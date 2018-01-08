الريدز والنجم الجزائري في دبي

ليفربول يبحث عن بديل كوتينيو ومحرز مرشّح ساخن

{ مدن – وكالات: يتواجد فريق ليفربول الإنكليزي حاليًا في دبي، لإجراء معسكر قصير قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما تخلّى النادي عن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو مقابل صفقة قياسية، لصالح برشلونة الإسباني. ويهدف ليفربول من خلال هذا المعسكر، إلى زيادة عنصر الانسجام بين لاعبي الفريق، لا سيما هؤلاء الذي عانوا من صعوبات هذا الموسم مثل المهاجم الجديد دومينيك سولانكي، ولاعب الوسط العائد حديثا من الإصابة آدم لالانا، إضافة إلى المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي انتقل للفريق قبل أيام قادمًا من ساوثهامبتون، مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

لقاء متزامن

وتزامن معسكر ليفربول الإماراتي، مع وجود النجم الجزائري رياض محرز في دبي، حيث نشرت زوجته صورا لهما على موقع إنستجرام، خلال قضائهما إجازة هناك. ويبحث ليفربول عن بديل مناسب لكوتينيو، وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة النادي في التعاقد مع محرز من ليستر سيتي، خصوصا بعد الأداء المبهر للأخير هذا الموسم، حيث أحرز 8 أهداف وصنع مثلها.

بين التأكيد والنفي

وتناقلت التقارير أنباء حول اتفاق ليفربول مع ليستر لضم محرز مقابل 49 مليون جنيه استرليني حتى العام 2022، وأن اللاعب الجزائري سيجري الفحوصات الطبية الروتينية تمهيدا لإنجاز الصفقة في الساعات القليلة المقبلة. وتساءلت وسائل الإعلام البريطانية حول السبب وراء وجود محرز في دبي بالتزامن مع معسكر ليفربول، خصوصا وأن اللاعب لم يسبق له قضاء إجازاته خارج إنكلترا منذ انتقاله إلى ليستر، بيد أن الصحف ذكرت أن ليفربول أخبر ليستر بأن الأنباء المتداولة حول رغبته في ضم اللاعب الجزائري ملفقة، وذلك من أجل تجنّب الوقوع في مشاكل كالتي حدثت بينه وبين ساوثهامبتون الصيف الماضي عندما تفاوض مع فان ديك دون علم ناديه.

حماس لإنجاز الصفقة

من جهته، أبدى جمهور ليفربول حماسا شديدا لضم محرز في الساعات الماضية، خصوصا وأن تجارب الفريق الأخيرة مع اللاعبين الأفارقة حققت نجاحا كبيرا، تماما كما حدث مع النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.

تصريحات صحفية

وشجّع هداف ليفربول السابق جون أولريدج على التعاقد مع محرز، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة لبريطانية بي بي سي: إذا نظرت إلى طريقة لعب كوتينيو، تجد أن أسلوب محرز مشابه، إنه أكبر سنا، ويتمتّع بخبرة اللعب بالدوري الإنكليزي، والجميع شاهد الإمكانيات الموجودة لديه، ولهذ السبب فإنه مفتاح لصناديق عدّة. من جهته، لم يمانع مدافع ليفربول السابق فيل تومسون ضم محرز، مؤكدا في حديث لشبكة سكاي سبورت أن قدرات اللاعب الجزائري استثنائية.

على الورق

من الناحية الفنية، قد يترتب على ضفقة ضم محرز، إجراء تعديلات فنية على شكل ليفربول من قبل المدرب يورجن كلوب، لأن النجم الجزائري اعتاد في السنوات الثلاث الأخيرة اللعب على الجناح الأيمن ضمن منظومة اللعب 4-4-2 . ويشغل محمد صلاح حاليا مركز الجناح الأيمن ضمن طريقة اللعب 4-3-3، فيما يقف ماني عادة على الجناح الأيسر، مقابل قيام البرازيلي روبرتو فرمينو بدور المهاجم الصريح. مجيء محرز، سيعني تغيير مركز اللاعب الجزائري، وقد يلجأ كلوب لتجربته في مركز لاعب الوسط المهاجم الذي اعتاد كوتينيو القيام به، أو نقل صلاح إلى الناحية اليسرى، وإجلاس ماني على دكة البدلاء.