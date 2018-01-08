العراق لايحتمل خراباً يمر عبر مؤتمر الإعمار

فاتح عبد السلام

يحتاج مؤتمر اعمار العراق المزمع عقده في الكويت الشهر المقبل الى ضمانات حقيقية من جميع الاطراف لنجاحه وتحويل قراراته الى بناء ملموس في العراق . وهذا المؤتمر لايحتمل أن يكون مناسبة دعائية أو تعبوية لأية جهة ، فهو ذو هدف واحد استثماري وتنموي وانساني ، لاتخدم قضيته نكث الماضي كما ورد التلميح في تصريحات مسؤول كويتي أعلن صباح الاثنين عن موعد المؤتمر ، لأن جريمة ارتكبها شخص واحد ودفع ثمنها الشعب العراقي سنوات طويلة قبل سواه ،لايمكن أن تظل الى الأبد السيف الملوح أمام رقاب العراقيين أو حتى عيونهم . استمرار ذلك النبش ربما يدفع العراقيين للقول انهم تحاملوا على جراحهم الناتجة عن احتلال بلدهم وتفكيكه انطلاقاً من معسكرات شمال دولة شقيقة يفترض انها ليست طرفاً في النزاع تلك المرة عام ٢٠٠٣.

أمّا ضمانات البنك الدولي المطروحة في المؤتمر الوشيك فإنّ العراقيين من حقهم أن يضعوها موضع شك وتدقيق منذ البداية ، ولهم أن يقولوا إذا كانت مشاركة البنك الدولي ستزيد في تكبيل العراق وسحقه فإنه الذي فيه من خراب يكفيه ولن يحتمل العراقيون خراباً جديداً من نوع آخر ، ولابد أن يتم التعامل مع العراق الذي ارسلت اليه كل جيف الارض لتلويثه وتدميره على أساس انه كان يقوم بدور طليعي متقدم في محاربة الارهاب لم تضطلع أية دولة أخرى بالمسؤوليات والتضحيات التي وقعت على كاهل شعبه ، بغض النظر عن الفشل السياسي الذي ينخر هياكله الواجهية المهترئة ، فتلك قضية أخرى . ثمّة مسؤولية دولية كبيرة ، ولابد أن تتصدرها النواحي الانسانية والاخلاقية من دون منة من أحد ، في الاسهام ببناء العراق والعمل على لملمة جراح شعبه.

رئيس التحرير – لندن

فاتح عبد السلام

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