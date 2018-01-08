الجبايش: زيادة أعداد سياح الأهوار إلى ألف شخص أسبوعياً

بغداد – شيماء عادل

أعلن رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية في محافظة ذي قار رعد الاسدي عن تسجيل زيارة أكثر من الف سائح بشكل أسبوعي لمناطق الاهوار من جميع المحافظات اضافة إلى الوفود الأجنبية.

وقال الاسدي في تصريح امس ان (عدد السياح في تصاعد مستمر منذ دخول الاهوار إلى لائحة التراث العالمي), واضاف إن (الحركة السياحية المتواصلة أسهمت في انتعاش الواقع الاقتصادي للسكان المحليين ), مشيرا إلى أن (المنظمة بصدد إنشاء دار استراحة لاستقبال السياح والوفود الأجنبية التي تزور مناطق الاهوار في مسعى منها لاستقطاب أعداد إضافية من السياح).

داعيا (الجهات الحكومية المعنية والجهات الداعمة لقطاع السياحة العمل على إنشاء مشاريع مهمة تخدم مناطق الاهوار وتعزز الحركة السياحية). على صعيد متصل كلف وزير النقل كاظم فنجان طاقما جديدا لإدارة الشركة العامة للموانئ العراقية.

وقال بيان للوزارة امس إن (هذا الطاقم يتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين في مجال الموانئ) ومؤكدًا أن (الإدارة الجديدة هم نخبة من الرجال الذين أفنوا أعمارهم في الميدان فاكتسبوا مهاراتهم على ظهور السفن التي واجهوا بها التحديات بثبات) متابعا (الوزارة اختارت نخبة من الموظفين من الذين خرجوا من رحم الموانئ وبالتالي فأنهم الانسب لمسك دفة القيادة ويرفعوا أشرعة النجاح ويبحروا بها نحو ضفاف المستقبل الواعد).

استقطاب سياح

وتستقطب مناطق الاهوار اسبوعيا الالاف من السياح من مختلف مناطق العراق وحتى من خارجه على شكل وفود رسمية وافواج سياحية وسفرات مدرسية وعائلية ,وهذا الاستقطاب الكبير لحركة السياحة انعش امال السكان المحليين من ابناء الاهوار من الجبايش والنواحي التابعة له فما ان تصل الى نصب الشهيد منطلق حركة الزوارق ستجد المئات منها وأصحابها يقدمون العروض للزوار في تنظيم رحلة اهوارية الى مناطق ابو سوباط والبركة البغدادية والاهوار الوسطى, ما تتميز بها تلك المناطق من سحر المكان وعمق الاهوار وان المنطقة تشهد تسجيل زيارة الوف السياح شهريا من مختلف المناطق وكذلك من الاجانب الامر الذي وفر المئات من فرص العمل للسكان المحليين ومنها اصحاب الزوارق السياحية وان العديد منهم قد ترك مهنته الاصلية ومنها الصيد او بيع القصب والبردي وتوجه الى مجاراة حركة السياحة والاحتكاك بالسائحين من خلال تنظيم الجولات في مناطق الاهوار وان الحكومة المحلية بالقضاء في صدد توفير زوارق حديثة اكثر امنا تحوي مظلات عن اشعة الشمس والامطار لخدمة الزائرين مع تنظيم عمل اصحاب الزوارق بشكل يضمن سلامة وامن الزائرين.

وقال بيان سابق ان (مناطق الاهوار التي تشهد حركة واسعة من السائحين بعد ضمها الى لائحة التراث العالمي لازالت تعاني عدم وجود ابسط مقومات السياحة والخدمات لهذه الاعداد من السياح والاهالي).

واضاف ان هذا (الموضوع طرحه الاهالي على رئيس لجنة انعاش الاهوار في مجلس المحافظة والذي بدوره اكد هذه الازمة ومعاناة الجميع منها غير انه رمى بالكرة في مسؤولية ذلك على جهود الحكومة الاتحادية وعلى الرغم من اعلانها عن تخصيص 80 مليارا لدعم ملف ادارة الاهوار بعد انضمامها الى لوائح اليونسكو الا انه لم يصل منها شيء بعد، الامر الذي انعكس بشكل سلبي على كل الجهود التي بذلت في هذا الشان ).