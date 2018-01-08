مسؤولية شعب

من الصواب ان الانسان يغير من نفسه وافكاره عندما يراها خاطئة ، او يغير نظرته بشخص او مجموعة عندما يخيبون ظنه ، او ان يغير اهدافه في الحياة عندما يراها لا تتناسب مع واقعه ، او ان يغير من تصرفاته عندما يرى تلك التصرفات مضرة لنفسه او للاخرين .

ولكن ان يغير مبادئه او افكاره او اهدافه لاجل مصلحة شخصية فانها خيانة وكذب على النفس قبل الغير .

البعض من اولئك الاشخاص عندما يكذب على نفسه فانه يقنعها بعمل الصواب لكي يريح نفسه وضميره بانه على حق ، والبعض الاخر يكذب على نفسه ولكنه لا يقدر على مجاراتها يظهر للناس ما يخفيه في قلبه ليصل الى غايته ويعيش في صراع شخصيته الظاهرة وشخصيته الباطنة وهذا هو النفاق بعينه .

الغاية من كلامي السابق ان الانتخابات على الابواب ، فاياكم ان ينطلي عليكم اكاذيبهم ونفاقهم ورياؤهم ، فقد عانينا ما عانينا من هذه الطبقة الفاسدة (بكل صنوفها) والتي حكمت البلد الاربعة عشر سنة الماضية واوصلتنا الى القاع والى الحضيض .

سترون الذي يتكلم بالدين يتكلم باسم المدنية ، والعلماني سيصبح طائفياً ، والجبان سيصبح مجاهداً ، والذي لم يخرج من ابواب الخضراء (الَا الى المطار) يتكلم باسم المظلومين والمعدومين ، والسارق سيتكلم باسم النازحين ، والعاهرة تتحدث عن الشرف ، والذي لا يملك اي انتماء الى الوطن سيتاجر بدماء الشهداء .

نعم … كل هذه المهازل سترونها قبل الانتخابات .

اياكم وان تنطلي عليكم من جديد فهذه الطبقة الفاسدة كالحرباء تغير جلدها في اي وقت تقتضيه مصلحتها .

واعلموا انكم ان عاودتم انتخابهم فانكم مشتركون في جرائمهم ، في كل قطرة دم تسيل على هذه الارض ، وكل درهم سرق منها وكل ظلم يقع على مظلوم من ايديهم سيحاسبكم الله على انكم اضعتم العراق وسلمتموه الى هذه الايادي القذرة والخاسر الاول والاخير هو انت ايها العراقي الأبي ، انت من فقدت احبتك بالمفخخات والعبوات ، انت من هُجرت من دارك عندما باعوا مدينتك او قريتك او محافظتك لداعش ، انت من اكتويت بنار الصيف بلا كهرباء ، انت من كنت خائفا على نفسك وابنائك وعائلتك ومالك من بطش عصاباتهم السائبة ومليشياتهم المسعورة ، انت من تضيع نهارك وصحتك وعمرك لتكسب لقمة العيش الحلال وهم يسرقون اموالك حتى اصبحوا اغنى اغنياء العالم .

لا تدعوهم يكذبون عليكم بإسم الدين والمذهب والقومية فكلهم كاذبون لا يهمهم سوى الجلوس في مناصبهم وعوائلهم ولن يرف لهم جفن مهما حصل لكم ، انتم ابناء العراق العظيم كونوا احراراً ولا تسلموا بلدكم من جديد اليهم فهؤلاء سيبقون خدماً للدول التي أتوا منها ، فلا تدعوهم يتسيدون عليكم من جديد .

اللهم بلغت … اللهم فاشهد

احمد وسام المفتـي