مورينيو يتحرّك لإنقاذ صفقة كبرى

{ لندن – وكالات: يخشى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، مزاحمة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على صفقة كبيرة. ويريد مورينيو تدعيم صفوف الشياطين الحمر، بالألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الذي ينتهي تعاقده مع الجانرز نهاية الموسم الحالي. وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن المدرب البرتغالي يريد تعزيز وسط ميدان فريقه في ظل اقتراب رحيل الأرميني هنريك مخيتيريان عن ملعب أولد ترافورد، علمًا بأن أوزيل اجتمع مع مورينيو من قبل في ريال مدريد الإسباني. ووفقا لموقع 10 سبورت الفرنسي فإن باريس سان جيرمان أيضا أبدى اهتمامه باللاعب حيث ترى إدارة النادي العاصمي أنه سيضيف الكثير للفريق خاصة في دوري أبطال أوربا الذي يحلم النادي بالتتويج بلقبه. من ناحية أخرى سيضطر سان جيرمان للانتظار حتى الصيف المقبل للتعاقد مع أوزيل، وذلك خشية التعرض لعقوبة من اليويفا بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، ما جعل مورينيو يطالب إدارة ناديه بالتحرك سريعا للتعاقد مع صاحب الـ29 عاما في شهر يناير/كانون الثاني الجاري مقابل 40 مليون يورو.