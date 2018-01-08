مسلسلات عن حياة النساء تخطف أعلى الجوائز

لوس انجليس – الزمان

شهد حفل جوائز الجولدن جلوب فوز عدد من البرامج التلفزيونية التي ركزت على حياة النساء.

وقد فاز مسلسل ” هاند ميدز تيل” على جائزة أفضل مسلسل درامي تلفزيوني، كما فاز مسلسل ” بيج ليتل لايز ” بجائزة أفضل مسلسل قصير أو أفضل فيلم تلفزيوني.

كما فاز مسلسل ” ذا مارفلز مسز ماسيل” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.

وقد أشادت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري بالنساء اللاتي تحدثن عن تعرضهن للتحرش الجنسي، وذلك لدى قبولها لجائزة سيسيل بي دوميل الفخرية خلال حفل الجولدن جلوب.

واشادت وينفري بالنساء لتمتعهن” بالقوة الكافية للتحدث عن قصصهن الشخصية”.

وقوبلت أوبرا بعاصفة من التصفيق عندما قالت ” لفترة طويلة لم يتم سماع أصوات النساء، أو تصديقهن إذا استطعن التحدث عن حقيقة قوة هؤلاء الرجال، ولكن انتهى وقتهم”.

وقالت أوبرا / 63 عاما/ إنها لديها رسالة للشابات اللاتي يشاهدن الحفل :” هناك يوم جديد يلوح في الأفق”.