الإنتخابات والأحزاب وشروط الفوز – جاسم مراد

الانتخابات البرلمانية القادمة ، تتمحور بين قضيتين ونقيضهما ، الاولى لم يعد هناك بالمفهوم الشعبي قيمة في الوسط الجماهيري للخطابات النارية التعبوية والحشد الطائفي ، وللاتفاقات الجهوية ، ولا لمخرجات النزوع عن الماضوية ، والتبرؤ من مخلفات الدعم المنظور والمخفي للجماعات المسلحة والارهاب ، كل ذلك ليست له قيمة ولا احترام عند الناس ، المسألة الثانية ، إن تجربة السنوات الماضية للمتقدمين للانتخابات ، قد اعطت الوقت الكافي للناس في فهم طبيعة التجربة التحاصصية وما افرزته من نتائج في تقسيم المجتمع وخلق التكتلات الكيانية المكانية البشرية وتجاذبات التعطيل لعمليات البناء والبنية التحتية ومايتصل بالضرورات اليومية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والاسكان .

نعتقد بان المواطن في الوقت الحاضر لاتنقصه الفطنة وتحديد ضرورات مصالحه المتصلة اصلاً بمصالح الوطن ، فهو بحاجة الى وحدة وطنية حقيقية والى قيادة جامعة قوية تتحمل مسؤولية لم الشمل وتحديد ضرورات المصالح العليا للبلاد وبناء دولة القانون المدنية والمؤسسات الفاعلة والنظامية المحكومة بقوانين الدولة وشروط ادائها .

لاندعي بان التجربة الماضية لم تفرز شخصيات وطنية قوية واخرى وسطية جامعة ، وإنما الانانية السياسية والاحاطة اللاموضوعية والشخصانية الفئوية قد طوقت اداء تلك الشخصيات وعملت على تكبيل حركتها النهضوية وقللت من اداؤها بفعل خلق الاشكاليات امامها ، مما جعل البلاد مفتوحة للاحاطات الخارجية بفعل توزيع الولاءات ، هذا الوضع لو تم اعادة انتاجه في الانتخابات الجديدة ، فانه سيؤدي ليس لصناعة داعش جديدة فحسب وإنما سيضع البلاد برمتها تحت توزيعات جيوسياسية خطيرة .

ضغوط خطيرة

لم يعد ممكنا غض النظر عن اشارات السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، من إن البلاد تتعرض لضغوط خطرة من تجار الحروب ، هؤلاء الذين كان لهم دورا مهما في الاغارات الداعشية على البلاد وفي تعطيل أي خطوة جادة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق المشاريع الانمائية ومعالجة الازمات الخانقة وتاسيس وانشاء سلطة متجانسة وامينة على مصالح البلاد وموارد واموال الدولة .

المواطن العراقي لم يعد يستطيع ان يقدم الدماء دون ان يحقق جزءا من مصالحه الحيوية ، فهو الان بعدما قدم مئات الشهداء والجرحى ، وبعدما تجاوز بالدم كل مشاريع التفرقة وسياسات الاخلال بوحدته الوطنية وخاض المعارك بخط شروع واحد من الرمادي الى تكريت وديالى وكركوك والموصل وحقق انجازات ضد الارهاب تعجز دول كبرى عن تحقيقها ، ليس مستــــــــعدا ابداً ان يفرط بوحدة الدم وبتلك الانتصارات ، لكون طرفا او تجمعا او كتلة سياسية تريد تحقيــــــق اهدافها واهداف مشغليها لمصالحها الانانية .

تحقق مصالح المواطنين والحفاظ على وحدة العراق هي الحاكمية الفعلية لأي شخصية وحزب وكيان سياسي وجهة كتلوية وتحالفات سياسية ، فتلك القوى جميعها محكومة برؤية الناس ليس لخطاباتها وارثها السياسي والعائلي والعشائري .

مشروع وطني

إنما بما تقدمه على ارض الواقع من مشروع وطني لاصلاح اقتصادي وتشغيل الكهرباء وانشاء المصانع لتشغيل العطلين وتحسين القوة الشرائية للمواطنين ومعالجة ازمة الفقر وحّل ازمات ومشاكل عوائل الشهداء ومعالجة قضايا الارامل وتحسين الاداء الاداري لمؤسسات الدولة ووقف الزحف المخيف للمرتشين والقضاء على الفساد المالي ، وتحقيق الامن للمجتمع ، والدفاع عن مشتركات الانسان في وحدة تراب الوطن وثرواته.

إن نشوء احزاب ومنظمات جديدة وانشقاق اخرى من احزاب وكيانات ، هو عناصر ايجابية إذاماكانت مخرجا للازمة السياسية التي بنيت طيلة السنوات الماضية على المناكفات والكتلويات المذهبية والعرقية ، لكن هذه الانشقاقات تصبح ثقلاً مضافاً لتخمة البلاد من الاحزاب والمنظمات التي وصل عددها اكثر من 200 حزب ومنظمة دون أن تحقق مخرجا لازمات البلاد والمواطنين على حد سواء ، فالمهم لاي كيان سياسي جديد أو قديم يتجدد هو مشروعه الوطني وعبوره للمحاصصات والطائفية والانانية السياسية والسلطوية المحشورة بفائدة الذات ، فالسلطات التنفيذية والتشريعية التي مضى على حكمها اكثر من 15 عاما دون ان تتمكن من تشريع قانون ملزم لكل الكيانات السياسية والحزبية من حيث التمويل والعلاقات الخارجية وصلاتها بالناس وحجومها الجماهيرية وبرامجها السياسية واتنظيمية ومشروعها السياسي والفكري وعلاقته بالمصلحة الوطنية ووحدة العراق واتصالاتها الخارجية ، تكون بالضرورة عاجزة عن وضع الضوابط لخروقات الكيانات والشخصيات التي تشتغل على ذمة الفرقة والفساد .

لذلك نؤكد القول ليس المهم ان تعلن حزبا جديدا أو تستقبل انشقاقا عن حزب ، وإنما المهم هو عبور هذا الجديد بالبرنامج والمشروع الوطني والشخصيات الامينة على مصالح الناس وحقوقهم والعمل على تحقيق مصالح المجتمع .