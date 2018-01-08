نظام الكتروني للحد من حوادث السيارات

لندن – الزمان

طوّرت شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الكورية الجنوبية «إل.جي» نظاماً إلكترونياً جديداً لمساعدة سائقي السيارات في الحد أو منع التصادم. طورت «إل.جي» هذا النظام، بالتعاون مع «إن.إكس.بي» لصناعة الرقائق الإلكترونية و»هيلا» المتخصصة في صناعة كاميرات للسيارات. ويهدف النظام إلى تقديم رؤية جديدة للسيارات يستهدف رصد الأشياء والمخاطر الموجودة حول السيارة ومنعها من الاصطدام بها بشكل خاص. ويعتمد نظام الرؤية الجديد على كاميرا خلف الزجاج الأمامي للسيارة وبالقرب من المراية الخلفية. ومن خلال المعالج الموجود في النظام، يمكنه التعرف على راكبي الدراجات والمشاة ويضغط آليا على المكابح عند اقتراب السيارة منهم الأشخاص بصورة خطيرة. ويمكن للجهاز الجديد قراءة العلامات الإرشادية على الطرق وتحذير السائق في حالة وجود إشارة توقف أو تحديد السرعة. ويمكنه أيضا رؤية خطوط تحديد حارات الطريق وتنبيه السائق عن الانحراف عن الحارة.