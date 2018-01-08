عندما تنهار الدول – خالد الخزرجي

مع كل ألألام ألتي عشناها منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف من ألزمن .. وألتي نعيشها أليوم .. يأبى هذا ألحال مغادرة تفكيرنا ومخيلتنا .. تألمنا بألامس

على ماضينا ألقريب .. ونتألم أليوم على واقعنا ألحالي .. وتعتصر قلوبنا ألماً على مستقبل أجيالنا .. مسرح كبير وسيناريوهات كثيره ومخرجون مستعمرون وطامعون وممثلون ((أركوزات)) يتراقصون جياع .. وقتلة ..ولصوص ..

وذئاب بلا ضمير ولا رحمة ينهشون بأجساد أحفاد أعظم حضارة في ألتاريخ

حتى إنهار كل شيئ .. نعم إنهار كل شيئ ..

وكعادتي كل يوم أتصفح أقرأ من هنا وهناك.. لفت نظري ما كتبه ((أبن خلدون))

في ألقرن ألرابع عشر ألميلادي .. وجدت في مفردات كتاباته كأنه يتحدث عما جرى ويجري في عراق ما بعد 2003 !!

أنه يتحدث عن فصول ألمسرحية ألتي أشرت أليها أنفاً … لا أريد أن أطيل في تفصيل ما كتب.. ولكن سأترك لك عزيزي ألقارىء .. مقارنة ألواقع ألمرير ألذي عاشه ألعراق وشعبه .. وما كتبه هذا ألعالم ألعربي .. عن ما يحدث ..عندما تنهار ألدول . …

عندما تنهار ألدول يكثر فيها ألمنجمون وألمتسولون وألمنافقون وألمدٌعون .. وألكتبةَ وألقوالون .. وألمغنون ألنشاز وألشعراء ألنظامون وألمتصعلكون ..وضاربوا ألمندل

وقارعوا ألطبول وألمتفيقهون ..وقارؤوا ألكف ألطالع وألنازل وألمتسيسون وألمداحون وألهجاؤون وعابروا ألسبيل .. وألانتهازيون.

تتكشف ألاقنعة ويختلط ما لا يُختلط ويضيع ألتقدير ويسوء ألتدبير .. وتختلط ألمعاني وألكلام ويختلط ألصدق بألكذب وألجهاد بالقتل ..

عندما تنهار ألدول ..يسود ألرعب ويلوذ ألناس بالطوائف ..وتظهر ألعجائب وتعم ألاشاعة .. ويتحول ألصديق ألى عدو وألعدو ألى صديق ..ويعلو صوت ألباطل ويخفق صوت ألحق ..وتظهر على ألسطح وجوه مريبة ..وتختفي وجوه مؤنسة ..وتشح ألاحلام ويموت ألامل وتزدادغربة ألعاقل وتضيع ملامح ألوجوه ..ويصبح ألانتماء ألى ألقبيلة أشد ألتصاقاً ..وألى ألاوطان درب من دروب ألهذيان ويضيع صوت ألحكماء في ضجيج ألخطباء وألمزايدات على ألانتماء.. ومفهوم ألوطنية وألقومية والعقيدة وأصول ألدين … ويتقاذف أهل ألبيت ألواحد

ألتهم بألعمالة وألخيانة وتسري ألاشاعات عن هروب كبير ..وتحاك ألدسائس وألمؤامرات وتكثر ألنصائح من ألقاصي وألداني ..وتطرح ألمبادرات من ألقريب وألبعيد ويتدبر ألمقتدر أمر رحيله وألغني أمر ثروته ويصبح ألكل في حالة تأهب وأنتظار ويتحول ألوضع فيها ألى مشاريع مهاجرين ويتحول ألوطن ألى محطة سفر ..وألمراتع ألتي نعيش فيها ألى حقائب وألبيوت ألى ذكريات ..

أخيرأً أقول كم من ألزمن وكم من ألرجال ألرجال ألذين سيستطيعون تغيير هذا ألواقع ألذي نعيشه؟

بغداد