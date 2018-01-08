ايران تدعو الى الاستعداد لانسحاب أميركي محتمل من الاتفاق النووي

انقسام ايراني حول طريقة التعامل مع الاضطرابات

طهران- الزمان

دعت ايران الاثنين المجتمع الدولي الى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الموقع في 2015. وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن «على المجتمع الدولي ان يستعد لانسحاب اميركي محتمل من الاتفاق النووي مع ايران». وكانت ايران وقعت في 2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبرى، والذي وافقت فيه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها. والرئيس الاميركي دونالد ترامب من اشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الادارة الاميركية السابقة برئاسة باراك اوباما انجازا لسياستها الخارجية. وكان ترامب اعلن في تشرين الاول/اكتوبر رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي الموقع في 2015. الا ان ترامب لم يعد تفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف الى الكونغرس لمعالجة «العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق». وتنهي مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن ايران يوم الجمعة المقبل. ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وقال عراقجي في مؤتمر الامن في طهران «يسعى الرئيس الاميركي منذ اكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي». واضاف المتحدث «نحن في ايران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الاكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية». واضاف عراقجي ان «منطقتنا لن تكون اكثر امنا بدون الاتفاق النووي». من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان انسحاب الولايات المتحدة سيستدعي «ردا مناسبا وقويا». واضاف قاسمي في حديث للتلفزيون الرسمي الايراني «الادارة الاميركية ستندم بالتأكيد على ذلك». ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نهاية الاسبوع لاجراء محادثات حول الاتفاق مع نظرائه البريطاني والفرنسي والالماني كما ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي. وداخلياً ، بدت السلطات الايرانية منقسمة بشأن الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الاستياء الشعبي الذي اثار الاضطرابات الاخيرة، وفي حين وعد الرئيس حسن روحاني بمزيد من الحريات، بدا المعسكر المحافظ رافضا تماما لهذا التوجه. وصرح روحاني الاثنين في بيان للرئاسة ان «القول ان مطالب الشعب محصورة بالمسائل الاقتصادية (…) سيكون تحريفا» للأحداث. وتابع «ان مشكلتنا اليوم تكمن في بعد المسؤولين عن جيل الشباب.

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فطريقة تفكيرنا تختلف عن طريقة تفكيرهم (…) المشكلة هي اننا نريد من جيل أحفادنا أن يعيش مثلنا». وشهدت عشرات المدي الايرانية بين 28 كانون الاول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير تظاهرات تخللتها اعمال عنف احتجاجا على غلاء المعيشة وعلى السلطة، وقتل فيها 21 شخصا. وتحدثت السلطة بمختلف أطيافها عن «مطالب مشروعة» احتجاجا على الغلاء والبطالة مع التنديد بالعنف.

– الحريات المدنية –

وأطلق المتظاهرون الغاضبون هتافات مناهضة للسلطة بشكل عام ساوت بين المحافظين وروحاني، الرئيس المعتدل الذي اعيد انتخابه في ايار/مايو بدعم من الاصلاحيين. وصرح روحاني الاثنين ان «الناس لديهم مطالب اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية». الا ان المعروف ان الرئيس يملك سلطة محدودة امام المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي والمؤسسات التي يسيطر عليها المحافظون. وأكد 16 مسؤولا اصلاحيا في رسالة مفتوحة «رغم الدور الكبير للمسائل الاقتصادية في الاحتجاجات فإن حل هذه المشاكل يمر باصلاحات سياسية (…) وبمزيد من الحريات المدنية». والاثنين خصصت الصحف الاصلاحية وصحيفة ايران الحكومية الصفحة الاولى لقرار المجلس البلدي في طهران التابع للاصلاحيين بتخصيص مكان عام للتجمعات والاحتجاجات على غرار حديقة هايد بارك في لندن.

لكن صحيفة كيهان المحافظة المتشددة نددت بالفكرة منتقدة «الاصلاحيين المزعومين الذين يريدون تغيير طبيعة المشكلة». واضافت «لقد نسوا ان الناس (…) تظاهروا ضدهم في البدء».