بيت الحكمـــة يبحث تطوير السياسة الخارجية وتمكين الحكومة

بغداد – فلاح المرسومي

بحث قسم الدراسات السياسية والستراتيجية في بيت الحكمة خلال مؤتمره العلمي الســنوي مستوى تأثير العراق وعلاقاته الدبلوماسية في الشرق الاوسط فضلا عن ابرز التحديات والسياسية التي توجه البلاد في ,فيما اشار المختصون بقدرات الجيش في دحم الجهود الدبلوماسية للحكومة وتقوية العلاقات الخارجية .

وقال رئيس مجلس بيت الحكمة الدكتور إحسان الأمين خلا المؤتمر الذي حضرته ( الزمان) امس ان (المؤتمر ينعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ العراق المعاصر وبحضور هذه النخبة لتداول الأفكار حول الامور السياسية في بناء العراق ومن أجل اعادة مكانته المرموقة بين دول العالم كافة ).

احتفال النصر

واضاف اننا ( بكل فخر نوجه من هذا الصرح الفكري تحية أكبار وإجلال للذين صنعوا النصر على الارهاب من كل مقاتلي صنوف قواتنا المسلحة والأمنية وأولهم الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذا الانتصار).

واضاف ان (المرحلة المقبلة مخصصة لاعادة البـــــناء والنهوض ببلدنا وتعزيز الانتصار وتقديم الرؤى في هذا المجال هي من توحيد الجهود الدبلوماسية والجامعية وكانت أهمها في مجال الدولة العراقية وخاصة بعد عام 2003).

وتابع ان ( العراق يملك الفرصة الجيدة في المرحلة الحالية لبناء علاقة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعلى وفق مبادرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي التي طرحها في هذا المجال).

وتابع ان (المبادرة تؤكد على حفظ وحدة العراق وكرامته وسيادته وموقعه بين الدول ورفض العدوان وعدم التمييز بين مختلف شعوب دول العالم من أجل السلامة وأن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين وهذه من مبادئ الأمم المتحدة).

ومن جانبه قال الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية محمد الحاج حمود لـ (الزمان) امس ان (صنع السياسة في أي بلد لا يعتمد على الرموز وانما بالدرجة الأولى على البحوث التي يقدمــــــها الباحثون حيث العراق من عام 1932دخل عصبة الأمم المتحدة وكان علينا أن نعمل وفق تعريف السياسة الخارجية في ادارة العلاقات مع الدول الأخرى ومع المجتمع الدولي بما يصب بمصلحة الدولة العليا ومصلحة الشعب بالأساس ).

وأشار الى (جملة من العوامل التي تحكم السياسة الخارجية من أهمها وجود وضع داخلي موحد ورصين وهو الأساس في نجاح السياسة الخارجية أي بالاعتماد على وحدة الصف وإن فيها القوة للمفاوض العراقي في المؤتمرات التي يكون فيها العراق طرفا مفاوضا وفي مختلف القضايا حيث المحاصصة والتناحر الحزبي قد وضعت العراق والمفاوض في وضع صعب وفي حالة تشظي لمواقفه مما أضعف دور السياسي والسياسة الخارجية للبلد عموماً). وحضر المؤتمر العلمي نخبة من سفراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات وأكاديمين ومثقفين من صحفيين واعلاميين وتناول المؤتمر جميع البحوث المقدمة.