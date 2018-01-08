الأمنية الكبرى – ثامر مراد

كل فرد على وجه الأرض تتبادر الى ذهنهِ أمنيات كثيرة تتنوع وتتعدد حسب الحالة التي يعيشها الفرد في ذلك الظرف. الغريب أنني بدأت أتمنى أمنية بسيطة جداً لكنها في مدلولها النفسي أضحت مستحيلة – على الأقل في هذا الظرف الذي يمر به العراق- والأمنية هي – زيارة شمال العراق أو – أقليم كردستان – حسب التسمية الجديدة بعد حالة التغيير التي مر بها العراق. من يقرأ هذا الموضوع ربما يضحك أو يسخر في داخله ويقول – تستطيع الآن الذهاب الآن دون أن يعترضك أحد ، السبب الذي دفعني الى كتابة هذا الموضوع هو مقالة الاستاذ – نوزاد حسن- المنشورة في جريدة الزمان مؤخرا وهو يتحدث عن الفرق بين- جبل الكردي وصحراء العربي- وعن أمنية زميله في الجامعة وهي زيارة شمال العراق.

بالنسبة لي لايمكن أن ازور الشمال ماتبقى لي من الحياة لأسباب نفسية شخصية حدثت عام – الأنتفاضة في عام 1991- حينما إقتربتُ من الموت لولا عناية الله التي أنقذتني في آخر لحظة. هذا الجيل ربما لايعرف ماذا كان قد حدث في ذلك الزمن لأنه أصبح جزءاً من التاريخ الأسود للعراق. حينما أسرنا الأكراد في كركوك وشاهدت حالات القتل البشعة التي راح المقاتلون الأكراد يمارسونها ضد الجندي العراقي المسكين أخرجت هذا القسم من العراق أي الشمال من ذاكرتي وقررت أن لاأزوره مادمت حيا.

أما في الزمن الحاضر فقد تحول الشمال الى ساحة من الصراع بين حكومة المركز ورئيس الأقليم الحالم بتأسيس دولة مستقلة وفقد الشمال خصوصية الجمال في نظري الشخصي وعاد الصراع يعيد لي تلك الذكريات المأساوية التي حاولت نسيانها قدر تعلق الأمر بحالتي الشخصية. لن أزور الشمال إلا إذا سيطرت الحكومة المركزية على الأقليم من جديد وأصبح جزء لايمكن أن ينفصل عن المركز.

تاريخ الصراعات الكردية العربية طويل ومعقد ومن أجل أن أعيش بسلام يجب أن لا أفكر بالشمال كجزء منفصل أبداً وأعده جزءاً يشبه أية محافظة من محافظات العراق. يجب أن لاينفصل الشمال عن المركز مهما كانت الأسباب.