناحية العلمية والعملية تم تنفيذ خطة استراتيجية ومنذ عام 2010 ولغاية عام 2017 وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومن خلال اقامة الدورات التدريبية وورش العمل داخل وخارج العراق بالاضافة الى ايفاد عدد من منتسبيها الى الخارج للاطلاع على اخر المستجدات العلمية واحدث التقنيات المستخدمة في العمل البيطري).

تخطيط استراتيجي

واضاف ان (عدد الدورات والورش والايفادات بلغ 1064 دورة وبواقع 9911 مشاركا بشأن مختلف المواضيع والمجالات ومنها التخطيط الاستراتيجي والعمل المختبري والسلامة البايلوجة ودورات بخصوص التعامل مع الامراض المتوطنة والعابرة والمشتركة بالاضافة الى ورش ودورات حول استخدام تقنيات السونار والاشعة والاجهزة البيطرية الحديثة), واوضح البيان ان (الدوارات تناولت موضوعات الجراحة والتخدير والتلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة واستخدام الكتات السريعة في الفحوصات الحقلية ودورات بشأن التحسين الوراثي ودراسة السموم الفطرية والاشراف على عمل المسالخ والمجازر ومصانع اللحوم في الدول المصدرة للعراق وعمل الحجر البيطري وسحب العينات من الحيوانات ومنتجاتها لتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري ودورات تخص الجوانب القانونية والادارية والحسابية والرقابية), وتابع انه ( تم تأهيل 15 مدرباً من اطباء بيطريين عراقيين بشأن المخاطر البايلوجية والامن الحيوي من خلال برنامج الالتزام البايلوجي التعاوني المشترك CPP وقع على عاتقهم تدريب الملاكات البيطرية في المحافظات وتعد كل هذه الخطوات اساسا قويا في بناء الصرح البيطري العراقي وتاهيل ملاكات بيطرية قادرة على التعامل مع الجوانب المتعلقة بالعمل بصورة ممتازة ومواكبة المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دول العالم المتطورة مما يلقي بظلاله على حماية الثروة الحيوانية وحماية المواطن من الامراض الانتقالية التي تصيب الانسان والحيوان وتوفير سلة غذائية سليمة صالحة للاستهلاك البشري), واضاف البيان ان (الوزارة نظمت ورشة عمل لمناقشة الواقع الاروائي لمنظومات الري بالرش والمشاكل والمعوقات التي تعيق العملية الزراعية ومتابعة مشروع التقانات الحديثة لمواجهة شح المياه،لمتابعة تجهيز المستفيدين بالمنظومات ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليل الصعاب التي تواجه العملية الزراعية في ظل ظروف شح المياه لان من اولويات الوزارة تذليل كافة الصعاب التي تعيق العملية الزراعية ومواجهة شح المياه في ظل الظروف الحالية لعدم توفر الامطار ، حيث ان مشروع تقانات الري الحديثة من المشاريع المهمة التي من خلالها مواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها البلد)، وتابع (مع ايجاد البدائل لتمويل المشروع كونه يحتاج الى تمويل مادي ومعنوي لسير عمل المشروع،المتكون من فريق عمل يضم مهندسين وفنين مختصين في استخدام المنظوما).

تغطية مساحات

واشار البيان الى ان ( هذا المشروع يهدف الى تغطية مساحة ثلاثة ملايين دونم بهذه المنضومات خلال ثمان سنوات واستصلاح الاراضي ومواجهة مشكلة المد المحلي وخاصة في محافظة البصرة).وعلى صعيد اخر بحث الوكيل الفني للوزارة مع وفد نقابة الأطباء البيطريين في إقليم كردستان لتوحيد المواقف والتنسيق المشترك. واوضح البيان ان ( اللقاء ناقش افضل السبل لتوحيد المواقف والتعاون والتنسيق فيما بين دائرة البيطرة في الإقليم والمركز وحث القيسي وفد الإقليم للضغط على المعنيين في الإقليم لضرورة التواصل والعمل المشترك مع دائرة البيطرة في المركز لم فيه مصلحة الإقليم أولا وكذلك الدولة العراقية)، وضاف ان ( ذلك يعد من أولويات الوزارة كــــــــــوننا بلد واحد، وان العالم يتجه لتوحيد اقتصادياته إقليميا ).