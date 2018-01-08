إستشهاد وإصابة مدنيين جراء قصف مجهول في الطوز

الحشد يطلق عملية واسعة لملاحقة فلول داعش بين صلاح الدين وديالى

بغداد – محمد الصالحي

اطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش عملية امنية واسعة من أربعة محاور لتعقب خلايا داعش في عدة ناحية العظيم في ديالى ضمن عمليات التعقب التي تنفذ منذ خمسة ايام على التوالي، فيما شهد قضاء طوزخورماتو سقوط 7 قذائف هاون على أحياء مدينة وادى الى اصابة 5 مواطنين وتضرر عدد من المنازل.

وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (عملية شاملة انطلقت من أربعة محاور لمطاردة وتعقب خلايا داعش في مناطق الميتة، البو بكر، البو عواد، شمالي ناحية العظيم شمال محافظة ديالى، ضمن عمليات التعقب التي تنفذ منذ خمسة ايام على التوالي).وأضاف أن (القوات المشاركة التي تقوم بتنفيذ هذه العملية هي الالوية 23، و24، واللواء الثاني في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة قوات الجيش). الى ذلك قال النائب التركماني جاسم محمد جعفر ان مدنيين اثنين استشهادا وأصيب العشرات بسقوط قذائف هاون على منازل المدنيين في قضاء طوزخورماتو). مطالبا (رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال قوات فورية لتلك المناطق للحد من هذه الانتهاكات).

عصابات إرهابية

وأضاف أن (تلك القذائف أطلقتها عصابات ارهابية). مشيرا الى أن (البعض يدعون التباكي على حقوق الإنسان ويتهمون الآخرين بتفجير منازلهم وتهجير أبناء مكونهم ونراهم صامتين تجاه هذه الأفعال).وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (عمليات محور بيجي انتهت بعد أربعة ايام من انطلاقها لتطهير جبال مكحول و ضفاف دجلة غربي جبال مكحول وطريق الحراريات). وأضاف ان (الجهد الهندسي للحشد الشعبي تمكن خلال العمليات من تدمير مضافة لداعش وتفكيك عشرات العبوات وضبط اكداس من المتفجرات التي خلفها داعش). وقال مصدر امس ان (قوة امنية مشتركة عثرت اثناء عمليات تمشيط في حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين على جثتين مجهولتي الهوية).واضاف ان (فريقا مختصا بدء بالتحقيق في كشف هوية الجثتين).اكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين خالد الخزرجي في تريح امس ان (الاوضاع الامنية حاليا في المحافظة مستقرة الى حد ما، وان تعاون سكان المناطق والقرى مع الجهات الامنية اسفر عن كشف الكثير من خلايا داعش الاجرامي). مبينا ان (الوضع الامني في قضاء طوزخورماتو مستقر ولا توجد فيه مشاكل).واضاف ان (انتشار العناصر الاستخبارية والقوات الامنية في الطوز وتكريت وعدد من القرى اسهم في استتاب الوضع الامني). مؤكدا ان (نازحي قضاء بيجي بدأوا بالعودة الى ديارهم بشكل تدريجي، كما ان التدقيق الامني والاستخباري للعائلات لازال قائما حتى الان).

قوة مشتركة

وقال مصدر امس ان (قوة مشتركة من الأمن الوطني والاستخبارات تمكنت من اعتقال اثنين من الهاربين من سجن التسفيرات في تكريت). موضحا أن (المطلوبين هربا عام 2014). وأضاف أن (عملية الاعتقال جرت وفق معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية من الأجهزة الأمنية وتمت في قرية البوصلبي شمالي الضلوعية، التابعة لصلاح الدين). وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب سوق شعبية في قضاء في شرقي بغداد انفجرت ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح).واضاف أن (قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج). وفي الموصل قال مصدر في مديرية الدفاع المدني امس ان (مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة للدفاع المدني أجرت عملية مسح واسعة داخل مبنى إعدادية صناعة الموصل بالجانب الأيمن بحثا عن الألغام).وأضاف أن (المفارز عثرت على كميات كبيرة من الألغام والعبوات والصواريخ غير المنفلقة). مشيرا الى ان (المفارز قامت بتفكيك تلك الصواريخ ورفعها).