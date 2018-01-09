واسط تؤهّل الخطوط و الشبكات وترفع التجاوزات

الكهرباء تناقش مشروع شراكة الطاقة مع القطاع الخاص

بغداد ــ تمارا عبد الرزاق

نظمت وزارة الكهرباء ندوة تثقيفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (ما تحقق بعد استلام الشركات للمناطق المشمولة بعقود الخدمة والجباية أدى إلى انخفاض الأحمال وتقليل الضائعات والوفرة في تجهيز الطاقة فضلاً عن تحقيق العدالة في التوزيع وتقنين الاستهلاك، كي ينعم المواطنون بساعات تجهيز أفضل واستقرار التيار الكهربائي)، واضاف ان (التسعيرة ثابتة ومدعومة من الدولة بنسبة 94 بالمئة وان ما يثقل كاهل المواطن هو مايسدده للمولدات وليس مايسدده للوزارة وان هذا المشروع ليس بخصخصة الكهرباء كما يدعيها بعض المغرضين بل هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الخدمة والجباية وان مفهوم الخصخصة هو بيع جميع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص)، موضحاً ان (الوزارة باشرت بهذا المشروع في بعض المناطق وحققت نجاح كبير في هذا المجال وان الهدف من هذا المشروع هو القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات وانهاء الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والتوزيع بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال التجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع وان حجم الانتاج لا يتناسب مع مبالغ الجباية بالمقارنة بكمية الانتاج مع التوزيع)، واوضح البيان ان (قائمة الأجور تصدر من الوزارة وان الشركة هي فقط حلقة وصل بين الوزارة والمواطن حيث ان الوزارة تحملت كثير من الاعباء بسبب الضائعات والتجاوزات في قطاع التوزيع).فيما نظم مركز تدريب كهرباء بغداد التابع لدائرة التدريب والتطويرعدد من الدورات الحتمية التطويرية الادارية والفنية لمنتسبي المديريات العامة الانتاج والنقل والتوزيع والمشاريع.

توعية اولية

واوضح البيان ان (الدورات جاءت بمحورين اولهما تضمن الدورات الإدارية والتي شملت ادارة الموارد البشرية والاسعافات الأولية واللغة الانكليزية والتوثيق باستخدام ألحاسوب توعية اولية لنظام ادارة الجودة والتي تهدف الى التعرف باهمية الموارد البشرية وطرق الاستقطاب وخطوات التعيين وأنواع الحوافز، الى جانب التطرق إلى الإسعافات الأولية الأولي وأهميتها وبالأخص في مواقع العمل، وكيفية إسعاف المصاب ومعالجة مختلف الجروح والحروق والكسور والكدمات والخدوش والاختناق والإغماءوكذلك إصابات العين والرأس والرقبة والصدر) و وتابع ان (الدورات لتعزيز مهارات المتدربين في مجال التحدث باللغة الانكليزية من خلال التعرف على المبادئ العامة والمصطلحات التي يحتاجها المتدرب خلال إجراء المفاوضات التجارية والفنية مع الجهات الأجنبية اضافة الى تزويد المشاركين بالمفردات الأساسية للغة التفاوض)، واشار الى ان (اقامة ورشات عمل تفاوضية وشرح العبارات والمصطلحات الشائعة في الحياة اليومية وكيفية تداولها، وبيان التوثيق باستخدام الحاسوب من خلال توضيح التوثيق الالكتروني وكيفية استخدام بعض برامج أوفس في عملية التوثيق والتدريب على الأجهزة المستخدمة في العمل والحديث عن المتطلبات الرئيسية لتحقيق توثيق نظام أدارة الجودة، فضلاً عن شرح بعض التعاريف والمصطلحات المهمة في رسم خريطة العملية والتأكيد على بنود المواصفة الدولية الايزو) ، واوضح البيان ان (المحور الثاني الذي اختص بمجموعة من الدورات الفنية التي شملت تطبيقات في السيطرة ألذاتية المحطات الكهرومائية والاضرار الشائعة الحدوث في الخرسانة وتلوث المياه والهواء والتي تهدف إلى دراسة نظرية وعملية وإجراء تجارب مختبرية في السيطرة الذاتية، وكيفية تشغيل المحركات الكهربائية باتجاهين وتوضيح انظمة التحكم وأنواعها والتحكم بمقدار جريان السوائل وبيان المحطات الكهرومائية من خلال شرح طريقة توليد الكهرباء من مصادر المياه ومميزات هذه الطريقة عن غيرها والحديث عن الاضرار الشائعة في الخرسانة والمشاكل التي تحدث في الاسس وتحريات التربة والمياه الجوفية، وكذلك بيان فشل الاساسات وأنواع الهطول، والتعرف على مكونات وطبقات الهواء والوسائل المستخدمة للسيطرة على تلوث الهواء والمياه وطرق معالجتها ).وتواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية . ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس القول ان (الحملات شملت مدينة الصدر قطاع 30 في سوق مريدي تم من خلالها رفع 100 حالة تجاوز عشوائية ومصادرة 1000 متر من الاسلاك وتوفير طاقة قدرها 75 كيلو واط، وان الهدف من هذه الحملات هو القضاء على الضائعات وانهاء العوارض الفنية التي تسببها التجاوزات).مؤكداً ان (الحملات مستمرة لازالة ورفع التجاوزات الحاصلة على شبكات التوزيع ضمن الرقعة الجغرافية للقطاعات التابعة للمديرية والتي تسبب الأنقطاعات في التيار الكهربائي خارج الساعات المقررة لبرنامج القطع الذي تتطلبه ظروف منظومة الكهرباء، الى جانب تقليل الضائعات في الطاقة والهدر غير المبرر والذي تعاني منه المنظومة نتيجة الطلب المتزايد وخاصة في ساعات حمل الذروة) .وتواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء واسط التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهربــاء الوسط اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية ورفـع التجاوزات في محافظة واسط .

وجود عطل

وتابع المدرس الى ان (الاعمال تضمنت اصلاح محولة حي الشهداء في قضاء الحي بمحافظة واسط بسبب وجود عطل في قاطع الدورة، الى جانب ربط اسلاك مقطوعة في الحي العسكري فضلا عن اصلاح اعطال عدد من القابلوات والمقاييس للدور السكنية، اضافة الى اصلاح 16 مقياساً كهربائياً ورفع 7 حالة تجاوز من المضخات الزراعية ومصادرة المواد المستخدمة في التجاوزات، فضلاً عن صيانة 4 محولات في حي الجهاد وزين القوس ورفع 34 حالة تجاوز في منطقة البسروكية والكريمة والعزة، فضلا عن اعادة الـتيار الكهربائي الى منطقة الشؤون بعد اصلاح الظفيرة بسبب عطبها جراء الاحمال الزائدة) .