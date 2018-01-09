النفط يتفق مع شركة أمريكية لإستثمار الغاز في حقل بالبصرة

خبير لـ (الزمان): حظر شركة كار من حقول كركوك يعرّض الإقتصاد للخطر

بغداد- شيماء عادل

وصف الخبير النفطي بيوار خنس قرار مجلس النواب بحظر مجموعة كار الهندسية الكردية بالعمل في حقول كركوك النفطية بغير الصائب ويؤدي الى حدوث عجز بنسبة 14 بالمئة في الموازنة .

وقال خنس لـ (الزمان) امس ان (اقليم كردستان كان قد وقع اتفاقا مع الحكومة الاتحادية تضمن تصدير الاقليم 550 الف برميل شهريا من الخام وما تبقى من الكمية تصدر عبر الحقول الجنوبية)، مشيرا الى ان (الاحداث التي جرت في 16 من تشرين الاول الماضي ادت الى دخول قوات من الحرس الثوري والحشد الشعبي الى حقول المحافظة وتغيير كل الامور فيها كمحاولة لتنفيذ الاتفاق الايراني العراقي الذي يتضمن ارسال نفط حقول كركوك الى مصافي كرمنشاه وتبريز وغيرها)على حد تعبيره.

شحنات حوضية

كاشفا عن انه (تم الاتفاق مؤخرا على ارسال نحو 30 الى 60 الف برميل يوميا بواسطة شاحنات حوضية من حقول المحافظة الى مصافي كرمنشاه سيما وان المسافة من المحافظة الى ذلك المصفى تقدر بنحو 460 كيلو مترا)، وتابع ان (الجانبين يستعدان لنقل نفط المحافظة عن طريق مد خط انبوب يبلغ طوله 350 كيلو مترا يمر بمناطق جبلية وصولا الى الحدود التركية)، واضاف ان (الاقليم والحكومة المحلية في المحافظة قلقان على وضع العراق كون الميزانية تعاني من عجز كبير بالاضافة الى تحديد الحكومة بتصدير 3 ملايين و800 الف برميل يوميا منها 3 ملايين 250 الف من الحقول الجنوبية و550 الفا من حقول كركوك والاقليم)، لافتا الى ان (تنفيذ قرار البرلمان سيؤدي الى حدوث عجز في الميزانية بنحو 14 بالمئة او اكثر) على حد قوله. موضحا ان (حكومة الاقليم تحاول اعادة الحوار مع بغداد والدول الاخرى لتبني ادارة الحقول النفطية في المحافظة بصورة تخدم المصلحة العامة وبدلا من تصدير الخام عبر شاحنات حوضية الى مصافي ايران كان من المفروض نقلها عبر خط جيهان حرصا على مصالح العراق وحفاظا على حياة المواطنين)، مبينا ان (كار كانت تدير حقل باي حسن وافانا وترسل الى كركوك 10 ملايين ديـــــنار كمصاريف البترودولار )، واوضح خنس انه (الحكومة وبعد عام 2014 لم ترسل اي مبلغ للمحافظة وحاليا يحاولون طرد وحظر تلك الشركة من اجل قيام جهات بادارة حقول كركوك ونقل نفطها عن طريق تنكرات الى مصافي كرمنشاه متناسية الاخطار والتبعات التي قد تلحقها) على حد زعمه.

قرار الحكومة

واصفا (قرار البرلمان بحظر تلك المجموعة بغير الصائب والذي يعرض مصالح واقتصاد العراق للخطر). وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي قد اعلن عن ان العراق يبدأ تصدير النفط من الحقول الشمالية الى ايران نهاية الشهر الجاري . وصوت البرلمان على قرار نيابي الزم فيه الوزارة بايقاف عمل الشركة في حقول كركوك وتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق على ان يصدر عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو. من جهة اخرى اتفقت الوزارة مع شركة اورين الامريكية لاستثمار الغاز في حقل بن عمر بمحافظة البصرة . واعلن اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس عن (التوصل الى اتفاق مع الشركة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بن عمر في المحافظة). واضاف انه من (المؤمل توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة). ووقع العراق والجزائر محضر اجتماع للتعاون في مجال صناعة الغاز والاستكشاف والتسويق والمشاريع النفطية . وقال البيان ان (اللعيبي ونظيره الجزائري مصفى قيطوني وقعا على محضر اجتماع والاتفاق على توقيع عقود مشاركة بصيغة جي . في بين الشركات النفطية الوطنية و شركة سونطراك بالاضافة الى تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه)، واكد اللعيبي ان (محضر الاجتماع تضمن التعاون بين سونطراك الجزائرية وشركات انتاج الغاز المحلية للعمل المشترك في الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات الانتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيمياويات والاسمدة)، لافتا الى ان (الهدف من ذلك هو لتطوير عمل الشركات النفطية وتحديث اساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع شبكة الانابيب والمستودعات وكذلك محطات الضخ وبناء الخبرات في مجال التسويق).

مجال التدريب

واضاف اللعيبي انه (تم الاتفاق ايضا على التعاون في مجال التدريب وتطوير المعاهد والمراكز البحثية وكذلك الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لرسم السياسة العامة لمنظمة الاوبك والعمل المشترك لاستقرار السوق النفطية العالمية من خلال تحقيق التوازن المطلوب لاسعار النفط). على صعيد اخر شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تبادل الخبرات لدعم اسعار النفط في الاسواق العالمية . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم التقى قيطوني وبحثا ملفات عدة من بينها تبادل الخبرات لدعم اسعار النفط في الاسواق العالمية)، واكد معصوم (رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجال تطوير الصناعات النفطية).

من جانبه اعرب قيطوني عن (الاستعداد لتطوير وتوسيع التعاون مع العراق فيما يخص المجال النفطي).