صلاح الدين يناقش فائدة عقود الخدمة والجباية للمواطنين

الكهرباء تقترح شراء الطاقة من المولدات الأهلية في بغداد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت وزارة الكهرباء مع جمع من مالكي المولدات الأهلية في محافظة بغداد مقترحا لمشروع شراء الطاقة الكهربائية من المولدات التي توقفت عن العمل في المناطق التي طبق فيها مشروع الشراكة مع القطاع الخاص (عقد الخدمة والجباية).

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) أمس ان (الندوو الحوارية التي عقدت في المديرية العامة لكهرباء الرصافة ناقش المقترح بحضور مدير عام توزيع كهرباء الرصافة خليل إبراهيم، ومدير عام توزيع كهرباء الصدر وفي المياحي، وممثل وزارة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد احمد موسى حيث ثمنت الوزارة جهود مالكي المولدات الأهلية، وبسعي جاد منها قدمت هذا المقترح لمشروع شراء الطاقة الكهربائية من المولدات التي توقفت عن العمل في المناطق التي طبق فيها مشروع الشراكة مع القطاع الخاص -عقد الخدمة والجباية-، وحسب السياق المعد من قبل الوزارة). واضاف انه (تم في اللقاء تشكيل رابطة تمثل مالكي المولدات في المحافظة لمناطق الكرخ والرصافة وشرق القناة من اجل التفاوض الفني والمالي والإداري لتطبيق هذا المشروع بما يضمن حقوق الوزارة ومالكي المولدات مع مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأساس). فيما تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية شبكات محافظة كركوك التابعة الى المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية، من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى – كركوك)، الى الخدمة، بوقت قياسي، بعد ان تم استهدافه بعمل تخريبي مساء يوم الاربعاء الموافق 3 كانون الثاني 2018.

اطلاقات نارية

وتابع البيان ان (الخط استهدف باطلاقات نارية كثيفة في منطقة جسر سرحة بمحافظة ديالى، أدت الى تقطع الأسلاك، وخروجه من الخدمة وقد تأثرت محافظتي كركوك ونينوى بتوقف الخط عن العمل.

وبعد اعادة الخط الى الخدمة لتجهيز المحافظتين المذكورتين بالطاقة الكهربائية المخصصة لهما من هذا الخط).

وتابع البيان ان (المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين شرحت ضمن ندوة تثقيفية في اتحاد ادباء وكتاب المحافظة مفهوم عقود الخدمة والجباية عن تفاصيل المشروع والغاية والهدف منه ومدى فائدته للمواطن, وما تحقق بعد استلام الشركات للمناطق المشمولة بعقود الخدمة والجباية وأدى إلى انخفاض الأحمال وتقليل الضائعات والوفرة في تجهيز الطاقة, فضلاً عن تحقيق العدالة في التوزيع وتقنين الاستهلاك، كي ينعم المواطنون بساعات تجهيز أفضل واستقرار التيار الكهربائي).

واكدت الندوة ان (التسعيرة ثابتة ومدعومة من الدولة بنسبة 94بالمئة وان ما يثقل كاهل المواطن هو مايسدده للمولدات وليس مايسدده للوزارة وان هذا المشروع ليس بخصخصة الكهرباء كما يدعيها بعض المغرضين بل هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الخدمة والجباية, وان مفهوم الخصخصة هو بيع جميع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص).

واوضح البيان ان (الوزارة باشرت بهذا المشروع في بعض المناطق وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال, وان الهدف من هذا المشروع هو القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات, وانهاء الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والتوزيع بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال التجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع, وان حجم الانتاج لا يتناسب مع مبالغ الجباية بالمقارنة بكمية الانتاج مع التوزيع).

حلقة وصل

واشار البيان الى ان ( قائمة الأجور تصدر من الوزارة وان الشركة هي فقط حلقة وصل بين الوزارة والمواطن, حيث ان الوزارة تحملت كثير من الاعباء بسبب الضائعات والتجاوزات في قطاع التوزيع). وتابع البيان ان (ملاكات إنتاج محافظة البصرة تواصل أعمال لصيانة منظومــات الوقود للوحدتين 4 و6 في محطة شط البصرة الغازية). ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس, القول ان (اعمال الصيانة جاءت بعد تعرض تلك المنظومات الى حريق نتيجة تماس كهربائي سبب في عطلها واحتراق عدد من القابلوات).

موكداً ان (نسبة انجاز اعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة من العمل ويتم ألان توصيل القابلوات المعطوبة بعد إصلاحها, ومن المؤمل انتهاء الاعمال خلال الأيام المقبلة).