موجة برد تجتاح مدناً أمريكية وأستراليا تعاني إرتفاع الحرارة

الأنواء تتوقّع أمطاراً وثلوجاً في الشمال

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، فيما سيكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسجلت درجات الحرارة ادنى مستويات لها بشمال شرق الولايات المتحدة الامريكية. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 5 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في الاقسام الغربية الى غائم ممطر،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وأشار البيان الى ان (طقس يوم الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، غائما جزئياً، وفي الجنوبية والشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). وتابع البيان ان طقس الخميس المقبل سيكون، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).فيما سجلت درجات الحرارة ادنى مستويات لها بشمال شرق الولايات المتحدة الامريكية وتوقعت الارصاد الجوية درجات حرارة اكثر اعتدالا هذا الاسبوع في المدن الامريكية وان درجات الحرارة المتدنية تسببت بوفاة 22 شخصا.وقال بيان امس ان (درجات الحرارة سجلت انخفاضا كبيرا بلغ 15 درجة مئوية تحت الصفر بمطار جاي اف كي بنيويورك حيث سادت فوضى منذ السبت الماضي بسبب الغاء العديد من الرحلات وتأخير رحلات اخرى)، واضاف ان (الهيئة التي تدير المطار اعلنت عن ان درجات حرارة جليدية لا تزال تسبب اعطالا بالمعدات وتباطؤا بالعمليات وفي بوسطن بلغت الحرارة 19 درجة مئوية تحت الصفر وهو وضع لم يسبق له مثيل منذ السابع من كانون الثاني 1986 ومن المتوقع ان تعاود درجات الحرارة الى الارتفاع)، واوضح البيان ان (في شرق كندا التي عانت من البرد الشديد لمدة أسبوعين تأخرت رحلات وتم إلغاء أخرى في مطار تورونتو فيما اجتاحت فيضانات بعض مناطق كيبيك). وعلى الصعيد نفسه اعلنت المراصد الجوية الاسترالية عن ان درجة الحرارة في مدينة سدني بلغت 3-47 درجة مئوية وهب اعلى درجة حرارة تشهدها المدينة منذ 79عاما. واصدرت السلطات الاسترالية تحذيرات من نشوب حرائق ومنعت اضرام النيران بشكل كامل كما تقرر الغاء مباريات كرة المضرب التي كانت قائمة ضمن بطولة سيدني الدولية المفتوحة .