النزاهة: ضبط 20 معاملة مزوّرة لقروض في ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

ضبطت هيئة النزاهة معاملات قروض زراعية بعقود مزورة في المصرف الزراعي التعاونيِ بمحافظة ديالى فيما اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، أن أحداث منطقة الندا في قضاء بلدروز كشفت عن خطأ جسيم يتمثل بحرمانها من حصتها بقدرات الحشد العشائري. وقال الدايني لــ (الزمان) امس إن (استقلالية الحشد العشائري في ديالى على المحك في ظل وجود ضغوط سياسية واضحة من قبل قوى متنفذة تحاول تسييسها وجعلها محددة ضمن مناطق نفوذها وحرمــــان بقية المناطق). وأضاف الدايني، (لن نسمح بأية هيمنة سياسية على الحشد العشائري، ويجب أن يكون الحشد لكل المناطق وفق الاولوية الأمنية وليست السياسية والمناطقية والمصالح) . واكد أن (أحداث منطقة الندا كشفت عن خطأ جسيم في حرمان تلك المنطقة من حصتها في الحشد رغم انها تمثل نقطة مهمة في مواجهة تنظيم داعش الارهابي) ، مشددا على ان (المرحلة المقبلة تتطلب توزيعا عادلا لقدرات الحشد بين المناطق لمواجهة خلايا داعش، والعمل على تعزيز الامن والاستقرار بعيـــــدا عن الاهداف السياسية).

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (الزمان) امس ان (معلومات وردت الى دائرة التحقيقات التابعة للهيئة ، تفيدبوجود قروض زراعية مصروفة بعقود مزورة في المصرف الزراعي التعاوني بديالى). واضاف ان (ملاكات مكتب التحقيق في المحافظة تمكنوا من ضبط 20 معاملةً لقروض زراعيَّة صرِفَ بموجبها مبلغ مقدارُه 1.315 مليار دينار). مشيرةً إلى (تنظيم فريق العمل لمحضر ضبط أصولي تضمن جميع المبرزات الجرمية المضبوطة). وقال مصدر امس ان (المسلحين مجهولين يستلقون عجلة مدنية اقدموا على سرقة مبلغ 44 مليون دينار من احد مكاتب العقار وسط ناحية هبهب بديالى تحت تهديد السلاح وتقييد صاحب المكتب) مبينا (انهم توجهوا الى مكان مجهول). واضاف ان (القوات الامنية طوقت الناحية وفتحت تحقيقا في الحادث ولا زال البحث مستمرا عن العصابة).