الرافدين يستثني المقترضين المحالين للتقاعد من سند العقار

خبير لـ (الزمان): إنضمام المركزي إلى أيوفي يخلق تعاوناً إقتصادياً واسعاً

بغداد – شيماء عادل

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان خطوة انضمام البنك المركزي الى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (ايوفي) يساعد على تبادل الخبرات ومتابعة قضايا غسيل الاموال. وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (هيئة ايوفي تعد من المنظمات العالمية للتدقيق والاستفادة من الخبرات وكذلك الالتزام بمعايير النقد العالمي لتسيير الاقتصاد نحو الافضل)، واضاف ان (البنك وحتى المصارف الحكومية او الاهلية تسعى الى الارتباط بجمعيات ومنظمات دولية من اجل زيادة الخبرات وتداول الاموال فيما يخص التجارة او الاستثمار)، وتابع الامين ان (هذا التعاون سيكون على نطاق واسع ويسهم بمتابعة قضايا غسيل الاموال وكذلك السرقات التي تحدث من قبل بعض الشركات المتحايلة على المصارف وتقدم خطابات ضمان غير صحيحة). واعلن البنك عن انضمامه إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقال البنك في بيان امس انه (حصل على عضوية الهيئة التي ستجعله الى جانب مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والسلطات الرقابية والإشرافية على المصارف وأسواق المال والتأمين والتمويل في مجموعة من الدول وضمن فئة الجهات الرقابية والإشرافية)، مشيرا الى أن (العضوية من شأنها جعل البنك يتمتع بجميع الحقوق والواجبات في الهيئة بما يخدم العلاقات المهنية والفنية التي تنعكس ايجابيا على عمل الصيرفة الإسلامية في العراق). وبشأن اخر قال الامين ان (استثناء مصرف الرافدين المقترضين المحالين الى التقاعد من تقديم سند عقار يعد ايجابيا نتيجة اعتماد هيئة التقاعد الوطنية على الوثائق الرسمية للمتقاعد)، مشيرا الى ان (هدف تحديث الكي الكارد هو اجراء لاثبات بأن المستحق على قيد الحياة وبالتالي قام المصرف بالغاء تلك الحلقة الزائدة التي فرضها لضمان استرجاع امواله واعطاء سلف للمتقاعد بكفالة الهيئة). واستثنى المصرف المقترضين المحالين الى التقاعد من تقديم سند عقار. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (تقرر استثناء المقترضين المحالين الى التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم براءة ذمة في حالة تقديم تعهد مصدق بتسديد جزء من القرض من مكافأة نهاية الخدمة)، واضاف ان (ذلك يكون بشرط تقديم كفيل موظف ثان مدني لايتجاوز عمره 55 عاما)، لافتا الى ان (الفائدة ستكون تسعة بالمئة اذا كان المتبقي من القرض لغاية 10 ملايين دينار و11 بالمئة اذا كان المتبقي اكثر من ذلك المبلغ). ورأى متقاعدون ان تلك الامور تثقل دائرة التقاعد التي هي مثقلة بالمراجعين نتيجة سلفة ثلاثة ملايين .

وقالوا لـ(الزمان) امس ان (الاجراءات الاخيرة التي فرضتها الهيئة بمطالبة المصارف عدم تسليم الرواتب للمتقاعدين الا بعد تحديث معلومات الكي كارد سببت زخما كبيرا للمراجعين)، واضاف ان (المصارف بدأت تطلب من المتقاعد مراجعة الهيئة لغرض وضع رقم سري في حال عدم ظهور البصمة وبالتالي تبدأ رحلة البحث المتعبة عن مكان انجاز المعاملة التي تستغرق جهدا واموالا للتنقل في ظل قلة الرواتب وحتى بعد ان يحصل المتقاعد على الذكية ومراجعة المصرف يفاجأ بأن الهوية غير مفعلة). وفي محافظة البصرة طالب مدير هيئة التقاعد باسل العيداني مجلس المحافظة بتضييفه لغرض اطلاعهم على المشكلات التي تعترض عمل الهيئة. وقال العيداني في تصريح امس إن (تلك المشكلات تتمثل بعدم أهلية المبنى الذي لا يصلح حتى كسجن، فضلا عن نقص الملاكات)، مشيرا الى ان (الهيئة تحتاج إلى 400 موظف في حين أن ملاكها يقدر 140 موظفا يقومون بتقديم الخدمات لاكثر من الف مراجع)، مطالبا بـ (أن تكون هناك حوافز وإرباح للموظفين أسوة ببعض دوائر الدولة)، وتابع ان (القسم الخاص بالشهداء الذي افتتح في مبنى القصور بحاجة إلى ملاكات)، منوها الى ان (الملاحظية التي افتتحت في قضاء القرنة غير مفعلة لقلة الملاكات أيضا).