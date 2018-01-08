الديمقراطي والوطني الكردستانيان يقرران دخول الإنتخابات الإتحادية بقائمة واحدة

نيجيرفان: سنعلن الصادرات والواردات النفطية عبر شركات عالمية

اربيل – فريد حسن

اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ان الاقليم سيعلن عن صادراته ووارداته النفطية بعد اتفاقه مع شركتين عالميتيين متخصصتين. وأكد البارزاني خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده بعد اجتماعه بفريقه الحكومي امس اتمام عملية تدقيق حسابات الصادرات النفطية في الاقليم عبر شركتين عالميتين.وقال (لقد توصلنا الى صيغة تدقيقية تتناسب مع الشفافية لصادرات وواردات النفط في كردستان عبر شركتي ديلوت وارستنك)، موضحاً ان (العملية تمت عبر تدقيق جرى باشراف لجنة النفط والغاز من خلال عملية بدأت العام الماضي).وتابع (انها خطوة مهمة في مجال الشفافية في مجال تصدير النفط وسنكشف عن أرقام الصادرات والواردات بالتفصيل). الى ذلك، اعرب البارزاني عن رفضه لقرار مجلس النواب الإتحادي ايقاف عمل شركة كردية بحقل كركوك النفطي.وقال خلال المؤتمر (ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات)، وقرر البرلمان امس الاثنين حظر العمل في حقول كركوك على مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية، وطلب من شركة نفط الشمال الحكومية تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول. كما اشاد بقرار البرلمان العراقي تشكيل لجنة تحقيق باحداث طوزخورماتو، وقال انه (امر جيد وقرار مشجع لكن نأمل ان يتم عمل اللجنة بما منتظر). ويبدأ برلمان كردستان خلال جلسته المقررة غدا الاربعاء القراءة الاولى لمشروع قانون الاصلاح الوظيفي العام ورواتب المتقاعدين.وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان دلير ماوتي في تصريح ان (برلمان كردستان سيبدأ الاربعاء القراءة الاولى لمشروع قانون الاصلاح الوظيفي العام ورواتب المتقاعدين الذي ارسلته حكومة الاقليم الى البرلمان بعد المصادقة عليه)، موضحاً انه (بعد القراءة الاولى سيحال مشروع القانون الى اللجان المعنية التي بدورها ستجتمع لمناقشته وبحث الملاحظات التي قد تظهر حوله).واشار ماوتي الى ان (البرلمان سيناقش هذا المشروع بشكل دقيق وبالتاكيد ستكون هناك تغييرات على فقراته ومواده وبعد مصادقة البرلمان عليه سيدخل حيز التنفيذ وستقوم حكومة الإقليم باصدار التعليمات الخاصة بتنفيذه). من جهة اخرى، اقترح الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الأحزاب والقوى السياسية الاخرى في الإقليم خوض انتخابات مجلس النواب الاتحادي في قائمة موحدة. وقال البارزاني في مؤتمره ان (الحزبين لم يتفقا على خوض الانتخابات التشريعية الخاصة ببرلمان الإقليم بقائمة موحدة)، موضحاً انه (كان هناك مقترح في اجتماع السليمانية الاحد بأن نخوض الانتخابات التشريعية العراقية بقائمة موحدة). وتابع البارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي (إن تمكنا من ذلك فسيكون امرا جيدا ونحن نرغب بهذا حقيقة لأننا سوف نتوحد بالمطالب)، مضيفا ان (الحزبين سيفاتحان الأطراف والقوى السياسية في الإقليم بشأن هذا المقترح).

بدوره، اكد هيمن هورامي مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الاثنين ان حزبه والاتحاد الوطني اتفقا على ضرورة جمع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية بقائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق. وكتب هورامي على مواقع التواصل الاجتماعي ان (موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مع إجراء انتخابات للبرلمان الكردستاني قبل انتخابات البرلمان العراقي).

وأضاف ان (جميع الأحزاب الكردستانية تحتاج الى توحيد ارادتها في قائمة واحدة خاصة للانتخابات البرلمانية العراقية)، وتابع (لقد تم تأكيد هذا الامر خلال اجتماعنا مع حزب الاتحاد الوطني الاحد بالسليمانية)