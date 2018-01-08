تونس:الإعدام لسفّاح صفاقس

تونس – الزمان

أعلن مراد التركي المتحدث الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالولاية، مساء أمس أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق الشخص المعروف بـ (سفاح صفاقس)، وذلك في قضية قتل زوجة صديقه بعد اغتصابها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح التركي- في تصريح لوكالة (تونس إفريقيا للأنباء)- أن هذا الحكم قابل للاستئناف في الآجال القانونية المتمثلة في عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. وتعود هذه الجريمة التي نال المتهم البالغ من العمر 39 سنة فيها حكما بالإعدام إلى عامين عندما عمد إلى قتل زوجة صديقه بعد اغتصابها ثم دفن جثتها إثر جلسة شرب فيها الخمر مع صديقه زوج القتيلة في منطقة ساقية الدائر. وأشار المسؤول القضائي إلى أن هذا الشخص تتعلق به جرائم وقضايا أخلاقية عديدة من أخطرها قتل امرأة مسنة بعد اغتصابها ثم إلقائها في مصب للنفايات وحرق منزلها وهي قضية مازالت منظورة لدى القضاء، فضلا عن قضايا اعتداء جنسي على أطفال.