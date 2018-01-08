برشلونة تواصل التغريد في الصدارة وكين يكسر عناد ويمبلدون

أرسنال يودّع كأس الإتحاد بهزيمة مذلّة وبنفيكا يقتنص الوصافة

{ مدن – وكالات: تمكن فريق برشلونة من الفوز على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس الأحد، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة 18 من الليجا. وسجل لبرشلونة كل من ليونيل ميسي في الدقيقة 11، ولويس سواريز في الدقيقة 37، وباولينيو في الدقيقة 93 . وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، ليعيد الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط؛ ويوسع الفارق مع ريال مدريد الرابع إلى 17 نقطة، الذي يواجه سيلتا فيجو في نفس الجولة اليوم، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث بـ 37 نقطة، أما ليفانتي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ16 . وبدأ ليفانتي المباراة بشجاعة، باقترابه من مرمى برشلونة في عدة مناسبات، فكان الرد قاسيًا في الدقيقة 11، إذ لعب ميسي كرة متبادلة مع جوردي ألبا، أنهاها الأرجنتيني بتسديدة على الطائر، ارتطمت بالقائم واستقرت في الشباك بهدوء. وعاد برشلونة المتحرر للهجوم باختراق من ألبا الذي أرسل عرضية لسواريز، الذي أوقفها بهدوء داخل المنطقة وسدد بقوة إلا أن أوير حارس ليفانتي نجح في صدها. ورد ليفانتي بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة سيئة من ليرما خارج المرمى، ثم بتسديدة من إيفي ارتطمت بماسكيرانو وخرجت بمحاذاة القائم. وكاد أصحاب الأرض أن يضاعفوا النتيجة في الدقيقة 24، بعد تسديدة قوية من عثمان ديمبلي صدها أوير، ووصلت إلى سواريز الذي سددها عاليًا، جاءت بعدها تسديدة لميسي من ركلة حرة خرجت بمحاذاة القائم في الدقيقة 31 . وبعدها بـ 6 دقائق، انطلق سيرجي روبيرتو الذي استقبل كرة طولية من ماسكيرانو بعرضية إلى سواريز، الذي روضها وسددها بمهارة في الزاوية 90 معلنًا عن الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 37 . وقبل نهاية الشوط الأول سدد إيفان راكيتيتش كرة قوية على الطائر، إلا أنها مرت بجوار الشباك، تلاها انفراد من ميسي الذي سدد الكرة من زاوية مغلقة صدها الحارس أوير، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد. وبدأ ليفانتي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة رائعة من إيفي تصدى لها تير شتيجن ببراعة، ودخلت المباراة بعدها في مدة من الرتابة حاول برشلونة كسرها ببعض المحاولات التي لم تنتهِ بالتسديد. وكاد ليفانتي أن يقلص الفارق بعد تمريرة جميلة من جيسون للظهير المتقدم مور، الذي سددها بصورة جيدة إلا أن تير شتيجن كان أكثر مهارة فأخرجها بقدمه إلى الركنية في الدقيقة 64 . وكاد سواريز أن يضيف الهدف الثالث من شبه انفراد بالحارس، فسدد في مناسبتين، أولاهما ارتطمت بالدفاع وصد تسديدته الثانية أوير. وتوالت فرص برشلونة التي لم تكتمل، مع بعض المحاولات لليفانتي عبر مرتدات الخجولة، كتسديدة دوكوري التي علت المرمى. واخترق ميسي دفاع ليفانتي على الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية تركها سواريز إلى باولينيو الذي أسكنها الشباك الفارغة في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف دون رد لصالح برشلونة.

آرسنال يودع كأس الاتحاد

على صعيد اخر ودع فريق آرسنال، حامل اللقب، مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم من دورها الثالث، وذلك بعد هزيمته خارج قواعده على يد نوتنجهام فورست (من القسم الثاني تشامبيونشيب) بنتيجة 4-2 على ملعب سيتي جراوند. ونجح الفريق المتواضع في التأهل لدور الـ32 للمسابقة المحلية بعدما سجل له كل من الظهير الأمريكي-البولندي إريك ليتشاي (ق20 و44) والمهاجم الإنكليزي بن بريريتون من علامة الجزاء (ق64) ولاعب الوسط كيران دويل من ركلة جزاء أخرى (ق85). ووقع على هدفي الجانرز كل من الألماني بير ميرتيساكر (ق23) والمهاجم الانكليزي-الغاني داني ويلبيك (ق79). يذكر أن المدافع الشاب لفريق نوتنجهام، جو ورال، حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الرمق الأخير من اللقاء (ق89).

عناد ويمبلدون

ورفع هاري كين رصيده إلى 27 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم بثنائية سريعة ليفوز توتنهام 3-صفر على ويمبلدون المنتمي للدرجة الثالثة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بملعب ويمبلي اول امس الأحد. وبذل توتنهام جهدا كبيرا ليهز شباك ضيفه قبل أن يحسم كين الأمور عمليا بهدفين في الدقيقتين 64 و66، وأضاف يان فيرتونخين الهدف الثالث. وأثبت ويمبلدون أنه منافس عنيد إلى أن أرسل موسى سيسوكو تمريرة عرضية إلى كين الذي انزلق ليحولها داخل الشباك. وجعل كين النتيجة 2-صفر عندما حول تسديدة زميله كايل ووكر-بيترز في المرمى من مدى قريب. وسجل فيرتونخن هدفا رائعا من مسافة بعيدة قبل ثماني دقائق على النهاية، وهو أول هدف له مع الفريق اللندني في أربع سنوات. وكاد ويمبلدون، الذي تأسس في 2002 ليحل محل النادي الذي أصبح فيما بعد ميلتون كينز دونز، أن يهز الشباك في الشوط الأول لكن تسديدة جيمي عبده ارتدت من العارضة.

وصافة الدوري البرتغالي

وفي مباراة اخرى اقتنص بنفيكا المركز الثاني مؤقتا في الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما عاد بفوز صعب من عقر دار مضيفه موريرنسي بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اول امس الأحد على ملعب فريتاس دي ألميدا ضمن الجولة الـ17 من المسابقة. أحرز حامل اللقب هدفا في كل شوط، حيث وضعه لويس ميجيل الفونسو ‘بيتزي’ في المقدمة في الدقيقة 23 . ثم أمن المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس أوليفيرا الانتصار بهدف ثاني في الدقيقة 74، ليرفع محصلته من الأهداف لـ20 في صدارة الهدافين. وعاد النسور لدرب الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية في الديربي أمام سبورتنج لشبونة، ليرتقوا للوصافة مؤقتا برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف أمام الغريم التقليدي، سبورتنج، الذي سيستقبل ماريتيمو مساء اول امس الاحد على ملعب جوزيه ألفالادي.في المقابل، ظل رصيد موريرنسي عند 14 نقطة يحتل بها المركز الـ15 مؤقتا.