سار على نهج صدام – ثامر مراد

هناك دروس وعبر تحدث في الحياة على الآخرين النظر إليها بطريقة جدية ويحاولوا تجنب الصورة الخاطئة قدر تعلق الأمر بالحالة التي يعيشها ذلك الفرد مهما كبر أو صغر من ناحية الجاه أو المسؤولية. هذه المقدمة البسيطة قادتني الى تذكر الشخصين كلاهما إرتكبا نفس الخطأ الجسيم الذي دمر الحالة الأجتماعية والمادية للشعب العربي العراقي والشعب الكردي العراقي . حينما خرج صدام من حرب الشؤم حرب الخليج ضد الدولة الجارة راح يحاول إيجاد طريقة أخرى ليبني له مجداً شخصيا مزعوماً على حساب الشعب العراقي المرهق وبالتالي وصل العراق الى ماوصل إليه – والقصة معروفة للجميع.

في الطرف الآخر من المأساة ما ذهب إليه مسعود وحلمه ليكون رئيس دولة . حينما عاد الى العراق أو الى الشمال بعد الأنتفاضة هو وكافة رؤوساء الأحزاب وبالتحديد بعد سقوط نظام صدام . راح يبني شمال العراق بكل جدارة وتحول الأسم من شمال العراق الى – أقليم كردستان- والحق يُقال شهد الأقليم تطوراً كبيراً وعمراناً رحنا نحن الذين نسكن بغداد والمحافظات الآخرى نتحسر ونشجع العراق أن يكون مثل دولة – عفوا – أقليم كردستان وتحول الشمال إلى أشبه بدولة مستقلة مئة في المئة .

هنا تحرك الطمع والجشع في القلب وراح ينادي بضرورة الأنفصال وتكوين دولة مستقل مئة في المئة ووقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه صدام . حينما نتابع الأخبار في الفضائيات ونسمعها من خلال الأشخاص القادمين من أربيل نشعر أن الوضع الأجتماعي والمعيشي أصبح مزرياً. الخوض في التفاصيل أصبح مملاً من كثرة التحليلات والأخبار التي نسمعها كل يوم عن الحالة المعيشية في ألأقليم والشيء الذي أود أن أنوه إليه بطريقة شخصية وهو لاينبغي التفاوض مع الشخص عن أي شي يتعلق بشمال العراق ويجب إعادة ضمه الى المركز بكل تفاصيل الموضوع ومعاملة الشعب الكردي بطريقة محترمة جدا لأنهم جزء من العراق لابل هم نصف العراق .

الغريب أن الجيش الكردي في بغداد لابل بالقرب من بيتنا ولايوجد جندي عربي واحد في الشمال. الحوار مع حكومة الأقليم مرفوض مئة في المئة ويجب تأميم كل ألأموال العملاقة التي حصل عليها المسؤولون ألأكراد بطريقة غير شرعية وضمها الى أموال الشعب الكردي المسكين.

نحن مع العبادي بكل مايفعله من أجل إعادة الشمال الى المركز.