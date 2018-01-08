من دفتر إهداءات الكتب – علي السوداني

علي السوداني

لديّ نحو مائتي كتاب أدبي مذيلات ومبصومات بتواقيع وجمل حميمة من مؤلفيها ، الذين جلّهم أصدقاء كنت مالحتهم ورننت كأسي بكؤوسهم على مدى ثلاثين سنة بادت ولن تعود بطعومها الأولَ . فكرت غير مرة ومرة أن أصنع كتاباً خاصاً بتلك الإهداءات الرائعة وقصصها وحكاياتها ، لكنني لم أفعل ذلك حتى الآن ، حيث تكاد التنبلة والقلق وسوء الحظ تتقاسم أيامي القائمة ، ليكون التأجيل وركن الفكرة على درج المؤجلات هو بعض حل قد يطول ويتأبد . في السنة الميلادية الجرداء الجدباء ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعون ، كنت أهديت الصديق الجميل عبد الستار ناصر ، كتابي القصصي الأول الذي شال غلافه الصغير عنوان نبوءة لافتاً هو « المدفن المائي « وفي جمعة مباركة من سوق المتنبي أخذتني المصادفة اللطيفة الى بسطة عبد الستار والترجمان أزرق العينين حسين حسن ، حتى سقطت عيناي فوق كتابي المعروض للبيع على دكة ستّوري . شعرت بالإنزعاج والمهانة وفكرت في شراء حروفي واستعادتها ، لكنني فوجئت بستار حاملاً الكتاب وهو يبتسم بوجهي ثم ليخبرني أن ما أراه هو نسخة ثانية كان قد حصل عليها من دار الشؤون الثقافية البغدادية ، وليس قصصي الممهورة بتوقيعي !

على وقع سهرة من سهرات عمّان الجميلة ، ضمتني ليلة الى جمعة الحلفي بحانة لطيفة وكان صاحب الدعوة وضوؤها هو الشاعر عبد الوهاب البياتي ورابعنا هادي الحسيني .

حدث ذلك في صيف السنة ألف وتسعمئة وثمانية وتسعون ، ولم أكن التقيت من قبل جمعة . على وشل الليلة استللت كتابي القصصي « بوككو وموككو « وكتبت فيه إهداء مرتبكاً حيث تاه عليَّ اسم الحلفي وكتبت بدله اسم معلم القصة البديع جمعة اللامي !!

كان جمعة من الكائنات الطيبة الخجولة ، لذلك قرأ إهدائي وابتسم وبلع الخطأ ، وحيث التقيته ثانية بدمشق الياسمين ، قصّ عليّ الواقعة فطلبت منه أن يأتي بالكتاب كي أصحح الأمر ، لكنه ضحك بقوة هذه المرة وقال فلندعها ونجعلها واحدة طيبة من تلك الذكريات الرائعة ومفارقتها الحلوة . شخصياً أحب الكتب الممهورة بتوقيع الكاتب وأعتبر ذلك سبباً مضافاً لقراءتها ، ومع الإهداء فإنني أتخيل الكاتب وهو يجلس فوق أول صفحات نتاجه ، وقد أرى بعينيه عتباً لأنني ركنت قصائده وقصصه على الرف ولم أعد إليها قارئاً ، الأمر الذي سيشجعني تالياً على مواصلة وإكمال القراءة حتى لو كان المكتوب ينام على بعض سخف مبين .