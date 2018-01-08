الموصلية أم ابراهيم تتسلّم الراتب الذي خصصه البزّاز لعائلتها

الموصل – الزمان

تسلمت المواطنة الموصلية ام ابراهيم التي تسكن وعائلتها في هيكل في المدينة القديمة بالموصل راتب الرعاية الشهري الذي خصصه لها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لمدة اربعة اعوام، وقام فريق من قناة (الشرقية) بزيارتها الاحد لتسليمها مبلغ عشرة ملايين دينار، لتستخدمه في تأمين سكن للعائلة مع مستلزماته كافة بعد ان تهدم دارها خلال العمليات التي شهدتها المحافظة. وشكرت ام ابراهيم مبادرة البزاز التي اعادت لها الامل بالحياة.

وكانت ام ابراهيم قد استغاثت بالبزاز خلال اعداد (الشرقية) نيوز لتقرير عن اوضاع ايمن الموصل قائلة (الكبار باعونا.. الكبار باعونا).واظهر تقرير القناة ، الدار التي تسكنها ام ابراهيم مع حفيدتها وحجم الدمار الذي حل فيه واثار الرصاص وانفجار العبوات على جدرانه ، ولا يزال بدون نوافذ وابواب وغابت عنه الكهرباء فضلا على وجود هيكلين لسيارتين محترقتين في فناء الدار.

ولأم ابراهيم اربعة اولاد يعملون في مفوضية الانتخابات اعتقلوا في وقت سابق من قبل تنظيم داعش وافرج عنهم لاحقا بعد ان تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر التنظيم.وبعد التحرير فروا جميعا الى محافظات اقليم كردستان وانقطع التواصل بين افراد العائـــــــــــــــــلة فيما رفضـت ام ابراهيم مغادرة بيت العائلة ولو كان مجرد ركام.وكان البزاز قد اغاث عشرات العوائل المنكوبة وتكفل بعلاج اخرين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف مدن العراق.