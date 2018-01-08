أغذية وأدوية تفقد مفعولها مع تناول الحليب والشاي والقهوة والفول السوداني

برلين -الزمان

أفادت مجلة «ويل فيت» الألمانية بأن بعض الأغذية والأدوية تتعارض مع بعضها البعض، موضحة أن المضادات الحيوية تفقد مفعولها، إذا تم تعاطيها على سبيل المثال مع الحليب أو الزبادي. وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن أقراص الحديد تصبح عديمة الفائدة عند تعاطيها مع القهوة أو الشاي. كما أن الجمع بين «الفلافونويد» الموجود في الفواكه الحمضية والمسكنات، كالأسبرين، يؤدي إلى سرعة ضربات القلب. وبالمثل لا يتفق الكورتيزون مع الفول السوداني أو رقائق البطاطس، فعند اجتماعهما قد يُصاب الشخص بحرقة في المعدة أو التجشؤ الحمضي. ومن الحالات الخطرة على سبيل المثال تناول مُسيّلات الدم مع البروكلي، أو السبانخ، أو الخس نظراً لأن هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين K، الذي يعمل على تخثر الدم، ومن ثم يحدث تأثير مضاد لتأثير مُسيّل الدم، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى جلطة.