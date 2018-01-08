نائب يتحدث عن شمول أمراء داعش بقانون العفو

البرلمان يصوّت على قرار يخص النفط المهرب ويلزم بإعمار مدن متضررة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رفع مجلس النواب جلسته الى الاحد المقبل وقد ادرج فيها قوانين الموازنة والانتخابات المحلية والنيابية بعد التصويت على قرار بشأن النفط المهرب من محافظة كركوك وآخر يلزم الحكومة باعمار مدن متضررة في محافظة البصرة ، فيما حذرت اللجة القانونية النيابية من الذهاب الى قانون الاقتراع النافذ لاحتوائه على اخطاء. وقال بيان امس ان (جلسة البرلمان شهدت تشابكا بالايدي بعد اعتراض كتلة الاحرار على دخول مثنى السامرائي البديل عن النائب المستقيل مطشر السامرائي الى البرلمان)، واضاف ان (رئيس البرلمان سليم الجبوري حاول ان تستمر الجلسة لكنه تقرر رفعها الى الاحد المقبل التي ادرج على جدول اعماله قوانين الموازنة والانتخابات المحلية والنيابية)، لافتا الى (التصويت على قرار بشأن النفط المهرب من المحافظة بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية بأحداث قضاء طوزخرماتو والزام الحكومة باعمار المدن المتضررة في البصرة)، مبينا ان (الجلسة شهدت ايضا القراءة الاولى لتعديل قانون سلطة الائتلاف الموحد المنحلة رقم 2 لسنة 2003 كما انجز القراءة الاولى لقانون معالجة التجاوزات السكنية)، وتابع انه (تقرر رفع الجلسة الى الاحد المقبل لمناقشة عدد من القوانين المهمة). بدورها تسلمت اللجنة القانونية النيابية نحو خمسين توقيعا لعدم السماح لمزدوجي الجنسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، محذرة من الذهاب للقانون النافذ لاحتوائه على أخطاء.وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح امس إن (اللجنة ناقشت قوانين مهمة تتطلب سقفا زمنيا لإقرارها من ضمنها بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب وقانون رقم (21، مشيراً الى أن (الحكومة أرسلت قانونا يتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات ولم يحسم حتى هذه اللحظة)، منوها الى (استلام نحو 50 توقيعا بعدم السماح لمزدوجي الجنسية للمشاركة في الانتخابات)، لافتاً الى أن (تلك الإجراءات ينبغي أن تكون ضمن حسابات المفوضية والحكومة بأن مناقشات اللجان النيابية مستمرة للخروج بقانون انتخابي متكامل يتضمن جميع الفقرات والجوانب التي تخدم المرحلة المقبلة)، وحذر السعدون من (الذهاب الى القانون النافذ لوجود أخطاء كثيرة فيه منها العد والفرز الذي أصبح الكترونيا). في غضون ذلك رأى النائب كاظم الصيادي ان قانون معالجة التجاوزات سيملك العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن.

وقال الصيادي في تصريح امس ان (مجلس النواب انهى القراءة الاولى للقانون)، وتابع ان (العشوائيات ستملك داخل المناطق المخصصة للسكن)، لافتا الى انه (سيتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويضها بقطع اراض اخرى بأسعار منخفضة).

الى ذلك أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب عن جمع تواقيع لشمول محافظة حلبجة بتخصيص أموال المناطق المتضررة. وقالت نجيب في تصريح امس ان ( 52 تواقيعا قدم الى رئاسة البرلمان بغية شمول المحافظة بقرار تخصيص أموال للمناطق المتضررة من الحروب). فيما كشف النائب عن التحالف الوطني حسن سالم عن وجود مادة لم يصوت عليها البرلمان تشمل امراء داعش بالعفو . واكد سالم (تفاجأنا بنشر القانون في الجريدة الرسمية وفيه مادة لم يصوت عليها مجلس النواب)، مبينا ان (تلك المادة التي اسقطها البرلمان هي الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 حزيران التي نشأ عنها قتله او اصابته بعاهة مستديمة بمعنى ان الذي يخطط ويمول مشمولين بالعفو) على حد قوله. مشيرا الى ان (القانون المصوت عليه أكد عدم شمول كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب لمؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق)، مطالبا بـ (التحقيق بتلك القضية لان وجود المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت الافراج عن الكثير من الارهابيين) على حد تعبيره. على صعيد اخر اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين حكماً بعدم جواز تعطيل القوانين النافذة بحجة الطعن بها او بدستوريتها. وكان مجلس النواب قد طلب من المحكمة توضيحاً بشأن عدم تنفيذ بعض المؤسسات التنفيذية الحكومية للقوانين المشرعة بحجة الطعن بيها.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (توجهات المحكمة وفق الحكم الصادر عنها بالرقم 75/ 2015 تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها)، مضيفًا ان(المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة 129 من الدستور). وتنص المادة المذكورة على نشر القوانين في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك.