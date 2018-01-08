عن محكمة القضاء الإداري – عبدالخالق الشاهر

يمكن القول ان القضاء العراقي كان ولا زال من اكثر الجهات التي لاقت النقد الذي منه البناء ومنه غير البناء فضلا عن ان حصته من الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية كان كبيرا .وهنا اسمحوا لي أن اخرج عن القاعدة العراقية وهي اننا عندما نرفض شيئا نرفضه برمته واذا قبلناه فأننا نقبله برمته وهذه احد عيوبنا ..

اخرج عن القاعدة لأقول لا تنسوا ان هذا القضاء الذي هو بلا شك جزء من هذه البيئة المكهربة تمكن ان يتحدى التيار الجارف ويصدر قراراته بتبرئة (25) مطلوبا من المطلوبين الـ (55) فضلا عن حالات اخرى .. وليس مجالنا هنا ذكر سلبيات الادعاء العام وشلله ودفاعا عنه نقول ان القضاء العراقي ليس واحدا ولا يشكل هرما تراتبيا واحدا حيث توزعت واجباته على هيئات غير مرتبطة به رغم انها تعتاش على جسده كهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة واللتين تمثلان قضاء داخل القضاء تسهم في ارباكه بحجة انها جهات كاشفة وغير ذلك من الحجج التي تضعف القضاء برمته والادعاء العام بشكل خاص … اما طرحنا بخصوص فساد القضاء فهو لا يعد سبة او خللا في نظام يعم الفساد معظم مفاصله .

ننتقل الى عنوان المقال لنقول ان هناك مجلس شورى الدولة الذي لم يسمع به الكثيرون .. تم تبديل اسمه الى مجلس الدولة مؤخرا تأسس وصدر قانونه عام 1979 واسندت اليه مهمات بالغة الاهمية منها انه يفتي في تشريع القوانين ويدقق مشروعات القوانين ويبدي المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا وابداء الرأي فيها ويكون رأيه ملزما للجهة الطالبة ولعل اهم واجباته ان يقدم تقريرا نصف سنوي او كلما رأى ذلك يضمنه ما اظهرته الاحكام والبحوث من نقص في التشريع القائم او غموض او حالات اساءة استعمال السلطة او تجاوز جهة على سلطتها.

سبق للمجلس اعلاه وفي العام 2007 تحديدا ان افتى فتواه الملزمة (ان الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من تقاضي الحقوق التقاعدية ويحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث (المنحل) من الموظفين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية)) وسنركز هنا على هذا المبدأ ونترك القوانين الثلاثة التي خرقتها هيئة المساءلة والتقاعد الوطنية والتقاعد العسكري في قطعهم لا رزاق الآلاف من العراقيين من ارامل وايتام وشيوخ ..نتجاوزها لنتحدث عن هذا المبدأ القانوني فقط ..لماذا؟؟ لانه صادر من مجلس الدولة ،وماذا يعني ذلك ؟؟يعني الكثير فهو لم يقدم تقريرا عن قيام هيئة المساءلة بخرق قانون المساءلة وقوانين اخرى بقطعها ارزاق الناس والنقطة الاخرى هي كون محكمة القضاء الاداري احدى مؤسسات مجلس الدولة وعندما يكون ملزما لجهات كثيرة فهو ينبغي ان لا يكون ملزما لتلك المحكمة بل ومقدسا ايضا لأنه صادر من مرجعيتهم القضائية تحديدا

الذي حصل ويحصل هو ان المحكمة الموقرة لا يهمها مطلقا ليس ذلك المبدأ فقط بل وكل القوانين الاخرى ولا حتى قانونها الذي خرقته بل يهمها فقط انك عندما استلبت الدولة حقك لم تتظلم خلال شهر حتى ولو كان الخرق القانوني يشكل احد صور الابادة الجماعية كما هو الخرق الذي نحن بصدده.. اما نظرية الظروف القاهرة فهي محذوفة من قاموس المحكمة فوجود المدعي في الموصل او القائم المحتلة وقطع رواتب كل اهالي تلك المناطق المحتلة بضمنهم بعض موكلينا مما يؤكد انهم لم يعلموا بأن قطع ارزاقهم كان من لدن هيئة المساءلة ، وأن علموا بذلك وهذا ما يشكل استحالة مطلقة فهم لن يتمكنوا من مغادرة تلك الاماكن ليتظلموا لدى هيئة المساءلة التي لم ترد يوما ولن على اي متظلم في هذا المجال لأنه لا يوجد رد اصلا، ولكل ذلك تجد ان المرافعات فيها سهلة للغاية فالقرار واضح وهو (رد الدعوى شكلا) وعليك ان تميز القرار خلال شهر ايضا وفي الوقت نفسه تجد ان قرارنا مثلا لم يصادق عليه بعد نصف شهر من صدوره بحجة ان القاضي مسافر الى بيروت

الغرائب كثيرة الا اني سأسأل المحكمة الموقرة عن واحدة منها : الا يحق لي (كمحام) ان اسجل ملحوظة بورقة خلال المرافعة؟؟ وأن كان يحق لي ذلك فكيف سأسجلها وحتى القلم يصادر مني مؤقتا قبل دخولي المحكمة ؟؟ بعد المحكمة يتجمع اربعة محامين حول منضدة لموظفة في غرفة مكتظة بشكل مذهل ليوقع كل منهم 25 توقيعا بقلم الموظفة جزاها الله عنا خيرا.. والسؤال الاخير لماذا يحق للقاضي ادخال قلمه ولا يحق للقاضي الواقف (المحامي) ذلك؟؟