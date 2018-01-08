كلام * كلام

أنواع القرّاء – فيصل جاسم العايش

ثمة من تكون الثقافة عندهم مجرد ديكور عبارة عن مكتبات خشبية مزججة تضم على رفوفها عشرات المجلدات التاريخية الذهبية والزخرفة تصطف الى جانب بعضها بعضاً في ايحاء للناظرين ان صاحبها قد قرأ كل هذه المجلدات ، والا فما الجدوى من إقتنائها !، وعادة مايكون هذا الشخص سياسياً يقرأ الممحيات من بطون الكتب في اختصاصاتها التاريخية والفلسفية، كجزء من عملية الايهام للآخرين بعمق ثقافته، وقيمة وجاهته الاجتماعية ، فهي مرتبة بحيث لم تلمسها يد منذ أن وضعت على هذه الرفوف وتم اغلاق ابواب مكتباتها الخشبية المزججة .

وثمة نوع آخر من القراء هو القارئ المتخصص وغالباً مايكون استاذاً جامعياً متخصصاً في حقل من حقول المعرفة وهو عادة ما يقتني الكتب القريبة الى اهتماماته المعرفية وفي الميدان ذاته الذي تخصص فيه بحيث تكون مراجع له في دراساته وبحوثه وهنا ترى الكتب فوق بعضها بعضاً على منضدته الشخصية المخصصة للكتابة والقراءة معاً. وهناك نوع آخر من القراء هو الشغوف الذي يعنى بنتاج كاتب معين يعجبه اسلوبه ومنهجه ، خاصة في ميدان القصة والرواية والشعر ، فهو يبحث عن كل جديد لهذا الكاتب الاثير لديه ، في حين ان هناك نوعاً آخر من القراء لا طاقة له على الانتظار فتراه يستعجل المتن استعجالاً ضمن كل فصل له ورقة او ورقتان ، ومن كل ورقة له سطر او سطران ، وهو القارئ العجول غير المتخصص وغير المعني بأن يكون له راي ما فيما يقرأ !.

ومن افضل انواع القراء هو القارئ النهم الذي يغني ذائقته بكل انواع المعرفة فلايقف عند جنس معين أو اختصاص ما ، فتراه يقرأ في التاريخ والادب والعلوم والفلسفة كما يقرأ في الطب والهندسة والمذكرات والنقد الادبي ، وهذا النوع من القراء الذي يبحث عنه الكاتب لأنه له ثقافة واسعة تمتد خيوطها وخطوطها الى قدرته على البوح والتأثير واستكناه مدلولات النصوص والمتون التي بين يديه ، يحاورها ويستنشق منها ما يضيف الى ماعنده من غزارة معرفية تراكمية .

وبما ان القراء انواع ، فأن القراءة هي الاخرى انواع ، فثمة قراءة لا تجدي صاحبها نفعاً ، فهو مهما قرأ ومهما اقتنى من كتب فكأنه لم يقرأ شيئاً ، ولم تستطع قراءاته هذه ان تغيّر شيئاً في ثقافته التي هي محدودة في اساساتها ، فهو يقرأ من هنا لتخرج الكلمات من جهة اخرى ، دون ان يترسب منها في عقله ووجدانه أي شيء!.

وليس من الغرابة أن تجد من يضحكون على من يقرأون ، لأنهم يعتبرون القراءة ضياعاً للوقت وللجهد ، فلماذا يقرأ أحدهم وهو عنده من الطعام ما يكفيه لأيام قادمة اخرى هؤلاء يقرأون ببطونهم لا بعقولهم التي التف عليها ثعبان الجهل والامية فباتوا لا يستحقون من الحياة سوى الاكل والنوم ونوم القيلولة !!