الشرطة تضبط كمية كبيرة من المخدرات في البصرة وبغداد

العثور على أسلحة وأعتدة بعمليات دهم في الفضيلية

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على خمسة متهمين بحوزتهم كمية من مواد الحشيشة والكرستال المخدرة في محافظة البصرة فيما اعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ أمر قبضٍ على أحد المُتَّهمين العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، باختلاس مبلغ 840 مليون دينارٍ. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس ان (مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة الى مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة في البصرة تمكنت من القبض على خمسة متهمين وفق معلومات استخبارية وبخطة محكمة ودقيقةî، مبينا انه …ضبطت بحوزة المتهمين كمية من المواد المخدرة حشيشة وكرستال مع ادوات تعاطي المخدرات فضلا عن ضبط اسلحة وأدوات مختلفة).وأشار الى انه (تم تدوين افاداتهم ابتدائيا وقضائيا وتنظيم محضر ضبط اصولي وعرض الاوراق التحقيقية امام قاضي التحقيق). وذكر بيان لاعلام عمليات بغداد تلقت (الزمان) امس ان (القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين أثنين بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطي، في منطقتي الجعيفر وشارع حيفا).وأضاف ان (القوات الأمنية تمكنت من ضبط أسلحة مختلفة وأعتدة، وقاعدة صواريخ، خلال عمليات بحث وتفتيش في منطقة الفضيلية شرقي بغداد). وقال بيان لمكتب المفتش العام للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تسجيل 4 عجلات مصفحة على ضوء أوليات غير اصولية تابعة الى احدى الشركات الامنية). وأضاف ان (مكتب المفتش العام في مديرية المرور شكل لجنة برئاسة مدير المكتب للتحقق من المعلومة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين فيها).

تسجيل مركبات

مبينا أن (اللجنة فاتحت المركز الوطني للمعلومات وتسجيل المركبات التابع لمديرية المرور لبيان صحة صدور كتابهم المتضمن تسجيل اربع مركبات مصفحة نوع تويوتا لاندكروز وتبين عدم صحة صدوره من قبلهم، كما فاتحت اللجنة أيضاً مديرية شؤون تسجيل الشركات الامنية لبيان صحة كتابهم الذي تم الاستناد اليه في تسجيل المركبات المذكورة، وأفادوا بعدم صحة صدوره عنهم).وأشار البيان الى ان (اللجنة دققت الاوليات الواردة اليها عن طريق مصادرها مع الاوليات المحفوظة في المشروع الوطني ومديرية شؤون تسجيل الشركات وتبين للجنة انه تم تقليد تلك الكتب وإضافة العجلات الأربع اليه، وتم تسجيلها وفق أوليات مزورة في موقع تسجيل مركبات الحسينية بموافقة مدير الموقع لوجود هامشه على الكتاب المزور).وأردف البيان بأن (اللجنة نظمت محضر ضبط اصولي، ودونت افادة المعنيين في الموقع، وعرضتها على الجهات المختصة في مكتب المفتش العام ومديرية المرور بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها لمحاسبة المقصرين والمتورطين بجريمة التزوير).وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته (الزمان) امس ان (فريقا من شعبة الإسناد والضبط القضائيِّ في مديريَّة تحقيق بغداد قام بإلقاء القبض على المُتَّهم الذي كان يروم الانتقال من داره والهرب مع عائلته).

ضبط مبالغ

مبينا أنَّ (عملية إلقاء القبض تمَّت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، بعد إجراء التحرِّي والمراقبة المُستمرَّة).وأضاف ان (فريق العمل تمكَّن من ضبط مبلغٍ ماليٍّ مقداره 50,975 مليون دينارٍ في منزل المُتَّهم، إضافةً إلى ضبط سيَّارتين وعقود بيعٍ وسنداتٍ خاصَّةٍ بـثلاثة عقاراتٍ تمَّ شراؤها حديثاً ومسدسٍ وثلاثة أجهزةٍ من الهواتف المحمولة وجهاز لوحي، فضلاً عن مجموعةٍ من الكتب والقوائم والوصولات الخاصَّة بالرواتب). وتابع البيان أن (فريقُ الضبط التابع لمديريَّة تحقيق بغداد قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة وعرضه على قاضي التحقيق المختصِّ). ومن جانبه قال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في بيان امس (تم تفتيش منطقة الفضيلية ببغداد وتم العثور على عدد كثير من الأسلحة والاعتدة). وأضاف (تم العثور على سلاح متوسط bkc وبندقية Rpk, وعشر بنادق كلاشنكوف). مبيناً أنه (تم العثور أيضاً على أربع قطع من البرنو وقطعة واحد من بندقية الصيد (خرطوش) فضلاً عن بندقية M16 ورمانتين يدويتين). وأشار إلى أنه (تم العثور على مسدس تنوير, ومسدس صوتي تركي وسبطانة 12.5, بالإضافة إلى سبعين مخزن بندقية كلاشنكوف, فضلاً عن حاوية عتاد BKC). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية فككت عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي في قضاء المحمودية ). وأشار الى ان (تفكيك العبوة لم تسفر عنه أية خسائر بشرية تذكر).

من جهة اخرى نفت خلية الاعلام الحربي حصول استعراض لتنظيم داعش برتل عسكري في نينوى ، مؤكدة أن التنظيم في العراق اندحر الى غير رجعة, فيما تمكنت شرطة قضاء عنة في الأنبار من رفع المخلفات الحربية من القضاء، مشيراً إلى عودة أكثر من 800 أسرة نازحة إلى عنة منذ مطلع الشهر الماضي. وقالت الخلية في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (بعض وسائل الاعلام وعدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تقارير صحفية مفبركة ومضللة تزعم استعراض عناصر داعش الارهابي برتل سعسكري في منطقة الجزيرة غرب الموصل).وأضافت أن (هذه التقارير الملفقة تضمنت معلومات كاذبة عن ظهور التنظيم الارهابي في بعض القرى الغربية فضلا عن وجود حالات خطف وقتل يتعرض لها مواطنون في هذه المناطق وسواها من الأكاذيب التي لا اساس لها من الصحة والتي تندرج في اطار الترويج الاعلامي المكشوف للتنظيم ).ولفتت الخلية الى أن (التنظيمات الارهابية في العراق اندحرت الى غير رجعة وأن القوات الامنية العراقية بمختلف تشكيلاتها تسيطر بشكل كامل على قواطع العمليات وحدود مسؤولياتها وان اراضينا مؤمنة بشكل تام). داعية وسائل الاعلام كافة الى (توخي الدقة في نقل المعلومات الامنية الخاصة بالعراق والحذر من ترديد ما تنشره بعض الجهات ذات الاهداف المغرضة التي نحتفظ بحقنا الوطني بمقاضاتها بالطرق القانونية). ومن جانبه نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني , الأنباء التي تحدثت عن استعراض عسكري لمجرمي داعش في منطقة الجزيرة غربي الموصل. وقال الحسيني في تصريح امس ان (ما ذكرته بعض الصحف والمواقع الاخبارية بشأن استعراض عسكري لعصابات داعش في منطقة الجزيرة غربي مدينة الموصل عار عن الصحة).وأضاف ان (القوات الأمنية والحشد الشعبي وبقية القطعات العسكرية منتشرين في الموصل ومناطقها الصحراوية ولا وجود لأي عنصر من عصابات داعش الإجرامية هناك).وأوضح الحسيني أن (الحديث بهذا الوقت هو تضخيم إعلامي فقط). داعياً المواقع العربية, إلى (الابتعاد عن الفبركة والتضخيم والإشاعات حفاظاً على أمن العراقيين). وبشان عملية تطهير مناطق غربي كركوك, أكد الحسيني, أن (القوات الامنية والحشد الشعبي عثروا من العثور على عتاد لمجرمي داعش وقتل أكثر من 30 عنصراً منهم, في الزركة والرشاد والزاب والحويجة والرياض) مبيناً أن (الجهود الامنية مستمرة في تطهير هذه المناطق وقراها).

عملية أمنية

الى ذلك قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوات اللواء الثالث والعشرين في الحشد الشعبي وبالتعاون مع الجيش انطلقت، بعملية امنية للقضاء على بقايا جيوب داعش المتخفين ومطاردة المتسللين بمناطق شمال العظيم والميتة بين ديالى وصلاح الدين).واضاف ان (القوات باشرت بتطهير المناطق من الالغام والعبوات المحتمل وجودها). لافتا الى (انها، تمكنت من قتل داعشي وتدمير مضافتين والسيطرة على أسلحة وأعتدة لارهابيي داعش).ومن جانبه قال مدير شرطة قضاء عنة في محافظة الأنبار العقيد جمعة الخليفاوي في تصريح امس ان (أكثر من 800 أسرة نازحة عادت إلى مناطقها المحررة في قضاء عنة منذ مطلع الشهر الماضي وحتى اليوم). مبيناً أن (30 أسرة نازحة عادت إلى عنة).وأضاف أن (مدينة عنة والنواحي التابعة لها أصبحت نظيفة بالكامل بعد رفع المخلفات الحربية منها من قبل لواء 28 بالفرقة السابعة والشرطة والدفاع المدني).