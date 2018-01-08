المخابرات الاردنية:اعتقال 17 شخصاً خططوا لعمليات ارهابية

عبدالله الثاني:سنتواصل مع واشنطن لكي لايقع فراغ سلبي يؤثر علينا في قضية القدس

عمان- الزمان

أعلنت المخابرات الاردنية الاثنين اعتقال 17 شخصا مرتبطين بتنظيم داعش ومتورطين بالتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية في المملكة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقالت المخابرات الاردنية في بيان انها «احبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي خططت له خلية ارهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017». وأضافت ان المجموعة «خططت لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين». واعتقلت الاجهزة الأمنية 17 «عنصرا متورطا»، لم تحدد جنسياتهم، بهذه العمليات وتم وضبط الأسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط. وبحسب البيان فان المخطط يشمل استهداف «مراكز امنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين». وأوضح البيان ان عناصر «الخلية» سعوا لتأمين المال لتنفيذ مخططهم من خلال التخطيط للسطو على بنوك وسرقة سيارات وبيعها. واشارت دائرة المخابرات في بيانها الى انه جرى تحويل هؤلاء الى المدعي العام الذي اسند لهم تهم «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية». كما اسند لهم تهم «بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية». واشارت الى انه ستتم احالة المتهمين الى محكمة أمن الدولة حال الانتهاء من التحقيق. و قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين ان «القدس تجمع الامة ويجب ان تكون اولوية للجميع»، مؤكدا ان «أي مواقف او قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية او من حقوق المسلمين والمسيحيين» في هذه المدينة، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي. ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان الاثنين رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، أن «القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع» وان «مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة». واضاف ان «أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف». واوضح الملك إن «التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة». وتابع «إننا سنتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة».