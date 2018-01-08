سوق الأوراق المالية تداول بأكثر من مليار سهم

العراق يحافظ على المرتبة 37 من إحتياطي الذهب عالمياً

بغداد- شيماء عادل

سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية في أول أسبوع له من العام 2018 تداول أسهم بأكثر من مليار سهم بمشاركة 42 شركة. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني وهو الاسبوع الاول من العام الحالي ثلاث جلسات للتداول في السوق النظامي وجلستين في السوق الثاني حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني),

واضاف أن (السوق تداولت فيه وخلال جلسات الاسبوع الماضي 42 شركة موزعة بواقع 38 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني، ليبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 22 شركة), واوضح عبد السلام ان (عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 1,386,866,157 سهما فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة 1,159,592,429 ديناروعدد الصفقات المنفذة بلغ 918 صفقة ليقفل مؤشر السوق في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 572.89 نقطة).

تداول اسهم

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية أوضح عبد السلام أن (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 261 مليون سهم بقيمة بلغت 191 مليون دينار من خلال تنفيذ 92 صفقة على اسهم سبع شركات اما عن عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغت 276 مليون سهم بقيمة بلغت 168مليون دينار من خلال تنفيذ 61 صفقة على اسهم شركتين). ويذكر ان سوق بغداد للاوراق المالية سوق للأوراق مالية في بغداد، تأسست في حزيران 2004، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للاوراق المالية والبورصات. وفي السنوات التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق 2003 كان يطلق على السوق الحالية أسم بورصة بغداد والتي كانت تديرها وزارة المالية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، وبدءا من عام 2005 أصبحت سوق العراق للاوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق، وعندما أفتتحت في عام 2004م، كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم ادراج أكثر من 100 شركة، وفي عام 2005 كان تداول الأسهم في الجلسة الواحدة ما يقارب الخمسة ملايين دولارا وتشمل الشركات المدرجة على سوق العراق للاوراق المالية على قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار والخدماتية والشركات الصناعية والفنادق والشركات السياحية والشركات الزراعية). وأعلن المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع احتياطي العالم من الذهب خلال شهر كانون الاول الماضي، مشيرا الى ان العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من الاحتياطيات العالمية وقال المجلس في بيان أمس إن (احتياطيات دول العالم من الذهب ارتفعت لشهر كانون الاول بمقدار 133 طنا عن شهر تشرين الثاني الماضي لتصل الى 33 الف و604 طنا، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5، تليها المانيا بـ 3.373 طنا), واضاف المجلس ان (العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من حيث هذه الاحتياطيات من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، فيما حافظ العراق ايضا على المرتبة الخامسة عربيا حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا).

شراء ذهب

اشار البيان الى ان (احتياطيات العراق من الذهب بقت ثابته حيث سجلت 89.8 طن وهي تمثل 7.9 بالمئة من باقي العملات الاخرى) مشيرا الى ان (اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 15.16 طنا). وعلى صعيد اخر اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ارتفاع ايراداتها خلال العام 2017 . وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في تصريح امس ان (قيمة ايرادات الهيئة لعام 2017 بلغت 344 مليار 789 مليون و322 الف و855 دينار مضافاً لها 12 مليون و640 الف و812 دولار دولار للفترة من 8/1 لغاية 2017/12/31 , مرتفعة عن سابقتها لسنة 2016 و التي بلغت قيمتها 101 مليار و976 مليون و450 الف و972 دينار مضافاً لها 11 مليون و860 و184 دولار), واوضح العقابي ان (هذا الارتفاع خلال 2017 يرجع الى الاجراءات الناجحة التي اتخذتها هيأة المنافذ لتشكل فرقاً عن العام 3016 بما قيمته 142 مليار و812 مليون و871 الف و883 دينار مع 780 الف و628 دولار), واشار إلى أن (عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكنها ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وحل جميع المعوقات).