الأوربي يستدعي وزير الخارجية الإيراني بشأن التظاهرات

طهران تدعو المجتمع الدولي لإعمار العراق وسوريا

طهران – رزاق نامقي

دعا وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف امس المجتمع الدولي الى ايلاء الاهمية اللازمة لإعادة إعمار العراق وسوريا.وقال ظريف خلال مؤتمر طهران الأمني الثاني (اننا سعداء أننا كنا إلى جانب الشعبين العراقي والسوري المقاومين في الحرب التاريخية ضد داعش الارهابي)، مشيراً إلى أن (إعادة إعمار العراق و سوريا من الأمور المهمة التي يجب على المجتمع الدولي الاهتمام بها وهذا يعزز السلام والأمن في المنطقة). واتهم ظريف أمريكا بأنها(لا تهتم بحقائق المنطقة وتواصل سياساتها المخربة من خلال وجودها في الأراضي السورية)، مشيراً إلى أن (اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل عداوة صريحة للشعوب والدول الإسلامية).ورأى أن (تحقيق مصالح دول المنطقة يكمن في تحقيق مصالح جميع دولها)، مشدداً على أنه (لا يمكن لأي دولة أن توفر الأمن لنفسها من خلال زعزعة أمن جيرانها) ، واضاف أن (أعلى متوسط لشراء الأسلحة في العالم هو في هذه المنطقة). من جهة اخرى، نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي اي ايه) مايك بومبيو أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها ايران الاسبوع الماضي.وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز معلقا على الاتهامات (هذا ليس صحيحا فالشعب الإيراني هو من قام بها وهو كم بدأوها وواصلها)، واضاف ان الاحتجاجات كانت (للمطالبة بظروف عيش افضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ .(1979وكان النائب العام الايراني محمد جعفر منتظري قد اتهم واشنطن واسرائيل والسعودية بالوقوف وراء اعمال العنف التي اوقعت 21 قتيلا على الاقل معظمهم من المتظاهرين منذ 28 كانون الاول الماضي .ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله ان (المشروع لاشاعة انعدام الامن والاضطرابات في ايران بدأ قبل اربع سنوات)، مضيفاً ان(مهندسه الرئيس هو المسؤول في سي اي ايه عن ايران مايكل داندريا).واعرب بومبيو عن اعتقاده بأن الشعب الايراني سيستمر في ثورته، وشدد على ان التظاهرات (لم تنته). وساد الهدوء في عموم ايران منذ الثلاثاء الماضي فيما نظم مؤيدو النظام مسيرات مناهضة للتظاهرات. وعقد مجلس الشورى الايراني جلسة مغلقة الأحد لمناقشة الاوضاع. وكشف النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري الشورى عن (إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات)، مستنداً الى تأكيدات مسؤولي الأمن. واستمع النواب خلال الجلسة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني للحديث بشأن التظاهرات. وقال النائب محمد رضا كشوي أن معظم المعتقلين هم (أشخاص عاطلون عن العمل ولا يحملون شهادات جامعية).

وأعلنت الشرطة في وقت سابق إطلاق سراح العديد من المعتقلين إلا أنها أكدت أن مثيري الاحتجاجات الرئيسين (في قبضة العدالة). ودعا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الى اطلاق جميع المحتجزين المعتقلين. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن عضو المجلس مهدي عقبائي ان 53 بالمئة من المحتجزين هم طلاب مدارس و90 بالمئة منهم دون سن الخامسة والعشرين .

واكد عقبائي اهمية ان تبادر الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى (اتخاذ اجراء عاجل وفاعل للإفراج السريع وغير المشروط عن معتقلي الانتفاضة لاسيما طلاب المدارس والجامعات).وفي الشأن نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني سيجمار غابرييل أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة ظريف إلى بروكسل قريبا، لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.وقال غابرييل في مقابلة متلفزة (اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل)، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول (قلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب ان تدعم ذلك). ورفض وزير الخارجية الألماني، أن يحذو حذو الولايات المتحدة التي اتهمها باستغلال الوضع بإيران، قائلا (لقد حذرنا، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من محاولات استغلال الصراعات الداخلية بإيران). على صعيد اخر ، قُتل أكثر من ألفي متطوّع أفغاني واصيب ثمانية آلاف ممن دربتهم ايران في سوريا، خلال مشاركتهم في القتال الى جانب النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول أفغاني. وينتمي هؤلاء إلى (لواء الفاطميين) المؤلف من مجندين أفغان شيعة، والذي يعتبر من بين القــــــوات الرئيسية التي دربها ضباط ايرانيون للقتال في سوريا.