تحديد الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية المصرية بغياب منافس للسيسي

مصادر لـ(الزمان):مبارك ينصح شفيق بسحب ترشيحه حرصاً على وحدة المؤسسة العسكرية

القاهرة – مصطفى عمارة

أعلنت مصر الاثنين تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام بين 26 و28 آذار/مارس المقبل، في خطوة من المرجح ان تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية في غياب اي منافس حقيقي له رغم انه لم يعلن ترشحه حتى الان. وكان السيسي (65 عاما) صرح في تشرين الثاني/نوفمبر إنه سيقدم كشف حساب «ثم نرى رد فعل الشعب». واعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و 28 اذار/مارس المقبل. واضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة ان الجولة الثانية، إذ لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، ستجري بين 24 و 26 نيسان/ابريل اذا اقتضى الامر. وقال ابراهيم ان اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و 29 كانون الثاني/يناير. كشفت مصادر مقربة من الفريق احمد شفيق فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان اسرار تراجع شفيق حيث اكدت المصادر ان قرار شفيق جاء بعد استطلاعات الراي التى اجراها من خلال حزبه ان فرصته فى الفوز فى الانتخابات القادمه ضئيلة جدا فى ظل حشد مؤسسات الدولة واجهزة الاعلام لكل قواها لدعم السيسي فى الانتخابات القادمة ومحاولتها تشويه صورة المرشحين المتنافسين وهو مايعنى ان المعركة لن تكون متكافئة بين السيسى واى مرشح اخر. واضافت المصادر ان شفيق تلقى نصيحة من الرئيس السابق مبارك بعدم خوض تلك الانتخابات حرصا على وحدة المؤسسه العسكرية فى ظل تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر فى معركة الحرب ضد الارهاب فى الاطار ذاته اكد حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه لاينوى الترشح للانتخابات القادمه لان المناخ الحالى لايساعد على خوض معركة متكافئه بين السيسى واى مرشح اخر فيما اعلن محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه ان موقفه النهائى من الترشح سوف يعلنه يوم 14 يناير القادم ودعا السادات السيسى لفتح الباب امام المعارضه بعد ان اختفت اصواتها الحقيقيه وسيطر على المشهد السياسى وجود واحده بافكار واحده تحمل رساله واحده ولم يعد هناك صوت اخر يتم السماح له بحق الاختلاف رغم اننا على مشارف انتخابات الرئاسه وغموض موقف السادات واحتمالات استبعاد خالد على بسبب تورطه فى قضية اخلاقيه اصبح هناك احتمال لوجود السيسى كمرشح وحيد للانتخابات القادمه وعن وضعية الانتخابات فى ظل وجود هذا الاحتمال اكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئه الوطنية للانتخابات فى تصريحات خاصه ان الانتخابات فى تلك الحاله سوف تجرى بشكل سليم ولابد من ان يحصل المرشح على 5 % من الاصوات المقيده بقاعدة بيانات الناخبين ومن لهم حق التصويت فى الانتخابات اما فى حالة عدم حصوله على تلك النسبه فسيتم اعادة فتح باب الترشيح مره اخرى واعادة الانتخابات فى السياق ذاته قدم عدد من نواب البرلمان مذكره للدكتور محمد عبدالعال رئيس البرلمان بضرورة استبعاد المنظمات الحقوقية والتى تدور حولها شبهات حول وجود توجهات اخوانيه لها من متابعة او مراقبة الانتخابات الرئاسيه .

وتشمل تلك المنظمات مركز سواسيه لحقوق الانسان ومركز القاهره لدراسات حقوق الانسان ومركز النديم للتاهيل النفسى والشركه العربيه لمعلومات حقوق الانسان ومركز بن خلدون

واشارابراهيم الى «اعلان نشر القائمة المبدئية لاسماء المرشحين واسماء المزكيين والمؤيدين» في صحيفتي «الاهرام» و»الاخبار» في 31 كانون الثاني/يناير.

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واكد «اعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الاهرام والاخبار في 24 شباط/فبراير».

وقال ابراهيم ان 24 شباط/فبراير سيكون بداية الحملة رسميا على ان تستمر حتى 23 اذار/مارس.

واوضح أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن في الثاني من نيسان/إبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية في الأول من أيار/مايو.

وتابع المستشار ان المصريين المقيمين في الخارج سيدلون باصواتهم بين 16 و 18 اذار/مارس، واذا جرت جولة ثانية، فسيصوتون مجددا بين 19 و 21 نيسان/ابريل.

وقد تولى قائد الجيش السابق المشير السيسي رئاسة أكبر بلد عربي في حزيران/يونيو 2014 بعد فوزه بالانتخابات بنسبة تجاوزت 97 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولن يجد السيسي أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات، بعد انكفاء المعارضة الاسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي اثر حملة القمع التي تلقت الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتولى السيسي قائد الجيش آنذاك عملية الإطاحة بأول رئيس إسلامي بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي استمر عاما واحدا وشهد اضطرابات واستقطابا سياسيا حادا.

من غير المتوقع إجراء جولة ثانية، إذ يرجح فوز السيسي من الجولة الاولى.

وبموجب الدستور الصادر عام 2014، فانها ستكون الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للسيسي، ولا يجوز إعادة انتخابه مجددا.

– «لست الشخص الأمثل» –

وياتي إلاعلان عن موعد الانتخابات غداة تاكيد رئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق أنه لن يكون مرشحا الى الانتخابات خلافا لما كان اكده سابق