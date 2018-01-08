دور الفساد في هدر المال العام – حاكم محسن محمد الربيعي

لولا الفساد لما استطاع دا عش من احتلال المدن العراقية هذا ما قاله السيد رئيس الوزراء .اذن يا سيادة رئيس الوزراء . البداية في من كان السبب في دخول دا عش للأراضي العراقية وسواء كان ذلك بسبب سياسة طائفية ادت الى اصطفاف الطرف الاخر مع دا عش او سهل لدا عش او احتضن دا عش لان دا عش دون حواضن لا يستطيع الاستمرار او البقاء في مكا ن معين لمدة طويله وان هناك من اصطف مع داعش لقصور في النظرة وهو اصطفاف غير مبرر مهما كانت الاسباب وفي المقابل هناك انا س ومن اهل القرار كانوا سببا رئيسيا في اصطفاف هذا البعض مع الاخر لان اهمال الانسان وحرمانه من حقوقه في العيش او الامان او تهديده في حياته او اقصاءه تدفع البعض للاصطفاف مع الاخر صحيح غير مبرر لكن توفر ظروف محفزة هي ليس ظروف ايجابية هي سلبية لكنها تدفع البعض للسير في الطريق الخطأ ويعلم الشعب ان هناك لجانا تحقيقية شكلت حول قضايا ذات اهمية كبيره في حياة العراقيين انسحاب القوات العسكرية من الموصل واحتلالها من دا عش ومباشرة احتلال تكريت و مذبحة سبا يكر واحتلال الانبار ومهما كانت الاسباب ومهما كان هذا المتسبب رئيس كتلة او رئيس حزب او عضو في اي مجلس نواب او وزراء فان القانون فوق الجميع ويقتضي الحق والقانون محاسبة هذا النفر أيا كان ولا نريد تكرار ما نقول ولكن الحال يقتضي ذلك ,جرى في دول كبيرة وصغيرة محاسبة الفاسدين والمتسببين في سرقة المال العام او هدر المال العام والذين كإنو سببا في وجود المشاكل الامنية وا لعسكرية فقد حوسبت قيادات كبيرة في الصين وحوسب رئيس غواتيمالا لفساد لم يرتكبه واستقال من منصبه واعفيت الرئيسة الكورية الجنوبية من منصبها لسبب بسيط فعل الاخرون مثله واعظم منه الكثير الكل يحاسب الا نحن العرب نصفق ونهلل لمن يسرق اموالنا ويسبب قتل اولادنا ويرى نفسه اكبر منا لاننا نقدم اصواتنا سخية دون التفكير في النتائج وهو الذي كان في المؤخرة .

بين عشية وضحاها يصبح في المقدمة ويأتي من يقول اعطني الدليل اي دليل يراد وهو الذي لا يملك بالامس شيئا واليوم رباعيات وقصور ومولات واستثمارات في الداخل والخارج من اين ذلك؟ الا يكفي كل ذلك ام ان من يريد ان يسرق او يعقد العقود الوهمية او يستلم الكو مشن يصطحب شهود عيان ليثبت سرقته؟ والغريب فيما يطرح من السادة المســـؤولين الجميع يتحدث عن الفاسدين ويطالب بعدم عودتهم الى السلطة لانهم هم المشكلة فاذا كان الكل يطالب بعدم السماح بعودة الفاسدين وكما لوحظ ان الجميع يطالب بذلك اذا من هو الفاسد هنا يطرح السؤال من هم الفاسدين وهل للفساد بيئة معينة هل الفاسدين الذين اهد رو المليارات من صغار الموظفين ام كبارهم ام هم العسكر ام المعلمين والمدرسين ام الطلبة هكذا يطرح البعض السؤال.

فيرد اخر ليقول الفساد يوجد حيث يوجد المال العام وصلاحية اتخاذ القرار وبمعنى اخر من لديه هيمنه على المال العام والقادرون على ابتكار اساليب نهب المال العام وهي اساليب متنوعه صفقات خارجية وداخلية وسرقة للنفط وتضخيم لتكاليف مشروعات استثمارية اما متوقفة او ملغية وهكذا الحال .

وماذا يمكن تسمية استمرار بيع العملة من قبل البنك المركزي العراقي يقول احد المخضرمين عام 1980 نويت ا لسفر الى تركيا وبلغاريا واضفت اليها اليونان فساله احدهم لماذا اجاب لكي يتم تصريف الف دينار اذا كانت احدى الدول التي يسافر اليها المسافر دولة رأسماليه ويتم ذلك من خلال تقديم طلب ومستمسكا ت وجواز سفر وبعد التحقق يستلم طالب المبلغ في ذات اليوم المبلغ بالدولار لما يقابل المبلغ الذي قدمة وبسعر صرف 3.3 دولار لكل دينار للسفر او في تغطية متطلبات التبادل التجاري اما ان تتولى مصارف معينة تملكها احزاب وزعامات حديثة الولادة. يقومون بعمليات الشراء هو مساهمة في هدم الاقتصاد الوطني شعبك يا سيادة رئيس الوزراء يعرف الفاسدين بالأسماء ويعرف ما كانوا يملكون قبل وماذا يملكون بعد لذلك فهم يا ملون بحساب صارم وبيد من حديد بعيدا عن المجاملات او التراخي مع الفاسدين بسبب هذا من حزبي وذاك من مذهبي والاخر من قوميتي انها فضية شعب ثري و لكن نسبة الفقر فيه تجاوزت 25 بالمئة ويعاني من مشكلة البطالة وتراجع في قطاعاته الاقتصادية ولا يكفي الحساب بالسجن الذي يتبعه قرارات العفو بل الاهم هو استرجاع الاموال وهوام في غاية السهولة .