السخونة لمعالجة تيبس عضلات الرقبة 

برلين – الزمان

قالت مجلة «سنيورين راتغيبر» أن تطبيقات السخونة تعالج تيبس عضلات مؤخرة العنق، مثل الزجاجة الساخنة والقِربة الساخنة واللاصقات الساخنة أو حتى الدش الساخن، بالإضافة إلى استعمال المراهم المحفزة لسريان الدم. ولتجنب تيبس عضلات مؤخرة العنق من الأساس، تنصح المجلة الألمانية بالابتعاد عن التوتر النفسي والشد العصبي قدر الإمكان، وحماية الرقبة من البرودة والتيارات الهوائية الشديدة، والنوم على مرتبة مناسبة توفر الراحة للعنق. وبالنسبة لموظفي العمل المكتبي، يجب اختيار وضعية جلوس تحافظ على صحة العمود الفقري، مع فترات راحة، وممارسة تقنيات الاسترخاء، وتمارين الإطالة بانتظام.