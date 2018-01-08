وزارة التجارة تناقش معوقات عمل وكلاء تموينية كربلاء

شركة الحبوب تفتتح فرعاً جديداً في ذي قار

بغداد- شيماء عادل

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

ناقش وفد من وزارة التجارة المقترحات والملاحظات لحل المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل وكلاء التموين في تجهيز المواطنيين بالحصص التموينية في محافظة كربلاء وبما يخدم الصالح العام , فيما افتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة بناية جديدة في محافظة ذي قار .

وقال مديرعام التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجية من الوزير سلمان الجميلي وبدعوة من الامانة العامة للعتبة العباسية تم تشكيل لجنة مركزية باشراف وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي ورئاستها وعضوية معاون مدير عام الرقابة ومدراء فروع التموين والرقابة ومكتب المفتش العام للقيام بلقاء الوكلاء والنظر في المقترحات والملاحظات ومناقشتها معهم لغرض رفع التوصيات بشأنها وبما تقتضيها المصلحة العامة لرفع المعاناة عن المواطنين بانسيابية وصول مفردات الحصة التموينية من خلال حل المشاكل والمعوقات التي يعاني منها وكلاء التموين في كربلاء).

وقال معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية ان (اللقاء كان مثمرا من خلال تجاوب الوكلاء بطرح المقترحات والملاحظات ومناقشتها بهدف الوصول الى نتائج تصب في خدمة المواطنين ومصلحة الوكلاء اضافة الى توضيح وايصال وجهة نظر الوزارة بهذا الجانب) واكد مدير العلاقات في العتبة العباسية قاسم العوادي الذي حضر اللقاء (حرص العتبة على تقريب وجهات النظر لحل جميع المشاكل التي تعترض عمل الدوائر في كربلاء من خلال اللقاءات المباشرة معهم حيث تقوم العتبة برفع ملاحظاتها رسميا للوزارة للنظر فيها لايجاد الحلول الناجمة والحد منها كما واكدت اللجنة كذلك حرص الوزارة على حل كل الاشكاليات التي يعاني منها المواطن والوكلاء).

افتتاح بناية

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن افتتاحها بناية جديدة في فرع الشركة في محافظة ذي قار اضافة الى مواصلتها مناقلة الحنطة المحلية الى سايلو كربلاء وخان ضاري.

وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي خلال كلمته في حفل افتتاح البناية الجديدة في فرع الشركة في محافظة ذي قار ان (هذا الحفل ياتي بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات الامنية والجيش والحشد الشعبي على العصابات الارهابية وتطهير الارض من براثن الدواعش والتي تحتم علينا ان نقف باجلال واحترام لتلك التضحيات والشروع بعملية البناء والاعمار) .

مضيفا ان (الملاكات العاملة في كل مفاصل الشركة يواصلون عملهم وجهادهم الذي لايقل عن جهاد ابطالنا من القوات الامنية والحشد الشعبي من خلال تامينهم الغذاء الى المواطنين بالاضافة الى تامين مستحقات الفلاحين للاعوام السابقة), داعيا (الفلاحين والمزارعين لمراجعة مواقع الشركة في جميع المحافطات لاستلام صكوكهم الخاصة بمستحقاتهم المالية والتي تم انجرها من قبل الكوادر العاملة كما طمأن مسوقي الشلب الى ان الشركة تسعى من اجل توزيع مستحقاتهم المالية باقرب وقت). اشار الخشالي الى ان (الملاكات العاملة في فرع الشركة في محافظة كركوك تواصل عملية مناقلة الحنطة المحلية الى سايلو كربلاء وخان ضاري لدعم البطاقة التموينية حيث بلغت الكميات التي تم مناقلتها الى سايلو كربلاء 493 طنا فيما بلغت الكميات المحولة الى سايلو خان ضاري 826 طن).

تطوير قطاع

ونظمت دائرة تطويرالقطاع الخاص ورشة عمل بشأن الإصلاح الاداري في دوائروشركات الوزارة . وقال مديرعام الدائرة رياض الهاشمي ان (الدائرة استهلت منهاجها التدريبي لعام 2018 بعقد ورشة الإصلاح الاداري في الوزارة وبحضور الملاك المتقدم المعني بملف الإصلاح الاداري في هذه الدائرة ودوائر وشركات الوزارة والتي قدم فيها معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية واثق الموسوي شرحاً عن ماهية وضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح الاداري وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوجيهات الجميلي والوكيل الأقدم رئيس لجنة الإصلاح الاداري العليا في الوزارة بخصوص الشروع بمهمة الإصلاح الاداري وفق برنامج مخطط ومرسوم يتناول مجالات الإصلاح التسعة ووسائل تنفيذها والانجازات المتحققة في كل منها ولجميع دوائر وشركات الوزارة). مضيفاً انه (تم كذلك خلال الورشة التطرق لدور دائرة تطوير القطاع الخاص في هذا المجال من خلال التحديث الأخير لمنجزات الإصلاح وقيامها بتصميم برامج حاسوبية مهمة في اغلب مفاصل عملها وقيامها بعرض إنجازات الدائرة في مجال الإصلاح اضافة الى تقديم الدائرة القانونية ودائرة التخطيط والمتابعة والشركة العامة لتجارة السيارات اخر تحديث لعملية الإصلاح الاداري في كل منها). مشيراً الى (ضرورة قيام دوائر وشركات الوزارة بإرسال تحديثاتها لبرنامج الإصلاح لدائرة تطوير القطاع الخاص ليتم توحيدها وعرضها امام أنظار المسؤولين في الوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء).