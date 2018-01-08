الحاجة إلى إستعادة المهارات التقليدية – منى حيدر الطائي

خرج إصلاح القطاع العام من بؤرة اهتمام الاهداف السياسية لدى حكومات الدول الغربية بينما ظلت مهارات الإدارة العامة التقليدية تتمتع بأهمية بالغة، أذ أنه على الرغم من بروز الأتجاهات الداعية للتحول صوب الأخذ بمفاهيم الإدارة العامة الحديثة والحوكمة العامة الجديدة، إلا أن هناك دعوات كثيرة ارتفعت من الممارسين والباحثين في مجال الإدارة العامة للعودة مرة أخرى تجاه البيروقراطية والمهارات التقليدية للموظفين العموميون بأعتبار أن ذلك يعد تراثاً لا يمكن الأستغناء عنه أذا ما أريد النجاح للحوكمة العامة الجديدة فهناك عدد من المهارات التي يعد وجودها أساسيا لدى المسؤولين العموميين منها الاستشارات والأشراف وأمتلاك الخبرة العملية والتمتع بالأمن والحصافة والدبلوماسية والمنطق السياسي، ويمكن القول أن المسألة هنا ليست المجابهة بين المهارات التقليدية والمهارات الجديدة أو الحوكمة العامة الجديدة، وأنما تكمن المسألة في تحديد أي من هذه المهارات تجدي نفعاً في مواجهة سياقات المواقف الإدارية المتنوعة التي يواجهها المسؤولون العموميون أيضاً في مسألة مزج هذه المهارات بطريقة صحيحة وبما يلائم الأطر البيئية المتغيرة المحيطة للمنظمات الحكومية العامة .

لقد كانت غالبية الحكومات متحمسة إصلاحات الخدمة العامة وقد صنفت جميع تلك الحكومات وفقاً لكل من بوليت وبوكايرت (Pollitt and Bouckaert،2011:124) بوصفها “دول إدارة عامة جديدة “،لقد كانت تنحية مهارات الإدارة العامة التقليدية من أهم ما أسفرت عنه هذه الإصلاحات على الرغم ما لهذه المهارات من نفع وفائدة واهمية ضمن محيط عمل منظمات الإدارة العامة . أننا هنا لا نحاول انتقاد الإدارة العامة الجديدة (NPM) ولا الحوكمة العامة الجديدة ((NPG فليست المسألة كما أسلفنا سابقاً عقد مقارنة بين المهارات التقليدية والمهارات الجديدة، أنما تكمن المسألة في محاولة معرفة أي المهارات أكثر نفعاً في تسيير عمل المنظمات العامة . ويشير Pollitt،2008:173)) إلى أن اهم الآثار المترتبة على الهوس بإصلاحات الإدارة العامة الجديدة كانت خسارة الكرة المؤسسية ومكوناتها النانجة عن سرعة تدوير طواقم العمل، وتغيير تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي خلال فترات لا تتجاوز العامين، وتفضيل مهارة الإدارة على المهارات الأخرى، أيضاً الحفظ الفقير للسجلات وارتفاع معدلات دوران العمالة،كل هذا أدى إلى فقدان الذاكرة المؤسسية لقد خلصت (ويلكنسن) من خلال عملها الميداني المتسم بالملاحظة والمراقبة في وزارة البيئة والغذاء البريطانية، إلى أن ذاكرة المنظمة هي التي تحفظ البيروقراطية . وبدونها ” يفقد صناع السياسة معرفتهم بسياقاتهم الدستورية وتاريخ وزاراتهم ويغيب عنهم الوعي بالسياسات التي حالفها النجاح والتي خاب مسعاها ” (Wilkinson، 2009 : 14) .

بغداد