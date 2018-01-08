من بلفور إلى فيصل ولورنس ثم ترامب – محمود الفلاحي

ان المتتبع قضايا المناطق التي انسلخت من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى وانفاقيات سايكس بيكو التي تم بموجبها تقسيم تلك المناطق بين الدول المنتصرة على الامبراطورية العثمانية وربط ذلك الانتصار بوعد بلفور وزير خارجية بريطانيا الذي وعد بتاسيس وطن قومي في فلسطين وان بلفور هو ارثر جميس بلفور الذي توفى عام 1930 ان سياسة الحكومة البريطايا في استمالة الصهيونية العالمية وبذل اللبنة الاولى من اجل استرضاء الصهيونية العالمية حيث جندت رجل المخابرات البريطاني هوكارت لغرض افهام الشريف الحسين بان السيطرة الدولية في فلسطين هو المناطق المقدسة غير الاسلامية ولم يتطرق الى ذكر الحكومة او السيادة ولكنه سارع بالتاكيد للشريف بان المناطق المقدسة الاسلامية ستظل تحت السيطرة الاسلامية حصرا” اما فيما يتصل بمضامين وعد بلفور فقط كانت رسالة هوكارت اكثر تحديدا” فالحكومة البريطانية كانت تؤيد الهجرة اليهودية الى فلسطين فقط في حالة انسجام ذلك مع حرية الشعب الموجود من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ان اخفاق هذه الوسائل في تهدئة مخاوف الشريف الحسين جلي في رسالته الرسمية الموجهة بعد اسبوعين لاحقين الى السير رجنال وكنت المندوب السامي البريطاني في القاهرة التي عبر فيها الحسين عن قلقه الكبير حول مستقبل العرب ومخاوفه من عدم امكانية التبرير لثورة ضد السلطان العثماني في حالة فشلها لتحقيق استقلالهم حيث بين زعماء الاتراك ان السياسة البريطانية كان هدفها هو اخضاعهم للحكم اليهودي وترك الصهاينة يحكمونهم ان هذا الضابط لم يكن الوحيد في اقناع العرب بل ان كلايتون الذي بدأ بالتذمر من صعوبة تغيير اتجاه الدعاية البريطانية من العرب الى الصهاينة وهذا الضابط كتب في عام 1918 الى سايس قد حث لورنس للضغط على فيصل بضرورة الاتفاق مع الصهاينة واذا كان لورنس قد حاول تحقيق ذلك حقا” في هذه المرحلة فلا بد وانه قد فشل كما سنذكر ذلك وبدات السلطات العسكرية البريطانية لترتيب زيارة للزعم الصهيوني حاييم وايزمن الى معسكر الامير فيصل القريب من العقبة في حزيران 1918 وقد اثبتت الزيارة انها ليست اكثر من لقاء عابر لم يثمر شيئا” كانت هناك مشكلة لغوية حيث ان وايزمن لم يتكلم العربية وان فيصل لايتكلم الانكليزية فقام بالترجمة الكولونيل جويس وهذا كان مساعد لورنس.

نقاش سياسي

وان التقارير البريطانية عن هذا اللقاء تشير الى ان الامير فيصل رفض التحدث في اي نقاش سياسي خاصة” في ظروف الحرب وان القرارات السياسية تتخذ في مكة من قبل والده وان مقترح وايزمن لبلفور لتلك الفترة هو تقديم المساعدة المالية لبريطانية والدعم الدعائي في اوربا والولايات المتحدة مقابل الاعتراف بالمطامح الصهيونية في فلسطين وبعد عودة لورنس الى بريطانيا اخذ يظهر انه القابل للسياسة البريطانية فيما يخص فلسطين وتشير الوثائق البريطانية الى الظروف التي اقنع فيها روبرت سيسل وهو الذراع الايمن لبلفور في وزارة الخارجية بترتيب اللقاء بين وايزمن وفيصل في غضون 24 ساعة من وصول فيصل الى لندن ومن ذلك الحين اصبح لورنس وبطريقه غامضة المستشار غير الرسمي لبلفور حول القضية العربية كان الغرض من زيارة فيصل الى لندن والمحادثات التمهدية مع الحكومة البريطانية قبل توجه الى مؤتمر الصلح في باريس كرئيس للوفد العربي وكانت مهمته تنحصر في الحصول على اعتراف باستقلال كل البلاد العربية التي كانت في السابق جزءاً من الامبراطورية العثمانية ولكن هدفه المباشر كان الاعتراف بالدولة العربية المستقلة في منطقة سوريا الطبيعية التي تشمل فلسطين وقد تم الحاق لورنس فورا” بفيصل بوصفه مترجما كانت فرصة فيصل بتحقيق هدفه ضعيفة جدا” للمطامع البريطانية والفرنسية فان تقسيم سوريا الكبرى الى منطقة نفوذ قد صار امرا” لامفر منه وكان ذلك من وجه النظر الصهونية خطوه مهمة باتجاه تحقيق امالهم في ظل الحماية البريطانية ومن هنا فان المساعي لتامين بعض الاعتراف العربي بالبرنامج الصهيوني قد تضاعف ايضا” وتم الضغط على فيصل باستقبال وايزمن وقد اقتنعت الحكومة البريطانية من قبل رجال امثال سايكس بان سياستهم الصهيونية بحاجه فقط لان تحسم مع قائد عربي مؤثر مثل فيصل وانه بالامكان تجاهل المعارضة المعلنه والاغلبية الساحقة للسكان العرب وكان لورنس مترجما” لفيصل ان الرسائل في تلك المرحلة تعتمد على المصادر البريطانية وان لورنس كان مستشارا” للوفد البريطاني في مؤتمر الصلح وجاء وايزمن متسلحا” باتفاقية جاهزة ومطبوعة باللغة الانكليزية وكان فحوى المعاهدة ستكون بين الدول العربية وفلسطين على الرغم من ان كل منهما لم يكن له انذاك وجود قانوني او سياسي وليس ثمة شك بالنسبة لواضع الاتفاقية بان بنودها قد اعلنت عن جميع المطامع الصهيونية المتعلقة بالهجرة واكتساب الارض وذكر فيها وعد بلفور نفسه بحذر اما العرب لم يظهروا في الوثيقة الا كمسلمين ستبقى اماكنهم المقدسة تحت سيطرتهم كفلاحين او مزارعين مستاجرين سيتم ضمان حقوقهم غير المحددة وليس هناك ذكر على الاطلاق للمساعدات المالية ولكن كان هناك وعد بتقديم الاستشارات التقنية حول التطوير الاقتصادي في الدول العربية ومن الغريب فعلا” تكون اي اتفاقية مع زعيم عربي لايعرف الانكليزية مقدمة بتلك اللغة وان لايكون لها اصل او ترجمة عربية لذلك فان فهم فيصل لشروط الاتفاقية لابد وانه كان قد حصل بشكل تام من خلال الترجمة الشفوية التي قام بها لورنس ولابد ان فيصل قد عد ذلك غير ملائم لانه على الرغم من رغبة بارضاء كل الاقليات في سوريا وبضمنهما المارونيون واليهود كان عليه تحقيق ذلك ضمن اطار الاستقلال والسيادة وعليه قام فيصل بكتابة ملاحظة غير مؤرخة باللغة العربية على النسخة الانكليزية وقام لورنس باعاتدتها الى وايزمن باهمال مميز تنص ملاحظة فيصل على ما يلي ( اذا حصل العرب على استقلالهم كما طلبنا في مذكراتنا المؤرخة في الرابع من كانون الثاني 1919 والمرسلة الى الخارجية البريطانية فأنني سوف اوافق على البنود التي تحتويها هذه الوثيقة.

تحقيق مطالب

وفيما لو كان هناك ادناه تغيير او تعديل في تحقيق المطالب فأنني لن اكون ملزما” باي كلمة واردة في هذا العقد المقاولة التي ستكون لاغية وباطلة وليس لها اي قيمة او حساب وانني لن اكون مسؤلا” عنها باي حال ) وقدم لورنس لوايزمن ايضا” قصاصة ورق وهي عبارة عن مسودة لترجمة مضلله وانها كذلك فعلا” اذ انه قد اسقط منها عبارة استقلال العرب بعد حذف بعض العبارات التي كان قد شطبها هو بنفسه منها فان ترجمة لورنس للملاحضات العربية ( اذا تم توطين العرب كما طلبت في بيان رسمي الى وزير الخارجية فسوف اقوم بتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية وفيما اذا اجريت اي تغييرات فانني لن اكون مسؤلا” عن فشل تنفيذ هذه الاتفاقية ) لقد فطن وايزمن الى القيمة الدعائية لما هو اكثر بقليل من مجرد وثيقه اضاف بخط يده التاريخ الرابع من كانون الثاني وذلك بعد كلمة بيان رسمي وكتب في اعلى الورقة تحفضات فيصل ويسهل تخمين سبب نفور وايزمن من اعلام وزارة الخارجية خاصة عندما وصلت في السابع من كانون الثاني نسخه من ما وصف بانه اتفاقية بين ملك الحجاز والصهاينة الى يدي ديفد ميللر احد المستشارين التقنيين للوفد الامريكي في مؤتمر الصلح الذي نشرها علم 1924 كان اصدقاء الصهاينة البريطانيين قد اصبحوا اكثر توجسا” بالخطر لاتساع وشدة المقاومة العربية في فلسطين وفي سوريا حيث ان سايس كان في حلب عام 1919 قد ابرق الى وايز من حول تنامي الاضطراب المعادي الى الصهيونية في سوريا قائلا” لقد التقيت باللجنة العربية وقد تركت لديها انطباعا” قويا” بان سياسة كهذه كفيلة بتدمير قضيتها بشكل مطلق واخبرتها انه فيما لو استمرت هذه السياسة فانني سوف اسحب المساعدة ولن تكون في اي علاقة بالحركة العربية والمفاجاه المثيرة للدهشة.

صورة البرقية

ان لورنس الذي اطلع على البرقية ومهرها بحرف اسمه الاول كان يشترك باللعبة حيث كان لديه صورة البرقية ارسلت من فيصل الى الشريف ناصر في حلب بان الامور كانت تجري بشكل حسن ويضيف طالبا” توطيد الصداقه مع اليهود والارمن وبرقية اخرى الى اخيه ونائبة في دمشق بالنسبة للمقالات المعادية للصهيونية في صحفكم في دمشق ارجو ان تشرح لعلي رضا الحاكم العسكري لسوري بان اللجنة الصهيونية تساعدنا كثيرا” هنا في باريس وانني متلهف جدا” للحفاظ على نواياها الحميده ابذل ما بوسعك للسيطرة على الصحافة في هذه المسألة اما الان ومنذ صدور قرار التقسيم الذي اعطا للدولة الصهيونية 11بالمئة من ارض فلسطين وان من رفض فهم الصهاينة ومن ثم الدول العربية لان المغرر بهم من الشارع العربي لم يعرفه النوايا الحقيقه من التوسع الصهيوني وخلال اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لم يحصل الفلسطنيين على 13 بالمئة من ارض فلسطين القديمة ان سياستنا العربية في معالجة قضية فلسطين سياسة فاشله لاننا متشتتون في ارائنا واعتمادنا على رأي الدول العربية ومن خلفها الدول الاسلامية دون النظر الى الدعم القوي التي تحصل عليه اسرائيل وبدعم من المنظمات المسيحة التي تعتقد بان المسيح لايعود الى الارض الا بعد ان تقام دولة اسرائيل كل هذا رأي كثير من المنظمات المسيحية ان الرئيس الامريكي عندما وافق على تنفيذ القرار المتخذ من قبل الكونكرس الامريكي عام 1995 في زمن حكومة الديمقراطيين كان مؤجلا” وقام بتنفيذ الرئيس الامريكي ترامب هذا القرار بنقل السفارة الى القدس الشرقية انني ارى ان يتم تحشيد الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج الذين يعيشون في الدول العربية الذين لهم امكانيات مادية كبيرة على قول الراحل انور السادات ان هناك خمسة من اكبر اغنياء مصر هم من الفلسطينيين يجب ان يتحمل الحمل اهله اي الفلسطينيون والدعم من العرب والمسلمين بشكل مسند .

{ محام واعلامي